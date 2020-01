Calcule politice și planul administrației Trump pentru pace în Orientul Mijlociu

De luni de zile administratia Trump lucreaza la un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, in speta rezolvarea conflictului dintre israelieni si palestinieni. O prima faza, cea economica a fost anuntata la o conferinta in Bahrein. Acum insa, momentul anuntului planului pe ansamblu are la baza un calcul politic.

Calculul politic este legat de alegerile din Israel, care vor avea loc la 2 martie, aceasta fiind cea de a treia incercare, in interval de mai putin de un an, de a debloca procesul politic, precedentele nesoldindu-se cu formarea unui guvern.

Daca planul de pace este anuntat inainte de scrutinul israelian, ii poate influenta rezultatul, in favoarea premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, un aliat al lui Donald Trump. Daca seful executivului american decide sa astepte cu anuntul, se apropie alegerile americane si ar putea fi o mutare riscanta. Este ceea ce presedintele Trump va trebui sa decida in urmatoarele zile.

Pina acum – arata surse de presa – el nu s-a intilnit cu echipa sa de consilieri pentru a lua in calcul diversele variante. Citiva factori pot influenta aceasta hotarire. Unul este procesul de impeachment, care incepe miine in Senat si cum vor merge lucrurile acolo. Testul principal este daca democratii vor reusi sa extinda durata procesului si sa cheme martori suplimmentari sau nu.

Apoi, in timpul reuniunii de la Davos si dupa acea, consilierul si ginerele presedintelui, Jared Kushner se va consulta cu lideri din Orientul Mijlociu si din Europa, cu privire la planul al carui principal arhitect este.

Dupa cum se stie, palestinienii il resping pentru ca nu au incredere in administratia Trump, in calitate de mediator obiectiv.

Dupa Davos, Kushner se va deplasa la Ierusalim pentru a participa la un forum dedicat Holocaustului si se va intretine, probabil, atit cu Netanyahu, cit si cu principalul sau rival politic, Benny Gantz, urmind sa abordeze planul de pace.

Netanyahu vrea ca Washingtonul sa prezinte planul rapid, pentru a muta centrul atentiei opiniei publice de la cazurile sale de coruptie, catre o tema unde actualul premier este vazut ca un aliat apropiat al lui Trump. Gantz cere administratiei americane sa astepte, declarind chiar ca anuntarea planului ar reprezenta amestec american in procesul electoral.