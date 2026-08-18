BMW, Mercedes, Tesla. Un ofițer anticorupție și soția sa de la BNM – negoț cu 27 de mașini în câțiva ani

Soții Vasile și Svetlana Chetrușca au vândut în ultimii unsprezece ani, timp în care bărbatul a fost și șef la Agenția Națională Transport Auto (ANTA), nu mai puțin de 27 de mașini, a descoperit Europa Liberă, care a analizat declarațiile lor de avere.

Au fost perioade în care familia a vândut sau cumpărat și câte nouă mașini pe an. Ofițerul anticorupție Chetrușca spune pentru Europa Liberă că nu a fost vorba de o activitate comercială – care ar fi incompatibilă cu activitatea sa la CNA – ci doar de nevoile familiei sale.

„Au fost mașinile personale, pe care le purtam o perioadă de timp – care mai scurtă, care mai lungă. După aia le vindeam, din mai multe considerente”, spune Vasile Chetrușca.

Legea de funcționare a Centrului Național Anticorupție prevede că un ofițer/procuror nu are voie să fie plătit din alte funcții, cu excepția celei științifice, didactice sau de creație. Este interzisă și activitatea de întreprinzător, derulată direct sau indirect, inclusiv calitatea de fondator, acționar, sau membru al unei firme sau organizații necomerciale.

Funcțiile

Vasile Chetrușca și-a început cariera la stat în 2008, la Centrul Național pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție (actualul CNA).

De-a lungul anilor, a ocupat funcții publice la mai multe instituții, printre care Departamentul Instituțiilor Penitenciare sau Consiliul Concurenței. Între 2023 și 2024 a condus Agenția Națională Transport Auto (ANTA) – instituția care supraveghează activitatea transportatorilor auto din R. Moldova.



Din 2025, Chetrușca a revenit la Centrul Național Anticorupție, unde este ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale la Direcția Generală Combaterea Corupției.

Tot în 2008 și-a început activitatea la Banca Națională a Moldovei și soția sa, Svetlana Chetrușca. Angajată direct de pe băncile Facultății de Contabilitate și Finanțe, ea ocupă funcția de economist principal la BNM de aproape 18 ani.

În 2014, Vasile Chetrușca se muta cu serviciul de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare la Direcția Anticartel a Consiliului Concurenței.

Era anul în care un BMW, un Nissan Maxima și un alt autoturism – toate fabricate în 2004 – cu o valoare declarată totală de circa 370.000 de lei – intrau în garajul familiei Chetrușca.

Un an mai târziu, cele trei mașini dispar din declarațiile de avere.

În locul lor apare un Mercedes C180, fabricat în 2006, cumpărat în 2015 cu 190.000 de lei. Acea mașină avea să fie înlocuită, în 2017, de un model mai nou și mai performant: un Mercedes clasa E, model 2008, cumpărat cu 160.000 de lei.

Au urmat un Audi fabricat în 2011 (estimat la 245.000 de lei), cumpărat după ce soții Chetrușca au vândut două mașini ale căror mărci nu le-au precizat în declarația de avere din 2017.

Până aici, nimic deosebit la capitolul automobilelor.

Extinderea garajului

Între 2018 și 2022, Vasile Chetrușca nu a depus declarații de avere, motivând că nu a deținut funcții publice.



Întrebat de Europa Liberă cu ce s-a ocupat în acești ani, ofițerul CNA nu a oferit detalii, menționând doar „diferite activități” desfășurate în străinătate și în R. Moldova. Activități care, spune el – nu i-au adus venituri.

Din declarațiile de avere ale soției sale, Svetlana, aflăm însă că mașinile familiei s-au înmulțit după 2019, când garajul celor doi soți număra deja șapte mașini.

Patru dintre ele au fost cumpărate în 2019: un Nissan Juke (2012) – estimat la 130.000 de lei, un Mercedes GLK (2011) – 255.000 de lei, un alt Mercedes GLK (2012) – 260.000 de lei, și un Mercedes Vito (2010) – 60.000 de lei.

Un an mai târziu, în posesia familiei au mai intrat și un Hyundai Grand Santa Fe (2014) – 262.000 de lei și un BMW X3 (2012) – 285.000 de lei.

În aceeași perioadă, cei doi au vândut cinci dintre mașini, fără a preciza care anume, obținând în total circa un milion de lei. Toate au fost vândute pe persoană fizică, conform declarațiilor de avere.

A venit anul 2021 și familia și-a reînoit din nou „parcul auto”, cu alte cinci mașini: un Nissan Juke (2013) – în valoare de 175.000 de lei, un Toyota Prius (2013) – 185.000 de lei, un Audi Q5 (2011) – 275.000 de lei, un BMW X1 (2014) – 230.000 de lei și un Land Rover (2016) – 330.000 de lei.

Ultimele trei n-au staționat prea mult în colecția familiei.

Din declarația de avere din 2022 a lui Vasile Chetrușca aflăm că, între 2021 și 2022, cei doi au vândut șase din mașini: un Land Rover (cu 360.000 de lei), două BMW (cu 340.000 respectiv, 190.000 de lei), un SUV marca Audi (cu 200.000 de lei), un Nissan Juke (cu 170.000 de lei) și un alt automobil a cărei marcă nu este indicată, cu 150.000 de lei.

Însă garajul nu s-a golit. Tot în 2022, familia a cumpărat un Seat Alhambra (2015) – cu 250.000 de lei și o Toyota Prius Plus (2014) – 180.000 de lei.

