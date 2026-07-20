Britanicii au un nou premier: fostul primar din Manchester, Andy Burnham

„Deputatul Andrew Burnham a acceptat oferta Regelui și i-a sărutat mâna cu ocazia numirii sale în funcția de prim-ministru”, a declarat Palatul Buckingham într-un comunicat, precizând că regele i-a cerut să formeze viitorul guvern.

Keir Starmer a părăsit Downing Street luni, subliniind că doi ani petrecuți la conducere au transformat Marea Britanie într-un „loc mai bun”.

„Sunt convins că Marea Britanie este acum mai puternică și mai echitabilă decât era acum doi ani”, a declarat laburistul Starmer reporterilor în discursul său de rămas-bun, ținut în fața biroului său de la nr. 10, pe strada din centrul Londrei.

„Plec cu demnitate, plec cu zâmbetul pe buze și plec mândru de tot ceea ce am realizat”, a adăugat el, înainte de a se îndrepta spre Palatul Buckingham, unde și-a prezentat demisia regelui Charles al III-lea.

„Voi încerca să fac lucrurile altfel”

Într-un interviu acordat ziarului The Times și publicat duminică seara, Burnham a declarat că dorește să pună punct unui deceniu de turbulențe politice.

„Ceea ce am făcut până acum nu a dat rezultate. Așa văd eu lucrurile”, a spus el.

„Voi încerca să fac lucrurile altfel.”

Fostul primar al regiunii Greater Manchester, supranumit „Regele Nordului”, a fost numit în funcție de Partidul Laburist, după demisia lui Starmer de luna trecută, deputații considerându-l cea mai bună șansă a partidului de a contracara partidul anti-imigrație Reform UK al lui Nigel Farage.

Burnham este al șaptelea premier britanic din ultimii zece ani.

Lucy Powell, vicepreședinta Partidului Laburist, a declarat duminică că experiența lui Burnham în funcția de primar, departe de centrul guvernamental din Londra, înseamnă că acesta înțelege „măsurile mai ample și mai îndrăznețe” necesare pentru a îndeplini promisiunile din programul electoral al Partidului Laburist.

Printre cele mai urgente provocări cu care se va confrunta Burnham se numără o economie anemică, costurile ridicate ale împrumuturilor guvernamentale, cheltuielile tot mai mari cu asistența socială și migranții fără documente care sosesc cu bărci mici, factori care au alimentat sprijinul acordat partidului Reform.

Prețurile volatile la energie, cauzate de conflictul dintre SUA și Iran, precum și comportamentul imprevizibil al președintelui american Donald Trump amenință, de asemenea, să pună la încercare mandatul său de prim-ministru.

Ce nu se schimbă? Motanul!

Larry, pisica cea mai faimoasă din Marea Britanie, și-a întâmpinat luni cel de-al șaptelea coleg de locuință de la numărul 10 din Downing Street, de când a început să patruleze pe coridoarele puterii, în urmă cu mai bine de 15 ani, scrie AFP.

„Politicienii vin și pleacă; pisicile sunt permanente”, a postat contul lui Larry de pe X, @Number10cat, în timp ce primul vânătorul de șoareci al țării îl aștepta pe viitorul lider Andy Burnham, care îl înlocuiește pe Keir Starmer.

În instrucțiunile adresate noilor săi angajatori, el a scris: „Lui Larry îi place să ia micul dejun la ora 9, brunch-ul la 10:30 și prânzul la ora 12, cu multe gustări între mese. Restul sarcinilor sunt floare la ureche.”

Scris cu informații de la AFP și Reuters

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