Ce efecte ar putea avea tarifele impuse Mexicului pentru economia SUA?

La conferinta de presa din Marea Britanie, presedintele Trump si-a reinnoit amenintarile ca va impune tarife pentru exporturi mexicane, daca aceasta tara nu ajuta la reducerea substantiala a imigratiei ilegale in America. Ce impact ar avea astfel de masuri asupra economiei americane? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Impactul acestor tarife si altora pe care Trump le anunta sau de-acum le-a impus in comertul cu Mexicul, Europa si China poate fi substantial si pune in revers cistigurile obtinute ca urmare a reducerilor de impozite. Asta pentru ca idea ca Mexicul sau China sau Europa platesc din propriul buzunar pentru aceste tarife este o interpretare gresita a ceea ce se intimpla de fapt.

Tarifele impuse sint suportate de consumatorii americani si, in cazul importurilor din China, multi dintre acesti consumatori sint paturi nevoiase, multi dintre ei sustinatori ai lui Donald Trump.

In plus, in cazul Mexicului, in anii care au urmat acordului NAFTA, nivelul de integrare a celor doua economii – americana si mexicana - a crescut considerabil. Nu este rara situatia in care pina sa ajunga la produsul finit, un automobil, de exemplu, parti componente trec frontiera nu doar o data, ci de citeva ori.

Premisa de la care pleaca adinistratia Trump e ca, chiar daca aceste masuri dor pe termen scurt, ele produc efecte benefice in perspectiva mai indelungata.

Pentru consumatorii americani si pentru afaceri legate de domenii cheie afectate de noile tarife – agricultura fiind unul dintre aceste domenii – efectele tarifelor vor fi imediate si in multe cazuri devastatoare. Donald Trump agreeaza insa aceste negocieri bilaterale, pentru ca poate aplica presiuni si destabiliza pentru a obtine ce doreste, ceea ce e mai complicat de facut cu blocuri comerciale cum este Uniunea Europeana sau ceea ce ar fi putut fi Tratatul Trans-Pacific. Este unul dintre motivele pentru care, spre deosebire de predecesori ai sai, presedintele Statelor Unite sprijina pe fata Brexitul si se pronunta – desi detaliile si fezabilitatea sint neclare – pentru un acord comercial direct cu Marea Britanie.

Fireste ca observatorii politici americani si analisti economici se intreaba daca masurile lui Trump nu vor aduce recesiune. Pietele financiare au reactionat favorabil atunci cind, recent, presedintele Rezervelor Federale a lasat sa se inteleaga ca, daca Banca Centrala va detecta astfel de semnale, nu va ezita sa aplice o corectie, adica sa reduca ratele dobinzilor. O ipoteza care nu-i displace nici lui Trump, care in repetate rinduri a dat vina pe Rezervele Federale, pentru ca au ridicat ratele dobinzilor, pentru o crestere mai putin spectaculoasa decit ar permite-o politicile sale.