În 2023 au urmat alte trei achiziții: un Land Rover (2016) de 340.000 de lei, o Skoda (2013) – 140.000 de lei și o Lada (2008) – 75.000 de lei, în timp ce trei mașini vechi au fost vândute pentru un total de 335.000 de lei.

Dacă în 2024 soții Chetrușca au cumpărat doar un Volvo XC90 (2017) – de 420.000 de lei, anul 2025 a fost unul cu multe tranzacții auto.

Familia a cumpărat un Volvo XC60 (2019), în valoare de 350.000 de lei, un Mercedes V Class (2018) – 350.000 de lei, o Dacia Logan (2014) – 40.000 de lei și o Tesla Model 3 (2020), estimată la 240.000 de lei.

Între 2024 și 2025, soții Chetrușca au vândut trei mașini unor persoane fizice, pentru un total de 670.000 de lei. A patra mașină a fost vândută companiei Anigprodleg SRL, pentru 400.000 de lei.

Vasile Chetrușca explică numărul mare de tranzacții prin faptul că are cinci copii și, ca atare, are nevoie de mai multe mașini decât o familie obișnuită.

„Familia s-a mărit din 2017 până în prezent cu cinci copii. Aveam nevoie de diferite mașini – care mai mică, care mai mare. Nu pot să vă zic că am făcut schimburile din careva alte motive.”

„Cumpăram una, vindeam alta, adică nu țineam câte patru mașini.”

Chetrușca afirmă că majoritatea automobilelor au fost achiziționate din banii obținuți pe mașinile vândute anterior, însă nu a putut preciza sursa banilor pentru primele achiziții, despre care spune că le deține „din 2007, 2006”.

Salarii modeste, cadouri generoase

Deși au tranzacționat zeci de automobile și au declarat bunuri în valoare de milioane de lei, de-a lungul anilor soții Chetrușca au raportat salarii relativ modeste.

O parte importantă a veniturilor lor a venit din diverse indemnizații, ajutoare și credite.

Între 2012 și 2025, Vasile Chetrușca a încasat circa 1,8 milioane de lei din funcțiile publice deținute, de la un salariu de aproximativ 5.000 de lei lunar în 2012 – la Centrul Național pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție – până la peste 44.000 de lei lunar în 2024, în calitate de director al ANTA.

În aceeași perioadă, Svetlana Chetrușca a încasat circa 562.000 de lei din salariul de la BNM și a beneficiat de 104.000 de lei sub formă de ajutor material din partea Băncii Naționale a Moldovei.

Ea a refuzat să discute cu Europa Liberă, însă BNM a precizat, într-un răspuns scris, că ajutoarele materiale acordate angajatei sale au avut destinația „ajutor material pentru salariații aflați în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani”.

Pentru nașterea și creșterea copiilor, familia Chetrușca a mai primit indemnizații totale de peste 1,5 milioane de lei de la CNAS din Moldova și România.

Aproape jumătate de milion de lei a fost primită de cei doi sub formă de cadouri la evenimente precum cumătrii și zile de naștere, între 2020 și 2025. De pildă, Vasile Chetrușca a primit un cadou de 145.000 de lei cu ocazia zilei sale de naștere din 2025, iar soția sa 60.000 de lei – în 2024.

Potrivit declarațiilor lor de avere, între 2020 și 2021 familia a mai obținut circa 3,5 milioane de lei din vânzarea a două apartamente și a unei case de vacanță.

În 2021, cei doi și-au cumpărat un apartament și o altă proprietate – a căror valoare totală depășește 1,7 milioane de lei, iar un an mai târziu, în 2022, familia a intrat în posesia unei case evaluată la un milion de lei, despre care Vasile Chetrușca susține că i-a fost donată de părinți.

Tot în 2022, Svetlana Chetrușca a obținut de la angajatorul său, BNM, un credit de circa 742.000 de lei, scadent în 2042, cu o dobândă de 5,7% – sub media pieței.

Din reducerea de dobândă, angajata de la BNM a economisit aproape 100.000 de lei, potrivit declarației sale din 2025, care cuprinde anii 2022-2025.

Afacerea familiei, conectată la bani publici

Familia Chetrușca are și o afacere, în domeniul echipamentelor sportive, din care a încasat, în ultimii ani, dividende totale de circa 506.000 de lei.

Firma Lexsport SRL, înregistrată la începutul anului 2012, l-a avut ca fondator, cu o cotă de 95%, pe Vasile Chetrușca. În 2017, acțiunile au fost transferate soției sale, Svetlana.

Compania are oficial doi angajați și operează un magazin în centrul capitalei. A raportat, între 2022 și 2024, un profit net de circa trei milioane de lei.

Din 2016 până în prezent, Lexsport SRL a obținut zeci de contracte finanțate din bani publici, de la instituții diverse: de la școli și primării, până la Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

În 2018, firma a livrat serviciului secret un aparat „SMITH” – un utilaj folosit pentru exerciții precum genuflexiuni sau împins la piept. Pentru el, SIS a plătit 21.800 de lei.

Potrivit portalului achizițiilor publice, cel mai recent contract al firmei a fost semnat la finele lui 2025, cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, pentru livrarea de echipamente sportive în valoare de circa 855.000 de lei.

În total, Lexsport SRL a avut contracte cu statul în valoare de circa 7,8 milioane de lei.

Compania are datorii de circa 3.000 de lei la bugetul public și încă 3.000 de lei la fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală.

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