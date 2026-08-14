Reprezentanții MoldATSA susțin că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, ar fi restituit integral „salariul efectiv realizat, premiile, sporurile și alte plăți de natură salarială”.

Este vorba de sumele încasate pentru perioada de aproximativ un an în care a lucrat la întreprinderea de stat. Taburceanu a fost purtător de cuvânt la MoldATSA timp de un an, începând cu iunie 2025.

Veniturile încasate de ea în această perioadă de la compania care gestionează traficul aerian din R. Moldova au făcut obiectul unor investigații de presă. În urma lor, autoritățile de la Chișinău au recunoscut că în multe companii de stat din țară au avut loc, în ultimii ani, abuzuri.

Și președinta Maia Sandu a criticat-o pe Taburceanu pentru veniturile încasate de la MoldATSA. „Aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul”, a spus Maia Sandu.

Într-un răspuns pentru Europa Liberă, reprezentanții MoldATSA spun că Taburceanu este cea care a dorit să restituie banii.

A plătit până acum 1.101.766,12 lei de lei.

„Suma totală a fost transferată integral în contul bancar al Î.S. MOLDATSA în patru tranșe consecutive”, spune compania de stat. Prima tranșă a fost achitată pe 6 iulie, fiind urmată de alte trei – pe 9, 13 și 14 iulie.

„Procedurile de control relevante pentru acest subiect se află la etapa finală, Î.S. MOLDATSA urmând să recepționeze prescripția inspectorială a organului de control”.

Într-o emisiune la Realitatea, ministra de finanțe Victoria Belous a declarat că returnarea banilor de către Anastasia Taburceanu este una legală. „Este posibil [ca suma] să fie reflectată la venituri, nu e ceva ilegal și fiecare o poate face”, a explicat Belous.

Scandalul MoldATSA

Dezvăluirile de la compania de stat au generat un scandal public în Republica Moldova.

Totul a început după ce Ziarul de Gardă a dezvăluit că fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, ar fi inclus informații false în CV-ul său, prezentat la concursul de angajare din 2025, inclusiv că ar fi fost în trecut pilot la Air Canada.

La scurt timp, Vangheli a fost suspendat din funcție pe durata unei anchete interne, iar ulterior a fost demis.

După asta, Rise Moldova a dezvăluit că verișoara președintei, Anastasia Taburceanu, a încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA, unde a fost angajată, în 2025, fără concurs, purtătoare de cuvânt.

Comunicatoarea a fost plătită cu peste 75 de mii de lei pe lună în a doua jumătate a anului trecut, iar în 2026 cu peste 120 de mii de lei lunar. Ea și-a dat demisia și a promis că va întoarce banii încasați ca sporuri și adaosuri la salariul de bază, de 25 mii de lei.

Scandalul de la MoldATSA a dus și la alte demisii. Deputatul PAS Radu Marian a renunțat la funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Marian a recunoscut că „a greșit” atunci când l-a recomandat și l-a susținut pe Vangheli, cu care a copilărit în aceeași curte de bloc, în Chișinău.

Roman Cojuhari și-a dat și el demisia de la conducerea APP, asumându-și responsabilitatea pentru faptul că instituția nu a verificat riguros actele prezentate la concurs de Vangheli.

Subiectul s-a extins apoi asupra presupuselor abuzuri din toate companiile de stat din R. Moldova, în care Maia Sandu a spus că trebuie începută o „curățenie generală”.

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