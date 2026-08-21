„Caspian Express” al lui Putin, o nouă rută vitală între Rusia și Iran?

Acest coridor permite Moscovei și Teheranului să facă schimb de mari cantități de mărfuri printr-o mare interioară în care navele militare occidentale nu pot pătrunde direct.

NBC News a relatat în această săptămână că a intrat în posesia unui document, confirmat de o sursă occidentală, care arată că Moscova folosește deja Marea Caspică pentru a transporta în Iran materiale destinate sectorului militar.

Barry Pavel, fost director pentru politica și strategia de apărare în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA, spune că ruta merită o atenție sporită pe măsură ce ambele țări - confruntate cu războaie și sancțiuni internaționale - își intensifică cooperarea.

„Pe măsură ce aceste două țări se apropie, este de așteptat ca traficul și utilizarea acestui coridor pentru transporturi în ambele direcții să crească — indiferent ce îi furnizează Iranul Rusiei și invers”, a declarat Pavel pentru RFE/RL.

Glen Howard, președintele Saratoga Foundation, spune la rândul său că Marea Caspică este „un fel de linie de aprovizionare naturală, sigură și vitală, care funcționează în ambele direcții pentru ruși și iranieni”.

Această rută este protejată — și tocmai acesta este motivul pentru care Rusia și Iranul o folosesc.

Iranul a devenit un furnizor important pentru Rusia în războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an, livrând drone, tehnologie militară și alte echipamente. Teheranul a contribuit inclusiv la dezvoltarea capacităților Rusiei de producție a dronelor Shahed, inclusiv în Zona Economică Specială Alabuga.

Acum, Rusia pare să răsplătească acest sprijin, în timp ce Iranul încearcă să-și refacă o parte din capacitățile pierdute în aproape șase luni de confruntări cu Statele Unite și Israel.

Încărcături misterioase

Conținutul transporturilor individuale care tranzitează Marea Caspică este în mare parte necunoscut și, prin urmare, este dificil de stabilit proporția mărfurilor comerciale, a echipamentelor militare și a materiilor prime. În același timp, ruta reprezintă o importantă arteră comercială pentru transportul de cereale și alte mărfuri între cele două țări.

„Pur și simplu nu știm ce conțin încărcăturile acelor nave”, a spus Howard. „Dar știm că ele există. Știm că traficul este intens.”

Înalți oficiali ai administrației americane, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat pentru RFE/RL că Washingtonul urmărește cu atenție raporturile militare și logistice mai ample dintre Rusia și Iran și monitorizează indicii că aranjamentele de aprovizionare din timpul războiului s-ar putea transforma într-o infrastructură mai durabilă.

Oficialii au refuzat să discute despre informații secrete sau despre încărcături specifice și nu au confirmat speculațiile privind asistența externă acordată operațiunilor Ucrainei din Marea Caspică. Ei au avertizat că natura închisă a regiunii Mării Caspice și transparența publică limitată fac dificilă determinarea conținutului sau a scopului acestor transporturi individuale.

Oficialii au subliniat însă că problema este tot mai importantă pentru factorii de decizie de la Washington, care urmăresc modul în care Rusia, Iranul și alți parteneri își construiesc rețele de aprovizionare mai puțin vulnerabile la sancțiuni, presiuni maritime și alte forme de constrângere occidentală.

Geografia joacă un rol esențial. Spre deosebire de așa-numitul „Syrian Express”, care aproviziona guvernul lui Bashar al-Assad prin rutele maritime din Marea Mediterană și prin Bosfor, Marea Caspică este o mare închisă.

Echipamentele rusești pot fi încărcate în porturi precum Olea sau Astrahan și transportate prin Marea Caspică, ceea ce face ca această rută să fie potențial utilă pentru transporturi de mari dimensiuni. Transportul maritim oferă, de asemenea, o modalitate relativ discretă de a deplasa mărfurile.

„Poți trimite cantități mai mari și poți face acest lucru într-un mod mult mai discret”, a spus Howard, adăugând: „Este o metodă foarte discretă și sigură”.

„Marina SUA nu poate pătrunde în Marea Caspică”, a spus el, descriind-o ca un „bastion” rusesc protejat, în care forțele navale occidentale nu pot intra direct.

Pe de altă parte, Marea Caspică nu este în totalitate în afara razei de acțiune a Ucrainei.

Campania ucraineană tot mai amplă de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor militare și economice rusești a afectat tot mai mult infrastructura din zona nordică a Mării Caspice, inclusiv în Daghestan.

Luna trecută, Kievul a lovit o navă comercială iraniană, provocând moartea unui marinar iranian. Incidentul a determinat Teheranul să ceară despăgubiri și să amenințe cu represalii.

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