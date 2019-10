Cazul Hunter Biden și procesul de destituire a lui Donald Trump

La originea deciziei Camerei Reprezentantilor de a investiga daca procesul de demitere a presedintelui Trump trebuie demarat este incercarea lui Trump de a convinge pe liderii Ucrainei sa ancheteze activitatile de acolo ale fiului fostului vice-presedinte si actual candidat prezidential, Joe Biden. Ce au făcut, însă, în Ucraina Hunter si Joe Biden? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.



Presedintele Trump a formulat acuzatii si facut speculatii – unele care se adeveresc, altele nu – cu privire la implicarea in Ucraina a lui Hunter Biden si rolul jucat de tatal lui, fostul vice-presedinte Biden. Oponentii si sprijinitorii lui Trump relateaza despre aceasta poveste in maniere total diferite, ceea ce creaza confuzie.

Este adevarat ca de la inceputul lui 2014, Hunter Biden a facut parte din Consiliul Director al firmei ucrainiene de energie Burisma, companie care la vremea respectiva si dupa aceea a fost acuzata de acte de coruptie. New York Times arata ca Hunter Biden a fost platit cu circa 50 de mii de dolari pe luna. Fireste ca problema care se pune este de ce a fost ales tocmai fiul vice-preedintelui pentru aceasta pozitie bine remunerată si mai ales de ce a acceptat-o, daca a stiut despre situatia generala a Ucrainei si cea particulara, a firmei, in privinta coruptiei.

Dar acuzația ca activitatea lui Hunter Biden la firma ar fi fost investigată de Procuratura ucrainiana este falsa. Investigatia nu l-a vizat pe Biden si nici nu s-a desfasurat in perioada in cauza.

Este adevarat ca tatal lui Hunter – Joe Biden – era la vremea respectiva insarcinat de Barack Obama sa se ocupe de Ucraina si a vizitat tara de citeva ori intre 2014 si 2016. Este, de asemenea, adevarat ca Biden tatal a cerut autoritatilor de la Kiev sa-l concedieze pe procurorul general Viktor Șokin, pentru a obtine ajutor american de 1 miliard de dolari, ceea ce insusi Biden a relatat public. Dar nu este adevarat ca vice-presedintele a cerut inlaturarea lui Șokin pentru a-si proteja fiul. Tari europene si organizatii internationale l-au acuzat pe Șokin că nu a sanctionat cum trebuie coruptia in tara, inclusiv legat de cazul Burisma. Biden tatal nu trasa linia politica de capul lui, ci urma linia politica decisa de Obama si institutiile statului american.

Este adevarat că atunci cind Hunter Biden a intrat in Consiliul firmei s-a pus problema unui conflict de interese, dar in 2014 Departamentul de Stat a stabilit ca nu se pune problema pentru că Hunter Biden este cetatean privat. Nu este adevarat ceea ce Trump sustine, anume că Joe Biden s-ar fi angajat in acte de coruptie in Ucraina.