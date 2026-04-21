Armistițiul se apropie de sfârșit. Negocierile SUA-Iran, incerte

Președintele american Donald Trump a declarat pentru New York Post pe 20 aprilie că o delegație condusă de vicepreședintele JD Vance urma să sosească în Pakistan „în această seară”, însă nu a existat nicio confirmare imediată că Vance ar fi părăsit Statele Unite.

„Ar trebui să avem discuțiile... Așadar, presupun că, în acest moment, nimeni nu se joacă”, a spus Trump, potrivit Post, într-un scurt interviu care, potrivit publicației, a avut loc la scurt timp după ora 9:00, ora de Est a Americii de Nord (ora 15:00 CET).

„Sunt pe drum chiar acum”, ar fi spus Trump. Deși nu a precizat dacă asta însemna că delegația era deja în zbor, el a adăugat: „Vor ajunge acolo în seara aceasta, ora [Islamabadului]”.

Cu toate acestea, surse care au vorbit cu RFE/RL sub condiția anonimatului au declarat că avionul pe care Vance îl folosește de obicei, Air Force Two, se afla încă la sol la Baza Comună Andrews, din apropierea Washingtonului, câteva ore mai târziu.

Reuters, citând două surse anonime, a relatat că Vance nu plecase încă, iar mai multe media au citat surse care afirmau că o va face în curând. Ora din Islamabad este cu nouă ore înaintea celei din Washington.

Trump spusese cu o zi înainte că negociatorii americani se vor deplasa la Islamabad pentru discuții și vor ajunge pe 20 aprilie. Însă nici Iranul, nici Pakistanul, în calitate de mediator, nu au confirmat la acel moment că erau planificate discuții.

„Nu avem planuri pentru următoarea rundă de negocieri și nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baqaei, cu câteva ore înainte ca Trump să acorde interviul pentru The Post.

Ulterior, Reuters a citat un înalt oficial iranian care a dorit să rămână anonim, afirmând că Teheranul „analizează în mod pozitiv” participarea sa la eventualele negocieri de pace cu Statele Unite, dar că nu s-a luat încă nicio decizie finală.

Pakistanul, care a găzduit și a mediat o rundă inițială de discuții față în față la Islamabad pe 11-12 aprilie, a încercat să organizeze o altă întâlnire. La finalul primei runde, Statele Unite și Iranul s-au acuzat reciproc pentru eșecul de a ajunge la un acord.

Incertitudinea cu privire la negocieri vine în timp ce armistițiul de două săptămâni dintre Iran și Statele Unite urmează să expire pe 22 aprilie. Părțile s-au acuzat reciproc de încălcarea fragilului armistițiu.

Chiar dacă negocierile de la Islamabad vor continua, declarațiile publice indică faptul că Teheranul și Washingtonul rămân foarte departe unul de celălalt în privința unor chestiuni cheie, inclusiv programul nuclear al Iranului și controlul său asupra Strâmtorii Ormuz, pe care republica islamică a închis-o efectiv de când a început campania de bombardamente americano-israeliene pe 28 februarie.

„Încălcări” ale armistițiului

Principalul negociator al Teheranului, președintele parlamentului Mohammad Baqer Qalibaf, a afirmat la o conferință de presă luni că Statele Unite nu iau în serios demersurile diplomatice, invocând ceea ce a numit „încălcări” ale armistițiului.

El a spus că atacul american asupra unei nave de marfă iraniene, în dimineața zilei de 19 aprilie, precum și blocada navală a SUA asupra porturilor iraniene și întârzierile în punerea în aplicare a armistițiului în Liban constituie toate „încălcări evidente ale încetării focului”

Trump a declarat că forțele americane au interceptat nava sub pavilion iranian în timp ce aceasta încerca să treacă prin blocada maritimă americană și că au „custodia deplină” asupra acesteia.

Comandamentul militar comun al Iranului a afirmat că această acțiune a încălcat armistițiul și a amenințat că va riposta „în curând” împotriva „pirateriei armate”, potrivit presei de stat.

Teheranul a spus că nu va participa la negocieri dacă blocada americană a porturilor iraniene rămâne în vigoare, în timp ce Trump a afirmat că aceasta nu va fi ridicată până la semnarea unui acord de pace.

Trump a repetat pe 20 aprilie că SUA „nu vor ridica [blocada]... până când nu va exista un «ACORD»”. El a mai scris pe rețele că „lucrurile merg foarte bine” în război și că nu se află „sub nicio presiune” pentru a ajunge la un acord cu Iranul, dar că „totul se va întâmpla relativ repede!”

Iranul și-a reiterat, de asemenea, criticile la adresa blocadei. Într-o convorbire telefonică cu omologul său pakistanez, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat că Teheranul „consideră acțiunile provocatoare și încălcările continue ale armistițiului de către Statele Unite, în special amenințările și agresiunea împotriva navelor comerciale iraniene, precum și pozițiile contradictorii și retorica amenințătoare împotriva Iranului, ca un obstacol fundamental în calea continuării procesului diplomatic”, a declarat Ministerul iranian pe X.

Araqchi a declarat că „Iranul va lua o decizie cu privire la modul de continuare a procesului [după] ce va analiza toate aspectele acestei chestiuni” sugerând că Teheranul se gândește dacă să participe la noi discuții față în față.

Separat, Araqchi i-a spus ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, că ceea ce el a numit „comportamentul ilegal și pozițiile contradictorii” ale SUA sunt incompatibile cu diplomația, a transmis presa de stat iraniană.

La începutul săptămânii, existau speranțe că Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează de obicei a cincea parte din comerțul mondial cu petrol, se va redeschide după mai bine de o lună de blocaj, după ce Teheranul a anunțat că va permite traficul comercial maritim.

Cu toate acestea, forțele iraniene au tras sâmbătă asupra a cel puțin trei nave civile, dintre care două ar fi fost sub pavilion indian și una sub pavilion francez, și au anunțat din nou închiderea strâmtorii.

Cu informații de la Alex Raufoglu, corespondentul RFE/RL la Washington, Reuters și AFP

