Șansele politice ale șefei partidului Adunarea Națională (RN) au căpătat un suflu nou marți, când Curtea de Apel din Paris i-a redus durata interdicției de a candida, deși i-a menținut condamnarea din martie 2025 pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European în vederea plății personalului partidului ei.

Le Pen, care la 57 de ani a candidat deja de trei ori la președinție, și al cărei partid anti-imigranți conduce în sondajele de opinie, a profitat de clemența justiției pentru a face o nouă încercare de a deveni prima președintă de extremă dreaptă a Franței moderne.

Curtea de Apel i-a impus să poarte o brățară electronică la gleznă timp de un an, ceea ce ar fi obligat-o să se întoarcă acasă în fiecare seară, după turneele electorale. Însă Le Pen a anunțat că va depune un recurs final la cea mai înaltă instanță din Franța, ceea ce a avut ca efect suspendarea acelei hotărâri.

RN începuse deja să se pregătească pentru ca protejatul ei, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, să fie candidatul partidului. Le Pen afirmă acum că, dacă va ajunge la Palatul Élysée, el va fi prim-ministrul ei.

Miercuri, Bardella a însoțit-o la La Fleche, un oraș cu tradiție de stânga care, în martie, l-a ales primar pe Romain Lemoigne, un membru al RN în vârstă de 25 de ani. Susținătorii au cerut cu insistență să facă selfie-uri, iar ea le-a făcut fără ezitare. „Marine, ești cea mai bună!”, a spus unul dintre ei.

Le Pen pare să mizeze pe faptul că alegătorii francezi vor trece cu vederea problemele sale juridice, așa cum au făcut alegătorii americani în cazul lui Donald Trump, și se vor concentra în schimb pe promisiunea ei de a consolida suveranitatea Franței.

Cu câteva ore mai devreme, echipa sa lansase un site de campanie cu o fotografie a acesteia pe scenă, cu brațele larg deschise, alături de sloganul: „Pentru Franța, Renaștere”.

La La Fleche, Le Pen a declarat reporterilor că acest lucru înseamnă „renașterea educației, renașterea sistemului judiciar, renașterea securității pentru concetățenii noștri, renașterea controlului asupra frontierelor noastre și renașterea suveranității noastre”.

AFP notează, pe de altă parte, că încă nu este 100% dacă Le Pen va duce candidatura până la capăt, sau se va retrage, totuși, în favoarea lui Bardella.

Ambii politicieni se află însă cu mult în fața potențialilor candidați din alte partide și sunt considerați favoriți pentru a ajunge, cel puțin, în turul al doilea.

Perspectiva ca un partid eurosceptic și naționalist să preia puterea la Paris a stârnit îngrijorare în rândul celorlalte țări europene.

Actualul președinte, centristul Emmanuel Macron, nu mai candidează.

Președinția este cea mai înaltă funcție politică din Franța, deținătorul ei având puterea de a decide asupra operațiunilor militare, de a dizolva parlamentul și de a numi un prim-ministru.

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