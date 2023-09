Caravana de depistare a cancerului mamar repornește la drum

O simulare a procesul are lor la expoziția „Moldmedizin&Molddent”, care se desfășoară între 14 și 17 septembrie, la centrul expozițional „Moldexpo” din Chișinău. În primele două zile, au fost consultate circa 100 de femei.

Într-un spațiu special amenajat, femeile sunt mai întâi palpate de mamolog. La indicația lui, ele pot realiza o ultrasonografie, iar cele trecute de 45 de ani - și o mamografie digitală.

În rând pentru o consultație am surprins-o pe Aliona. Are 42 de ani și este bibliotecară, în Chișinău. „Am venit, pur și simplu, la expoziție. Am văzut că lumea stă în rând și m-am apropiat și eu. Am mai făcut o mamografie, dar a fost acum 15 ani”, recunoaște femeia.

În schimb, Parascovia, în vârstă de 64 de ani, a venit de la Strășeni special pentru a face screening-ul mamar. „Am făcut mamografia acum 2 ani. Am văzut la televizor că aici se face mamografie și am venit și eu. Ar fi bine ca mașina radiologică să vină în toate raioanele, pentru că nu toți au posibilitatea să ajungă la oraș. Oamenii din sate, pur și simplu, nu au bani de drum”, spune femeia.

Medicul de familie Rodica Olaru din Florești participă la seminarele din cadrul expoziției și a decis să meargă și la o consultație la mamolog.

„Anul acesta chiar trebuia să fac mamografia, dar nu am reușit până acum. M-am bucurat că aici voi fi consultată de mamolog. Da, este bine să vină radiografia mobilă prin sate, pentru că oamenii nu au posibilitatea să se deplaseze în oraș. Salariile și pensiile sunt mici. Au și frica de a depista ceva, dar nici nu au acces la aceste servicii”, spune medicul.

Fără aparate de ultrasonografie în raioane

Potrivit directorului Institutului Oncologic, Ruslan Baltaga, pentru început, caravana va merge în orașele Chișinău, Bălți, Ungheni și Căușeni, iar de la 1 ianuarie va ajunge și în raioane.

„Anul acesta ne-am gândit la o altă formulă. Este o modalitate de depistare precoce mai eficientă. Am adăugat palparea sânilor și instruirea de autopalpare. De regulă, mamografia se recomandă după vârsta de 45 de ani, dar sunt cancere care se dezvoltă și până la 45, de aceea vrem ca toate femeile să fie consultate de specialiști”, a declarat Baltaga pentru Europa Liberă.

El spune că specialiștii din teritoriu sunt instruiți acum pentru a realiza palparea sânilor. Procedura va fi efectuată fie de mamolog, fie de ginecolog, moașă sau medicul de familie.

Te-ar putea interesa și: Câte fete s-au vaccinat contra cancerului de col uterin și de ce trebuie să fie vaccinați și băieții



„În cadrul Centrului de Sănătate Ungheni vom deschide un departament de depistare primară a cancerului de sân. Dispunem de spații și de personal medical. Eu, ca manager, și un alt medic vom fi instruiți săptămâna viitoare. Avem imagiști și îi vom trimite la specializare obligatorie și deja va trebui să procurăm echipament. Este necesar un mamograf, un ultrasonograf 3D. Am putea deschide acest departament la 1 ianuarie 2024”, precizează șeful Centrului de Sănătate Ungheni, Oleg Belbas.

Institutul Oncologic are trei mașini de radiografie digitală. Un astfel de aparat, dar staționar, există și la Spitalul Clinic Bălți.

Programul de depistare precoce a cancerului mamar va fi desfășurat în conlucrare cu Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, UNFPA, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Organizația Mondială a Sănătății.