Bucureștiul condamnă vizita unor foști premieri români la Beijing și poza lor cu Putin: „Se gudură pe lângă agresor”

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română”, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Țoiu afirmă că Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ambii din Partidul Social-Democrat, au fost la Beijing în calitate de persoane private și „se reprezintă doar pe ei înșiși”.

În același timp, ministrul de Externe spune că „probabil că invitația a fost bazata și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României. Dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”.

Ministrul de Externe mai spune că „politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă”.

„România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă”, a mai spus Oana Țoiu.

Reacția ministrului de Externe român vine după ce foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au apărut la parada militară organizată la Beijing pe 3 septembrie, organizată cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial. În poze apare și nevasta lui Năstase.

Ei spun că au fost invitați de partea chineză și au apărut chiar în fotografia oficială de grup alături de lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-Un.

Potrivit observatorilor, defilarea militară de la Beijing a fost concepută nu doar ca o comemorare, ci și ca o demonstrație de forță și de unitate antioccidentală a unor țări precum China, Rusia și Coreea de Nord.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

