Calcule politice și ecuația punerii sub acuzare a președintelui Trump

Se spune ca actuala investigatie din Camera Reprezentantilor este excesiv politizata si exista suficiente argumente in aceasta privinta. Pe de alta parte, parintii fondatori ai Americii au dorit ca acesta sa fie un proces politic, nu unul care sa urmeze regulile si normele din tribunale.

Scenariul pentru care sistemul este mai putin pregatit insa e cel actual, in care America este atit de polarizata, incit foarte putini sint cei dispusi sa judece nepartizan, asa cum s-a intimplat in cazul Richard Nixon si in mai mica masura cu Bill Clinton.



Problema care se pune acum este de strategie. Ieri, presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a dat unda verde Comisiei Juridice sa redacteze capete de acuzare, sustinind fara echivoc ca Donald Trump se face vinovat de delictele in legatura cu care este acuzat. Democratii vor sa inainteze cu aceasta investigatie, rapid, sa nu o lase sa se suprapuna cu alegerile preliminarii.

Casa Alba o obstructioneaza, nu permite unor martori importanti sa se prezinte in fata Congresului si unor documente sa ajunga la deputati.

Cei aflati cumva la mijloc – somati de Congres si nelasati de presedinte sa se prezinte – apeleaza la tribunale, sa stabileasca ce ar trebui sa faca.

De pe vremea lui Richard Nixon exista o decizie a Tribunalului Suprem care stipuleaza ca presedintele nu poate bloca persoane sau documente pe care Congresul le solicita in procesul unei investigatii. Dar strategia republicanilor este sa reia procesul juridic, din tribunal in tribunal, pina la cel suprem, inca o data.



Democratii au de ales intre a astepta – mizind pe faptul ca Tribunalul Suprem nu ar dori sa anuleze precedentul, chiar daca este controlat acum de conservatori – sau a nu astepta si a-l pune sub acuzare pe presedinte, rapid, convinsi fiind ca e vinovat.

Au ales cea de-a doua optiune si nu putini cred ca ei gresesc pentru ca ceea ce urmeaza este procesul din Senat, unde republicanii controleaza regulile jocului si unde vor incerca sa profite pentru a influenta opinia publica in favoarea lui Trump. Ori tinind cont de faptul ca nu exista scenarii plauzibile ca Trump sa fie demis, in „cazul troc cu Ucraina”, opinia publica este ceea ce conteaza cu adevarat, pentru ca anul viitor sint alegeri.