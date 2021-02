Bulgaria urgentează vaccinarea

Ca urmare a numărului mic de persoane dornice să se vaccineze și a urgentării procesului țara va putea încheia prima campania în cadrul Uniunii europene și să și exporte cea mai mare parte din dozele comandate.

Până acum au cerut vaccinarea numai 10% din cei 5,2 milioane de locuitori rămași în țara. 40% încă nu au decis iar jumătate refuză. 70% din cei ce s-au înscris pe liste, nu se prezintă la centrele de vaccnare. La Sofia s-au vaccinat numai jumătate din medicii de familie.

În plan național până acum 110 000 de persoane au primit prima doză iar 30 000 – cea de a doua. În finele săptămânii trecute au sosit 57 000 de doze, săptămâna viitoare vor sosi 180 000, în martie jumătate de milion – cea mai mare parte Astra-Zeneka.

Prim-ministrul Boiko Borisov a cerut urgentarea procesului și trecerea la cea de a patra fază care cuprinde persoanele de peste 65 de ani și cele cu boli cronice. Numărul zilnic al vaccinărilor trebuie să depășească 10 - 15 000. În acest scop vor fi deschise alte peste 300 de centre de vaccinare. Începând de luni la procesul de vaccinare participă și 4300 medici de familie.

Premierul a ordonat crearea unor coridoare verzi pentru toți cei ce doresc să se vaccineze, fără limite de vârstă sau alte criterii. Centrele de vaccinare vor funcționa în regim de două sau chiar trei schimburi și în zilele nelucrătoare.

Referitor la personalul medical din prima linie, Borisov a spus că medicii și asistentele care au primit din buget suplimente ce depășesc milioane de levă sunt obligați să partcipe activ la vaccinarea. El a cerut de la membrii Statului major antiepidemic să plece în provincie cu sarcina de a urgenta procesul.

Șeful spitalului sofiot de urgență a raportat deschiderea a 5 centre de vaccinare numai pentru Astra-Zeneka. În ultimele zile s-au format cozi la care cei care doresc vaccinarea așteaptă în medie două-trei ore.

Fostul președinte al Consiliului antiepidemic în cadrul guvernului prof. Kosta Kostov însă a definit situația drept haos și dezordine. „Un an tot am vorbit de vaccinuri dar nu am făcut mai nimic”, a spus cel mai bun pneumolog bulgar. Am pus persoanele cel mai grav amenințate în cel de al patrulea grup al vaccinării. Sunt medici de familie care refuză să vaccineze. Nu am reușit să-i convingem pe cetățeni de beneficiile vaccinării.

O anchetă realizată de Gallup International a confirmat aprecierile unor medici că peste 30% din populația în țara s-au întâlnit cu virusul și nu trebuie să se grăbească cu vaccinarea.