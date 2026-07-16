Un ministru britanic cere anchetă pentru bannerul cu „Malvinele sunt argentiniene” de la Cupa Mondială

Biroul de la Downing Street al prim-ministrului Keir Starmer a susținut apelurile ministrului afacerilor și comerțului, Peter Kyle, în urma meciului din semifinala Cupei Mondiale.

Kyle a calificat arborarea pancartei drept o „încălcare flagrantă” a regulilor FIFA, care interzic simbolurile politice pe terenul de joc.

„Poate că Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland sunt cu siguranță ale noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Argentina a invadat teritoriul britanic din Atlanticul de Sud în 1982.

Însă Marea Britanie a recucerit arhipelagul într-un război de scurtă durată, după ce prim-ministrul de atunci, Margaret Thatcher, a trimis o forță navală.

Kyle a îndemnat forul mondial al fotbalului, FIFA, să investigheze „amănunțit” incidentul cu bannerul după meciul de miercuri de la Atlanta.

„Politica trebuie să fie separată de fotbal. De fapt, unul dintre principiile fundamentale ale Cupei Mondiale este că politica este separată de fotbal”, a declarat el pentru postul de televiziune BBC.

„Acum este o chestiune care ține de FIFA... Ne așteptăm ca FIFA să demareze o anchetă în acest sens”, a adăugat el.

FIFA nu a comentat încă incidentul.

Marea Britanie a ocupat Insulele Falkland în secolul al XIX-lea, dar Argentina susține că insulele fac parte din teritoriul său.

Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a amplificat tensiunile înaintea începerii meciului de miercuri, numindu-i pe englezi „pirați uzurpatori”.

Conflictul din 1982 s-a soldat cu moartea a 649 de argentinieni și a 255 de britanici.

Rasism și homofobie

Nu este prima dată când argentinienii afișează la meciurile lor asemenea mesaje - presa internațională a publicat o fotografie asemănătoare de la un meci din 2014, contra Sloveniei.

Naționala argentiniană a avut de asemenea un șir de incidente rasiste, legate de rivalitatea ei cu echipa Franței. După finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de argentinieni, aceștia au cântat într-o postare pe rețele un refren rasist, vizându-i pe jucătorii francezi de culoare, în frunte cu golgheterul Kylian Mbappe.

Acel mesaj avea de asemenea conotații homofobe.

Cântecelul rasist a fost reluat în forme și mai stridente de suporterii argentinieni la Buenos Aires.

În mod surprinzător, jucătorii argentinieni și-au reluat atacurile rasiste la adresa francezilor după ce au cucerit Copa America, la Miami, în 2024, învingând Columbia.

Federația Franceză de Fotbal a cerut atunci o anchetă FIFA.

Scris cu informații de la AFP și DW

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