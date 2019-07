Brock Bierman: „Combaterea corupției, domnia statului de drept și reforma sistemului judiciar sunt în topul priorităților”

Statele Unite ale Americii, prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, au majorat finanțarea pentru Republica Moldova, în special în domeniile de guvernare democratică și creștere economică. E vorba de peste 29 de milioane de dolari în plus la cele aproape o sută de milioane alocate începând cu 2016. Acordul de finanțare a fost semnat la Chișinău de adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman. Oficialul american a vizitat de nenumărate ori Republica Moldova, de unde se trag strămoșii lui:

Europa Liberă: Dle Bierman, bine ați revenit în Republica Moldova. Ați început această săptămână cu un anunț pentru guvernul de la Chișinău – majorarea cu 29 de milioane de dolari a suportului pentru Republica Moldova. Ați putea să ne spuneți care este scopul acestui sprijin? Cum vă așteptați să fructifice guvernul de la Chișinău acest sprijin financiar?

Brock Bierman: „Întâi de toate, vreau să precizez că, de fapt, vizita în Republica Moldova am început-o duminică, când alături de Ambasadorul SUA am mers în teritoriu pentru a discuta cu oamenii despre schimbările care au loc, am mers la Bălți, Orhei și Telenești. În ce privește anunțul pe care l-am făcut, luni, alături de primul-ministru Maia Sandu, banii sunt oferiți pentru guvernare democratică, pentru dezvoltare economică – piloni importanți asupra cărora lucrăm.

Banii sunt oferiți pentru guvernare democratică, pentru dezvoltare economică...

Deci, interesul nostru este întâi de toate să-i ajutăm pe cetățenii moldoveni. De-a lungul anilor am dezvoltat proiecte în dezvoltarea statului de drept, lupta împotriva corupției și am susținut mass-media independentă. Ne-am întrebat, întâi de toate, cum putem sprijini procesul democratic aici, în Republica Moldova. Nu oferim bani direct bugetului moldovean, ci prin intermediul partenerilor noștri, astfel încât să știm cum sunt cheltuiți banii noștri și cum îi ajută, la modul practic, pe cetățenii Republicii Moldova”.

Europa Liberă: Înțeleg că aveți un atașament special pentru Republica Moldova, mai ales că bunicul Dvs. este originar din Soroca. Acum, când există la Chișinău o majoritate oarecum stabilă, la ce schimbări vă așteptați de la noua guvernare?

Brock Bierman: „Cred că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, desigur, cu anumite rezerve. Vorbim mai degrabă despre o coaliție dintre două grupuri care, chiar dacă nu sunt de acord în multe privințe, se pare că au găsit totuși puncte comune. Din câte mi-am dat seama, prioritățile noului cabinet de miniștri este dezvoltarea statului de drept și combaterea corupției, asigurarea unei relații mai bune cu donatorii externi ai Republicii Moldova, dezvoltarea capacităților guvernului și asigurarea că sunt capabili să ofere serviciile necesare pentru toți cetățenii moldoveni, indiferent de opțiunile lor politice și pozițiile din societate – deci sunt trei domenii prioritare asupra cărora au convenit Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor. Cred că este important să recunoaștem acest lucru. Trăim vremuri interesante: două entități politice, care nu au prea mult în comun, la un moment dat ajung să se pună de acord asupra unor lucruri importante și cruciale pentru Republica Moldova”.

Europa Liberă: Ați menționat că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, însă cu anumite rezerve. Ce aveți în vedere?

Brock Bierman: „Păi, întotdeauna când două entități politice care, la prima vedere nu au prea multe în comun, își unesc forțele, cred că cetățenii ar trebui să fie, întâi de toate, realiști. Totodată, din câte am văzut, această coaliție funcționează până acum. Am avut deja discuții cu șefa guvernului Maia Sandu, cu președinta Parlamentului, urmează să am întrevederi cu președintele Igor Dodon și sper să am o discuție productivă, pornind întâi de toate de la schimbările asupra cărora s-a convenit, în special în domeniile care afectează cel mai mult cetățenii moldoveni”.

Europa Liberă: Și dacă ne referim la schimbări, care sunt domeniile asupra cărora credeți că ar trebui să se insiste întâi de toate?

Brock Bierman: „Cu siguranță combaterea corupției, domnia statului de drept și reforma sistemului judiciar sunt în topul priorităților. Cred că sunt domeniile- cheie asupra cărora trebuie să se insiste pentru a reda cetățenilor încrederea în Republica Moldova și nu doar celor care locuiesc astăzi aici, dar mai ales celor care au plecat la un moment dat din cauza greutăților. Republica Moldova este o țară minunată.

Dacă vor exista rezultate palpabile în ce privește combaterea corupției și domnia statului de drept, sunt sigur că oamenii vor dori să rămână acasă și să-și construiască un viitor aici...

Duminică, când am fost în teritoriu, m-am convins pentru a câta oară cât de buni și ospitalieri sunt cetățenii moldoveni. E clar că dacă ei nu se vor simți în siguranță acasă și nu vor vedea că își pot clădi un viitor în Republica Moldova, vor pleca în afara țării. Deci, cum spuneam, dacă vor exista rezultate palpabile în ce privește combaterea corupției și domnia statului de drept, sunt sigur că oamenii vor dori să rămână acasă și să-și construiască un viitor aici”.

