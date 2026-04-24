Blocada navală impusă de SUA asupra Iranului dă roade? Da și nu

Deși a intensificat presiunea asupra economiei iraniene deja grav afectate, blocajul american nu a reușit încă să oblige Teheranul să facă concesii pentru a pune capăt războiului care durează de aproape două luni, afirmă experții consultați de Europa Liberă.

Iranul a refuzat să se așeze la masa negocierilor, cu excepția cazului în care Statele Unite ridică „baricada” care reduce veniturile lucrative din petrol ale Teheranului. Washingtonul a insistat că blocada se va încheia doar atunci când va fi semnat un acord de pace.

Embargoul american a venit ca răspuns la închiderea efectivă de către Iran a Strâmtorii Ormuz, o arteră cheie pentru aprovizionarea globală cu energie, pentru transportul maritim internațional, de la începutul războiului, pe 28 februarie. Măsura a cutremurat piețele internaționale, a destabilizat economia globală și i-a oferit Teheranului un nou avantaj în război.

„Dacă obiectivul principal al blocadei este de a opri traficul naval către și dinspre Iran și, mai ales, fluxul exporturilor de țiței iranian, atunci blocada a fost un succes”, a declarat Nader Itayim, expert în energie din Orientul Mijlociu.

„Dar dacă Washingtonul se așteaptă ca blocada să pună rapid Iranul într-o poziție în care nu va avea altă opțiune decât să negocieze, atunci s-ar putea să fie dezamăgit”, a adăugat Itayim, care lucrează la Argus Media, cu sediul în Marea Britanie, care furnizează informații de piață pentru piețele globale de energie și mărfuri.

Exporturile de petrol iranian „în scădere evidentă”

Iranul a exportat aproximativ 1,8 milioane de barili de petrol pe zi în martie. Însă cifra a scăzut drastic la un „firicel” în ultimele zile, pe măsură ce efectele blocadei se intensifică, a spus Itayim.

Totuși, a spus el, Republica Islamică ar trebui să poată rezista blocadei încă două luni, indicând cele până la 130 de milioane de barili de petrol iranian care se aflau deja pe mare înainte ca baricada să intre în vigoare.

Pentru a impune blocada, Marina SUA a tras asupra unei nave de marfă iraniene și a capturat-o pe 19 aprilie în Golful Oman. Două zile mai târziu, armata SUA a capturat o a doua navă – un petrolier suspectat de contrabandă cu petrol – în Oceanul Indian.

Forțele americane au „ordonat, de asemenea, la 31 de nave să se întoarcă în porturile iraniene ca parte a blocadei, potrivit Comandamentului Central al armatei SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că blocada este un „succes extraordinar” și a repetat că nu va ridica embargoul american până când Washingtonul nu va ajunge la un „acord final” cu Iranul. Armata americană a afirmat că a „oprit complet” comerțul iranian.

Însă zeci de petroliere legate de Iran au reușit să ocolească baricada, potrivit grupului de monitorizare a transporturilor de marfă Vortexa.

Vortexa a declarat că cel puțin 34 de petroliere legate de Iran au ocolit baricada, adăugând că aproximativ 10,7 milioane de barili de petrol iranian au traversat Strâmtoarea Ormuz și au părăsit zona blocată de Marina SUA între 13 și 21 aprilie. Armata SUA a respins aceste date.

Compania de date maritime Lloyd's List a declarat că cel puțin 26 de nave din flota-umbră iraniană au ocolit blocada SUA. „Lloyd’s List Intelligence arată un flux constant de trafic al flotei-umbră în și din” Golful Persic, a declarat firma pe 20 aprilie.

„Comparativ cu numărul de nave care tranzitau înainte de blocadă – cam șase sau șapte nave pe zi – volumul este în mod clar în scădere”, a declarat Rosemary Kelanic, directoarea Programului pentru Orientul Mijlociu la Defense Priorities, un think tank cu sediul la Washington.

„Dar problema mai mare pentru SUA este că nu există nicio modalitate de a face ermetică blocada unei țări continentale – Iranul poate desfășura în continuare un comerț semnificativ pe cale terestră, inclusiv cu petrol, deși în cantități mai mici decât pe mare”, a spus ea.

Trump a afirmat că blocada costă Iranul aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi. Dar experții au spus că este dificilă calcularea costurilor.

Estimările sugerează că Iranul obținea venituri anuale de aproximativ 45 de miliarde de dolari din exporturile de petrol înainte de război, reprezentând aproximativ 10% din PIB-ul țării.

„Chiar dacă blocada ar întrerupe complet comerțul cu petrol – ceea ce nu se va întâmpla –, paguba maximă ar putea fi o pierdere de 10% din PIB”, a spus Kelanic. „Aceasta este o pierdere mare în condiții de pace – dar nu atât de gravă având în vedere că Iranul se află în război.”

Pentru comparație, Ucraina a pierdut 20% din PIB-ul său după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, a spus ea. Acest lucru nu a împiedicat forțele ucrainene să lupte împotriva Rusiei până la un impas aproape total.

„Așadar, sunt sceptică că costurile impuse de blocada lui Trump vor zdruncina hotărârea Iranului de a continua să reziste cererilor SUA”, a mai spus Kelanic.

„Reluarea războiului”

Campania de bombardamente a Statelor Unite și a Israelului a impus costuri materiale enorme Iranului, devastându-i armata, decapitând o mare parte din conducerea sa și distrugând infrastructura critică.

Cu toate acestea, Teheranul încă crede că este câștigător în confruntarea care durează de câteva săptămâni. Această percepție a victoriei s-a extins la masa negocierilor, unde își propune să pună capăt războiului în propriile condiții.

O primă rundă de negocieri de pace în Pakistan s-a încheiat pe 11 aprilie fără un acord. Cu toate acestea, Trump a prelungit unilateral armistițiul care urma să expire pe 22 aprilie, iar părțile poartă discuții indirecte pentru a organiza o a doua rundă de negocieri la Islamabad.

„Presiunea economică singură nu va împinge Iranul către concesii pe care nu le-a făcut deja în timpul presiunii militare”, a declarat Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

„Dacă se va întâmpla ceva, Iranul ar putea relua războiul”, a adăugat el. „Iranul consideră această situație de nici război, nici pace ca fiind cel mai distructiv scenariu.”

Iranul se află deja sub sancțiuni paralizante din partea SUA, iar blocada a restrâns și mai mult resursele economice ale țării. Baricada a împiedicat, de asemenea, Iranul să impună taxe de trecere pentru transportul maritim internațional care utilizează Strâmtoarea Ormuz, o altă sursă de venit de la începutul războiului.

Iranul a tras asupra a trei nave și a capturat două dintre ele în Strâmtoarea Ormuz pe 22 aprilie, sugerând că Teheranul este dispus să folosească forța pentru a pune capăt blocadei americane.

„Această situație este intolerabilă pentru Republica Islamică”, a spus Azizi. „Ca urmare, m-aș aștepta ca ei să acționeze militar.”

