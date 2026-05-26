Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Londra se spune că rețeaua A7 este utilizată de Rusia pentru a eluda restricțiile existente și a canaliza fonduri în scopul alimentării războiului său „barbar” împotriva Ucrainei.

„În vreme ce sancțiunile existente continuă să-și facă simțite efectele, Kremlinul apelează din ce în ce mai mult la rețele obscure și la sisteme financiare paralele pentru a ocoli restricțiile legale. Măsurile luate astăzi demonstrează că Regatul Unit acționează mai rapid și mai decis ca niciodată pentru a bloca aceste căi și pentru a-și adapta strategia astfel încât să rămână cu un pas înaintea tacticii ruse de eludare a sancțiunilor”, se mai spune în comunicat.

Potrivit unei investigații jurnalistice, compania A7 a fost fondată în 2024 de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la Chișinău pentru rolul pe care l-a avut în devalizarea sistemului bancar moldovenesc acum mai bine de un deceniu.

Folosind entități juridice cu sediul în Kârgâzstan, A7 a creat o criptomonedă numită A7A5, care este prezentată ca fiind primul stablecoin din lume ancorat la rublă, garantat de depozitele deținute de PSB Bank.

De la lansare, A7A5 a înregistrat un volum „fenomenal” de tranzacții, ceea ce i-a determinat pe experții în spălarea banilor să concluzioneze că aceasta este utilizată ca mijloc de eludare a sancțiunilor financiare occidentale.

„Această grupare utilizează o bancă din Kârgâzstan suspectată că facilitează plățile pentru rețea, alături de o importantă platformă globală de tranzacționare a criptomonedelor, despre care bănuim că a redirecționat peste 1,5 miliarde de dolari înapoi în mâinile Kremlinului. De asemenea, vizăm trei companii georgiene care operează platforme de tranzacționare axate pe Rusia și care încearcă să eludeze sancțiunile”, se arată în anunțul britanic de marți.

A7 a fost sancționată deja de Statele Unite și de Uniunea Europeană.

„Dacă Kremlinul crede că poate eluda sancțiunile noastre ascunzându-se în spatele rețelelor de criptomonede și al sistemelor financiare paralele, se înșală amarnic”, a declarat cu ocazia sancționării rețelei A7 ministra britanică a comerțului, Yvette Cooper.

„Identificăm și blocăm sursele de finanțare care susțin mașina de război a lui Putin. Nu vor exista refugii sigure pentru cei care susțin agresiunea Rusiei (în Ucraina)”, a mai spus ministra.

Ilan Șor nu figurează pe lista noilor sancțiuni britanice, legate de A7, întrucât el a fost deja sancționat de Regatul Unit încă din 2022, pentru fapte de corupție. Sancțiunile britanice pe numele său includ înghețarea avuțiilor pe care le-ar avea în Marea Britanie și interdicția de viză.