Europa Liberă: Pe parcursul acestei vizite ați mers inclusiv la Telenești, unde cu sprijin american a fost modernizată stația de epurare a apelor reziduale. Unii s-ar putea întreba: de ce plătitorul de taxe american este interesat în îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor de la Telenești. Dvs ce le-ați răspunde?

Brock Bierman: „Cetățenii Statelor Unite sunt interesați să-și creeze prieteni și parteneri. Pentru SUA sunt importante parteneriatele și așteptăm cu nerăbdare ziua în care Republica Moldova se va afla alături de Statele Unite pentru a ajuta cetățenii altor state, care se confruntă cu diverse probleme. Cred că, într-un final, ceea ce încercăm să facem este să creștem un partener important în cadrul comunității mondiale. Asta își doresc Statele Unite: ca Republica Moldova să fie un partener comercial, un aliat care la un moment dat ar putea oferi asistență altor state. Știți, cred că întotdeauna am avut o relație strânsă cu Republica Moldova. Aveți și o diasporă importantă peste ocean. Și, bineînțeles, dincolo de diaspora care s-a stabilit în Statele Unite în ultimii ani, a existat întotdeauna o diasporă istorică, care a migrat peste ocean cu sute de ani în urmă, cum s-a întâmplat în cazul buneilor mei. Logo-ul USAID este „Din partea cetățenilor americani”, deci noi suntem interesați să creăm prietenii și relații care să fie în beneficiul ambelor părți”.

Europa Liberă: Spuneați la începutul interviului că ați mers la Orhei, Telenești și Bălți. Cum i-ați văzut pe localnici? Vă întreb pentru că știu că vizitați constant Republica Moldova, deci, ați putut observa anumite schimbări de-a lungul anilor?

Brock Bierman: „De fapt, în decembrie 1997 am venit pentru prima dată în Republica Moldova, deci, cu peste 20 de ani în urmă. Atunci m-am oprit la hotelul Național care astăzi, din păcate, este în reconstrucție. Era foarte frig în odaie, exista doar apă rece, recepționista chiar dacă era îmbrăcată în haine groase, tremura de frig. Lumină aveam doar câteva ore pe zi. Multe s-au schimbat de atunci. Acest lucru nu înseamnă că nu există multe provocări la momentul actual sau probleme care ar trebui depășite, însă de fiecare dată când revin în Republica Moldova și merg la Telenești, Bălți sau Soroca văd schimbări și întâlnesc oameni ospitalieri, care își tratează semenii cu respect”.

Europa Liberă: Dle Bierman, din 1992, de când au fost stabilite relațiile bilaterale moldo-americane, SUA au oferit Republicii Moldova peste 1,4 miliarde de dolari. Cum vă asigurați că proiectele inițiate (fie că e vorba de agricultură, IT sau reforma justiției) vor avea continuitate și că sprijinul financiar și asistența oferită nu vor fi în zadar?

Se pare că Republica Moldova se apropie de luminița de la capătul tunelului. Există mult optimism în privința schimbărilor de aici...

Brock Bierman: „Reprezint Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională a cărei scop este, întâi de toate, elaborarea unei strategii de colaborare și dezvoltare cu țările partenere. O dată la cinci ani lucrăm asupra unor proiecte noi, ne întrebăm ce am făcut și încotro urmează să ne îndreptăm? Și asta e important, când te gândești la succes. Uitați-vă la industria vinului și cum s-a dezvoltat domeniul după ce și-a diversificat piața de desfacere. Dacă ții toate ouăle într-un singur coș, nu faci decât să-ți limitezi oportunitățile și, mai devreme sau mai târziu, ești sortit eșecului. Deci, diversificarea este importantă indiferent dacă vorbim despre sectorul IT sau cel al confecțiilor textile. Republica Moldova este un loc minunat, cu un mare potențial în turism. Strămoșul meu a fost un evreu din Republica Moldova care a migrat în Statele Unite. Cred că aici există o bogată cultură evreiască, încă nedescoperită. Cred că turiștii ar fi interesați să viziteze țara de unde se trag strămoșii lor, să vadă peisajele locale, să guste vinul de foarte bună calitate și să simtă ospitalitatea localnicilor care e arătată oricui, nu doar americanilor, dar și cetățenilor din întreaga lume”.

Europa Liberă: Cu ce gânduri plecați din Republica Moldova?

Brock Bierman: „Se pare că Republica Moldova se apropie de luminița de la capătul tunelului. Există mult optimism în privința schimbărilor de aici și am simțit acest lucru nu doar în țară, dar și în afara ei. Înainte de această vizită am avut o discuție cu mai mulți reprezentanți ai diasporei pentru a afla opinia lor despre schimbările din Republica Moldova. O bună parte, în special tinerii, s-au arătat optimiști față de noua coaliție, dar mai ales față de rapiditatea cu care se schimbă lucrurile. Se pare că oamenii văd că se iau anumite decizii pe care le-au așteptat de mai multă vreme și de asta sunt optimiști în privința viitorului acestei țări și drumului spre care se îndreaptă”.