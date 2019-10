Ce impact are moartea lui al-Baghdadi asupra echilibrului instabil de forțe în Siria?

Presedintele Trump a confirmat duminică, într-o conferință de presă, că fondatorul si liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi s-a sinucis in timpul unui raid al fortelor de elita americane, intr-o localitate din apropierea Turciei. Care sint semnificatiile acestui anunt?



Fara indoiala ca este un succes foarte important in lupta impotriva terorismului al administratiei Trump. Abu Bakr al-Baghdadi a fost un simbol al organizatiei teroriste, de la inceputurile sale modeste in Irak, pina la crearea califatului si ulterior, in rezistenta de dupa pierderea teritoriului pe care-l ocupau. Asa cum a fost cazul si cu uciderea lui Osama Bin Laden, in timpul administratiei Obama, este un reper solid in lupta impotriva terorismului international, un moment de referinta in palmaresul Casei Albe.



Unele dintre detaliile acestei operatiuni vor fi date la iveala, in saptaminile si lunile urmatoare si poate se va afla si care a fost sursa sau sursele informatiilor cu privire la locul in care Abu Bakr al-Baghdadi si anturajul lor se aflau, aparent o localitate din apropiere de Turcia, regiune in care ISIS nu era prezenta, ci mai curind organizatia terorista rivala Al Qaida. Ce semnificatie are acest fapt si care erau intentiile lui Baghdadi ar oferi indicii cu privire la organizatie si intentiile ei.

In conferinta sa de presa, prsdintele Trump a spus ca posibili succesori ai liderului ISIS sint cunoscuti si ca serviciile de informatii ii au in vedere.

Cum se inscrie aceasta operatiune in peisajul geostrategic din Siria, stiut fiind ca presedintele a fost criticat pentru retragerea fortelor americane din regiune si faptul ca i-a lasat pe aliatii kurzi prada Turciei ostile? Intr-un interviu de dupa recentul raid, ministrul American al apararii a prezentat o varianta plauzibila, cel putin, a deciziilor lui Trump, spunind ca turcii ar fi invadat oricum si ca seful executivului nu a vrut sa lase fortele americane prinse la mijloc intra masiva armata a lui Erdogan si gherilele kurde.



Dupa operatiunea Abu Bakr al-Baghdadi, presedintele Trump si ministrul apararii au mentionat ca s-a beneficiat de sprijin in regiune. Trump a spus ca Rusia a fost informata ca raidul va avea loc, dar se pare nu si ce urmarea, pentru ca elicopterele au zburat la joasa altitudine peste pozitii detinute de rusi. Mentionate au fost si cooperarea Turciei si Irakului.

Intrebat despre kurzi, ministrul apararii nu a intrat in detalii, spunind doar ca Statele Unite au cooperat cu acestia, nu neaparat in aceasta operatiune, dar pe ansamblu, impotriva ISIS. Donald Trump a spus ca Abu Bakr al-Baghdadi a murit infricosat si ca un las, explodind vesta pe care o purta si omorindu-si si trei copii, vrind sa trimita un meaj clar celor care ar fi inclinati sa faca din el un martir si sa-i calce pe urme.