Banca Centrală Europeană propune bancnote euro cu design nou. Puteți participa la sondaj!

O cântăreață de operă, genii literare și științifice, câteva păsări din diferite regiuni ale Uniunii Europene - sunt câteva din propunerile de design nou pentru bancnotele euro prezentate de Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt pe Main, în Germania.

BCE a lansat concursul de design în iulie 2025 dându-le participanților doar unele direcții generale, dar decizia finală este a creatorilor - și a publicului, care este invitat să participe la un sondaj.

Temele alese au fost „Râuri și păsări” și „Cultura europeană”.

Au venit în prima fază peste 1.200 de propuneri, cele mai multe din Italia (340). Din vecini, din România, au venit 33.

Pentru a doua fază au fost selectați doar 25 de designeri: 17 pentru ambele teme, șase doar pentru tema „Râuri și păsări” și doi doar pentru tema „Cultura europeană”.

Graficienii urmau să lucreze apoi pe baza unor cerințe concrete – pe bancnota de 5 euro urma să apară cântăreața de operă greacă Maria Callas, pe cea de 10 euro - compozitorul german Ludwig van Beethoven, iar pe cea de 20 euro, savanta poloneză și laureată a Premiului Nobel pentru fizică și, ulterior, pentru chimie, Marie Curie-Sklodowska.

Bancnota de 50 de euro îl va înfățișa pe scriitorul spaniol Miguel de Cervantes, pe cea de 100 de euro va apărea pictorul italian Leonardo da Vinci, iar seria se încheie cu bancnota de 200 de euro, pe care va figura Bertha von Suttner, pacifistă și scriitoare ceho-austriacă, care a fost, totodată, prima femeie care a câștigat vreodată Premiul Nobel pentru Pace.

Tema naturii ar urma să combine întotdeauna mediul natural cu diverse specii de păsări. De exemplu, munții vor fi însoțiți de pițigoiul de stâncă, cascadele de pescărușul de apă, iar zona litorală de corbul de mare alb.

Un element de originalitate este că unele propuneri lucrează pe orizontala bancnotei, nu pe verticală, cum se obișnuiește de multă vreme cam în toată lumea.

„Bancnotele euro sunt mai mult decât un mijloc de plată – ele reprezintă una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a afirmat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), într-o declarație. „Prin modele care îmbină frumusețea și semnificația, ele vor consolida identitatea noastră comună.”

Banca Centrală Europeană va anunța rezultatul sondajului, la care deja au participat 365 de mii de persoane, cel târziu până la sfârșitul acestui an. Bancnotele ar urma să fie puse în circulație în 2030 sau 2031, scrie cotidianul britanic The Guardian.

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