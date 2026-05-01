„Busificație”, sau cum mai merge recrutarea în Ucraina invadată de ruși

Focurile de armă răsună în mijlocul ambuteiajului de la prânz, provocând panică printre trecători de pe o stradă aglomerată din orașul ucrainean Odesa. Bărbați mascați, purtând veste antiglonț, scot niște inși dintr-o dubiță albă, îi aruncă pe trotuar și îi lovesc tare, pentru a-i împiedica să se miște.

Bărbații mascați fac parte din principala agenție de securitate a Ucrainei, SBU. Bărbații reținuți erau de la biroul regional de recrutare militară, însărcinat cu identificarea celor care se sustrag de la recrutare și a recruților eligibili să lupte pe front.

Unii trecători s-au grăbit să filmeze și să comenteze, deloc măgulitor.

Arestările din 21 aprilie, inclusiv cele descris până acum, făceau parte dintr-o operațiune sub acoperire, au declarat autoritățile. Ea viza recrutorii corupți care solicită mită și șantajează persoanele care nu doresc să se înroleze – sau care nu sunt eligibile pentru recrutare.

Este departe de a fi un caz izolat.

La mai bine de patru ani de la începerea războiului total al Rusiei, apărarea Ucrainei, în ceea ce privește efectivele, continuă să fie oarecum sub nivelul maxim. Kievul a petrecut ani de zile încercând să găsească un sistem mai bun pentru a atrage și recruta oameni care să servească, pe front sau în alte roluri.

Rămân obstacole importante, iar corupția din rândul recrutorilor nu ajută.

„Pe de o parte, toată lumea spune că trebuie să luptăm până la victorie, iar pe de altă parte, toată lumea fuge de mobilizare”, s-a plâns luna aceasta Kirilo Budanov, fostul șef al agenției de informații militare a Ucrainei. „Aceasta este o problemă uriașă, enormă.”

„Războaiele nu se câștigă fără oameni. Fără oameni, războaiele se pierd, asta se întâmplă”, a spus Budanov într-un interviu acordat agenției de știri de stat Ukrinform.

Guvernul ucrainean a încercat să îmbunătățească imaginea sistemului de recrutare, dar mai sunt multe de făcut, potrivit unei analize publicate luna trecută de Carnegie Endowment for International Peace.

„Principala cauză a mitei și corupției este refuzul unei părți semnificative a cetățenilor de a-și îndeplini datoria constituțională de a apăra statul, dacă au mijloacele financiare de a cumpăra o astfel de oportunitate”, a spus Viktor Kevliuk, analist militar la Centrul pentru Strategii de Apărare din Kiev și coautor al analizei.

„Băieții noștri sunt pe linia frontului și trebuie înlocuiți de cineva”

În săptămânile care au urmat invaziei pe scară largă din februarie 2022, Ucraina a zădărnicit ceea ce mulți prevăzuseră că va fi o victorie ușoară pentru armata rusă, folosindu-se de o combinație de curaj, pricepere și vitejie – precum și de incompetența unor comandanți ruși.

Forțele ucrainene au reușit să lanseze două contraofensive de succes la sfârșitul anului 2022, punând trupele ruse pe jar.

În timp ce războiul se prelungea, Rusia a profitat de mărimea sa și de baza de apărare mai solidă pentru a arunca mai mulți oameni în luptă.

Un ordin de mobilizare parțială din septembrie 2022 a adus sub arme zeci de mii de oameni. Autoritățile au conceput un sistem de recrutare improvizat care includea salarii și beneficii extraordinare, plătite din bugetele federale și regionale.

Rezultatul a fost un flux constant de oameni trimiși pe front – cu rate de pierderi năucitor de ridicate.

Cifrele Rusiei se apropie de 1,5 milioane de morți și răniți, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale și ale experților, un număr uluitor care reprezintă mai multe victime decât a suferit Moscova în total în toate războaiele pe care le-a purtat din 1945.

Se estimează că numărul morților și răniților de partea Ucrainei depășește 500.000 – o problemă proporțional și mai gravă, având în vedere populația mai mică a țării.

„Băieții noștri sunt pe linia frontului și trebuie înlocuiți de cineva”, a declarat Budanov, care este acum șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, într-un interviu. „Iar cei care se sustrag de la serviciul militar cu siguranță nu înțeleg asta.”

Oficialii s-au străduit să eficientizeze sistemul ucrainean de atragere și menținere a soldaților. În aprilie 2024, Zelenski a semnat o lege care a redus vârsta minimă pentru mobilizarea bărbaților și a impus tuturor bărbaților să-și actualizeze datele de recrutare la autorități.

Legislația a majorat, de asemenea, plățile către voluntari și a autorizat unii condamnați să servească.

