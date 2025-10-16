Guvernul Franței a supraviețuit la două moțiuni de cenzură, cu prețul amânării reformei pensiilor, dorită de Macron

Prima moțiune, prezentată de partidul de extremă stânga La France Insoumise (Franța Nesupusă, LFI), a obținut 271 de voturi, cu 289 mai puțin decât cele necesare pentru a răsturna guvernul Lecornu, învestit în urmă cu doar o săptămână.

Un al doilea vot, propus de partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National - RN), a eșuat și el, puțin mai târziu.

Oferta lui Lecornu de a amâna reforma pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027 a jucat un rol esențial în convingerea socialiștilor de a da guvernului a doua șansă la votul dintr-un legislativ profund fragmentat.

Reforma lui Macron ar fi ridicat vârsta de pensionare de la 62 de ani în prezent la 64. Pentru președinte, amânarea ei reprezintă o lovitură de imagine, făcându-l să nu prea aibă cu ce se mândri, ca realizări, după opt ani de mandat.

Au câștigat o bătălie, nu războiul

În ciuda „pauzei de respirație” din actuala criză franceză, votul de joi a subliniat fragilitatea administrației Macron la jumătatea ultimului său mandat, observă Reuters.

„O majoritate alcătuită prin negocieri intense a reușit astăzi să-și salveze pozițiile, în detrimentul interesului național”, a scris imediat președintele partidului RN, Jordan Bardella, pe X.

După eșecul primei moțiuni, cea din partea stângii politice, euro s-a întărit pe piețele financiare.

Michael Metcalfe, directorul departamentului de strategie macroeconomică globală al firmei State Street, a declarat că se așteaptă ca situația din Franța să se stabilizeze.

„Cel puțin au reușit să ajungă la un compromis pentru moment, ceea ce elimină riscul unor alegeri anticipate”, a spus Metcalfe, pentru Reuters.

Dacă Lecornu ar fi fost învins în oricare din cele două voturi, el și miniștrii săi ar fi trebuit să demisioneze imediat, iar Macron ar fi fost supus unei presiuni enorme pentru a convoca alegeri parlamentare anticipate, aruncând Franța din nou în criză.

Dar chiar și așa, cu moțiunile respinse, Lecornu se va confrunta în continuare cu săptămâni de negocieri dificile în parlament pentru adoptarea unui buget redus pentru 2026, în timpul cărora ar putea fi demis în orice moment.

După voturile de joi, socialiștii, care i-au dat o mână de ajutor lui Lecornu, au avertizat că vor dori și mai multe concesii.

