Care este politica administrației Biden în Orientul Mijlociu?

După ce Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, analiștii politici își îndreaptă atenția către politica Statelor Unite în regiune, în general.

Una dintre temele de interes este identitatea viitorului ambasador american în Israel și ce semnificație politică are. Surse de presă arată că Biden l-ar prefera pe Thomas Nides, fost adjunct al secretarului de stat în timpul președinției Obama.

O altă posibilitate ar fi fostul deputat Robert Wexler, care este sprijinit de numeroși membrii în Congres si organizații evreiești. Nides, care este acum în sectorul privat este apropiat de șeful consilierilor prezidențiali, Ron Klain și pare a fi favoritul administrației. Recent, Casa Albă a fost criticată pentru că pe timp de criză în Orientul Mijlociu nu are încă ambasador în Israel. Chiar dacă Nides este nominalizat ar urma audierile pentru confirmare în Senat. Secretarul de stat, Antony Blinken are intenția să trimită la Ierusalim un ambasador temporar, Michael Ratney, diplomat cu experiență. Acesta a mai fost consul general la Ierusalim și trimis special în Siria și are relații apropiate cu lideri palestinieni. Ratney a fost adjunct al secretarului de stat în primul an al președinției Trump, dar a părăsit funcția in Decembrie 2017, când fostul președinte a decis să mute ambasada americană la Ierusalim.

Inițial conflictul israeliano-palestinian nu a fost o prioritate pentru administrația Biden, dar cele întâmplate în ultimele săptămâni l-au readus în actualitate. Pe fundalul acestor mutări este realitatea că în timp ce Joe Biden rămâne angajat în sprijinul Israelului, așa cum a făcut-o în întreaga carieră, o parte a Partidului Democrat face presiuni pentru promovarea cauzei palestiniene.

Cea mai recentă știre, care ilustrează această situație este că senatorul democrat de Vermont, Bernie Sanders – un lider al stângii – are intenția să introducă o rezoluție împotriva unei livrări de armament de mare precizie, în valoare de 735 de milioane de dolari, către Israel. In Camera Reprezentanților, democrați aflați la stânga partidului – Alexandria Ocazio Cortez, Mark Pocan și Rashida Tlaib au introdus un proiect similar. Ambele au nevoie de majoritate simplă, dar pentru a anula un veto prezidențial, ștacheta e mai ridicată, două treimi din membri.