Primăvara trecută, oficialii au anunțat un program de stimulente care include bonusuri în numerar, credite ipotecare subvenționate, educație universitară gratuită și dreptul de a călători în străinătate după terminarea serviciului.

În ianuarie 2025, aproximativ 800.000 de soldați serveau în forțele armate ale Ucrainei și în alte ramuri, precum Brigăzile Teritoriale și Garda Națională.

În condițiile legii marțiale, majoritatea bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara.

O estimare parlamentară din 2024 indica faptul că existau 4,35 milioane de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani – care nu erau scutiți de serviciul militar din motive familiale sau profesionale, nu erau încă în serviciu, nu erau invalizi și nu locuiau sub ocupație rusă sau în străinătate – eligibili pentru a servi. Alte estimări situează numărul la un nivel ușor mai ridicat, la aproximativ 5 milioane.

Sistemul actual de asigurare a unui flux constant de persoane în procesul de recrutare se bazează pe așa-numitele Centre Teritoriale de Recrutare și Sprijin Social. Acestea sunt însărcinate nu numai cu recrutarea bărbaților, ci și cu „vânarea” celor care se sustrag de la recrutare.

Efortul a fost controversat, dacă nu chiar detestat. Într-un caz notoriu, recrutorii au apărut la un concert din Kiev susținut de cea mai populară trupă rock din țară, distribuind somații – și târând un bărbat pe trotuar în timp ce acesta striga în semn de protest, iar spectatorii îi apostrofau pe recrutori cu strigăte de „Rușine!”.

Un alt videoclip filmat pe 23 aprilie arată un recrutor din vestul Ucrainei luptându-se cu un bărbat pe acoperișul unei clădiri, înainte ca amândoi să cadă la pământ.

Recrutorii militari circulă frecvent prin orașe și localități cu microbuze, în căutare de bărbați. Adesea, îi rețin cu forța pe cei care opun rezistență, apoi îi transportă cu minibusul, un proces cunoscut sub numele de „busificare”.

Între timp, a apărut un sistem paralel bine pus la punct pentru a ajuta oamenii să scape de înrolare.

Gărzile de frontieră ucrainene au declarat că evaziunea de la recrutare îi costă pe cei care se sustrag aproximativ 15.000 de dolari pentru a plăti bandele de traficanți care angajează adesea copii locali să-i ghideze peste graniță în România sau în altă parte.

„Nu există o divizare reală în societatea ucraineană” cu privire la această problemă, a declarat politologul ucrainean Volodimir Fesenko pentru Current Time. Cu toate acestea, „există tensiuni în ceea ce privește centrele de recrutare militară, în ceea ce privește mobilizarea, și, din păcate, această tensiune crește... Din păcate, există corupție evidentă și un recurs excesiv la violență.”

„Mobilizarea este necesară. Cineva trebuie să lupte”

Odesa – oraș portuar de la Marea Neagră, legendar pentru lumea sa interlopă – a fost în centrul a zeci de plângeri din partea unor bărbați care susțin că recrutorii cer în mod obișnuit mită. Biroul pentru drepturile omului al parlamentului ucrainean a declarat că a primit anul trecut aproape 200 de plângeri privind încălcări ale drepturilor de către recrutorii militari.

În incidentul din 21 aprilie, care a fost filmat de mai mulți martori și postat pe Telegram și alte rețele de socializare, ofițerii SBU au oprit un microbuz după o urmărire, au tras focuri de armă și au arestat opt bărbați sub amenințarea armei, forțându-i să se întindă cu fața în jos pe asfalt în mijlocul circulației rutiere.

Un reportaj al presei locale a relatat că recrutorii, împreună cu un ofițer de poliție, au cerut o mită de 30.000 de dolari de la un fost soldat care primise o scutire oficială. Bărbatul a fost târât cu forța într-un microbuz și amenințat cu o armă. Se pare că ofițerii SBU au confiscat din microbuz bâte, boxuri americane, cuțite și arme fără permis.

Deși ucrainenii continuă să susțină în mod copleșitor efortul de război, o mare parte a societății ucrainene este epuizată și dorește o soluție pentru a pune capăt luptelor. Eforturile de a se asigura că bărbații eligibili sunt înrolați pentru a lupta sunt în mare parte susținute, dar corupția, mita, extorcarea și tacticile violente folosite frecvent de recrutori sunt larg detestate.

„Nu poți evita asta. Mobilizarea este necesară. Cineva trebuie să lupte”, a declarat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL o femeie din Odesa, care nu și-a dezvăluit numele. „Iar cei care se sustrag de la serviciul militar ar trebui obligați să servească. Dar trebuie să existe metode civilizate, fără [tortură]. Iar asemenea incidente te pun pe gânduri.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te