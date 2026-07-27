„Nu pot să înțeleg cum pot să-mi localizez telefonul mobil de oriunde din lume – sau chiar să-l folosesc pentru a determina locația iPad-ului meu, de exemplu – și totuși se presupune că este imposibil, sau imposibil din punct de vedere tehnic, ca autoritățile de securitate din Germania să determine unde se află persoanele clasificate ca amenințări la adresa securității în aceeași măsură”, a declarat Merz la un congres al partidului său conservator, CDU.

Incidentul a avut loc sâmbătă în parcul Tiergarten din Berlin, în timpul festivităților organizate cu ocazia Christopher Street Day (CSD), denumirea folosită pentru evenimentele Pride din Germania.

Suspectul, Abdul B., în vârstă de 21 de ani, un om cu dosar pentru extremism islamist, ar fi intrat cu o dubiță în mulțime și ar fi atacat trecătorii cu o macetă înainte de a fugi. Operațiunea de urmărire a durat o zi întreagă și s-a încheiat cu împușcarea sa mortală de către poliție.

Luni, Polonia a confirmat că persoana ucisă de atacatorul intrat cu mașina în mulțime era cetățeana sa.

„Am primit informația conform căreia victima atacului tragic din Berlin era cetățeană poloneză. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi ai victimei”, a scris Maciej Wewior, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, pe platforma de socializare X.

Alte 29 de persoane au fost rănite.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că este încă prea devreme pentru a răspunde la întrebarea privind consecințele politice care vor decurge din atacul de la sfârșitul săptămânii.

„Este însă evident și faptul că nu ne putem limita la simple declarații. Va trebui să reacționăm cu prudență, dar și cu hotărâre”, a declarat Merz.

„Nu vrem anti-islamism” (Organizatorii)

Organizatorii evenimentului anual Pride din Berlin au declarat luni că vor continua să ia atitudine în apărarea drepturilor comunității LGBT+.

Într-un comunicat de presă, ei au subliniat că resping toate formele de violență. „Ideologiile de dreapta sau religioase au ca scop oprimarea persoanelor queer. Condamnăm terorismul islamist în mod clar și fără echivoc”, se precizează în comunicat.

În același timp, organizatorii au declarat că se opun oricărei încercări de a exploata atacul pentru a alimenta ura împotriva musulmanilor și a persoanelor de anumite origini.

„Iubirea este mai puternică decât ura”, se mai spune în declarație.

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