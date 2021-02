Ce spune lista propusă cu miniștri despre prioritățile guvernului Gavriliță?

Europa Liberă: Dle Boțan, componența propusă de premierul desemnat ar putea să ne spună multe despre modul în care are de gând să guverneze un executiv desemnat de președintele Maia Sandu sau aprobat de președintele Maia Sandu. Ne putem imagina că acesta este modul de gândire al premierului desemnat. Aș vrea să vă întreb în legătură cu asta, dacă puteți citi îndărătul acestei componențe niște priorități de guvernare?

Igor Boțan: „Componența guvernului Nataliei Gavriliță ne spune destul de multe lucruri despre modul în care exponenții Partidului Acțiune și Solidaritate, din care a făcut parte președintele Maia Sandu, cum are de gând această formațiune să conducă țara.”

Europa Liberă: Prima întrebare – în coaliție sau nu?

Igor Boțan: „Cred că în coaliție, cel mai probabil, dar înțelegem cu toții că pivotul unei guvernări noi va fi constituit din exponenții Partidului Acțiune și Solidaritate.”

Europa Liberă: De ce? Este dovada cumetrismului, este încrederea pe care o exploatează, mai mulți președinți au încredere în colegi de facultate, în colegi de partid? Nu e cu două capete acest băț?

Igor Boțan: „Este dovada că programul de țară al dnei Maia Sandu care a fost votat de către cetățeni va fi documentul principal în care un eventual guvern constituit cu participarea PAS va încerca să guverneze țara.”

Europa Liberă: Deci, formațiunea de încredere este PAS și de asta nu se împarte cu alte formațiuni?

Igor Boțan: „Nu e vorba că se împarte sau nu se împarte. Curtea Constituțională prin hotărârea din 6 august anul trecut obligă președintele, în lipsa unei majorități parlamentare, să vină cu un candidat, așa cum consideră președintele de cuviință și consecința acestei hotărâri a Curții Constituționale o vedem actualmente în această garnitură pe care ne-a prezentat-o dna Natalia Gavriliță.”

Europa Liberă: E o garnitură tehnocrată sau partinică? Asta vreau să aflu.

Avem un fel de îmbinare a abordării politice și a celei tehnocratice

Igor Boțan: „Părerea mea e că avem un fel de îmbinare a abordării politice și a celei tehnocratice, persoanele care sunt în această garnitură cu certitudine sunt persoane cu studii bune, cu experiență în administrare, dar cu un specific foarte pronunțat în ceea ce privește maniera de guvernare.”

Europa Liberă: Dacă ați atins experiența și studiile, cazul cel mai vizibil și discutat ar fi Ana Revenco la Ministerul de Interne. Mai devreme numele ei a fost „declinat” în legătură cu faptul că a ajuns demnitar în Consiliul Suprem de Securitate, neavând profilul. Dvs. ce credeți despre Ana Revenco la Interne? Până acum se considera că la Interne trebuie să fie numaidecât un militar care știe să tragă din pușcă, că la Apărare trebuie să fie numaidecât un om cu epoleți sau cel puțin vânător ș.a.m.d.

Igor Boțan: „Cred că e o viziune depășită. Țara noastră are o mare problemă cu Internele și această problemă, printre altele, a fost evidențiată exact acum 10 ani când țara noastră a fost vizitată de actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și în discuția pe care a avut-o cu înalți demnitari din Republica Moldova a scos în prim-plan problema traficului de ființe umane. Deci, țara noastră a rămas restanțieră la acest capitol și dacă în noua garnitură avem un specialist care cunoaște în detalii problema respectivă, vedem că accentele se deplasează de o anumită manieră pentru a răspunde unor provocări pe care țara noastră le-a avut în relațiile cu partenerii de dezvoltare, mai ales acum când în aceste condiții de multiple crize, țara noastră chiar are nevoie de suport.”

Europa Liberă: Un comentator cu care am stat de vorbă îmi spune că și mai mare problemă a Internelor este cea a corupției și a politizării. Deci, Ana Revenco ca și cum este trimisă acolo tocmai ca să depolitizeze definitiv și ireversibil aceste structuri statale?

Igor Boțan: „Da, putem presupune că anume acest lucru se are în vedere, dar trebuie să luăm în considerare că acest Minister de Interne este unul dintre cele mai complicate instituții, având nouă subdiviziuni. Deci, ministrul trebuie să fie un foarte bun administrator și un expert în politici publice, astfel încât șefii celor nouă subdiviziuni ale ministerului să fie persoane care își cunosc foarte bine domeniul și care sunt după ochiul ministrului, care are sarcina să promoveze politicile referitoare la corupție, referitoare la sarcinile pe care le are Inspectoratul General al Poliției, Biroul de Migrație, Poliția de Frontieră, unde știm că există probleme mari legate de traficul de contrabandă ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Andrei Năstase, atunci când a fost numit de Guvernul Maia Sandu în această funcție de ministru de Interne, spunea că a acceptat-o, pentru că nimeni n-a vrut să meargă acolo. De ce? Din cauza reticenței subdiviziunilor?

Igor Boțan: „Era o cu totul altă situație, vorbim despre ceea ce am avut acum doi ani, când instituțiile erau subordonate unui singur om, coordonatorului așa-zis al guvernării din Republica Moldova și cunoaștem cu toții că nu doar aici în țară, dar și peste hotare se considera, și pe bună dreptate, că aveam un stat cu instituțiile capturate.”

Europa Liberă: S-a schimbat situația atât de mult? Și vă întreb de ce? Pentru că o problemă a Internelor, a Armatei, a structurilor militarizate, și aici am în vedere și Procuratura, este disponibilitatea angajaților de a executa ordinele. Până și judecătorii care au o anumită independență de multe ori acceptă să fie teleghidați, să ia niște decizii dictate de oamenii din politic, mai curând din oligarhat. Deci și problema asta o are de rezolvat un ministru ca Ana Revenco, să-i determine pe jdemii de angajați să renunțe la maniera în care și-au conceput până acum funcțiile, să execute ceea ce dictează mai-marii zilei, cei de la putere?

Eu nu cred că situația s-a schimbat foarte mult

Igor Boțan: „Eu nu cred că situația s-a schimbat foarte mult și trebuie să luăm în considerare faptul că dl Andrei Năstase a fost ministru de Interne doar cinci luni de zile. Acum e important ca noul guvern care va veni – acesta sau după eventualele alegeri parlamentare anticipate – să aibă un mandat complet, sincronizat cumva cu mandatul șefului statului și acest lucru este foarte important pentru ca reformele care au început, să zicem, acum 7-8 ani să poată fi duse până la sfârșit.”

Europa Liberă: Eu vă întreb despre o chestiune principială, dle Boțan. „Voința politică”, ca noțiune de politologie și de guvernologie, la un moment dat se transformă într-o presiune partinică. Și unde este frontiera între voința politică justificată pentru a se îndeplini programul de guvernare, după care subiectivismul partinic pe care, de exemplu, l-a manifestat din plin socialistul Igor Dodon? Deși legea îl obliga să renunțe la carnetul de partid, tot se uita în grădina și în favoarea partidului din care a ieșit. Nu va fi suspectată de același lucru și Maia Sandu, dacă va insista pe un guvern PAS-isit?

Igor Boțan: „Nu, dimpotrivă! Și am menționat deja, Curtea Constituțională obligă șeful statului să vină cu o candidatură atunci când nu există majoritate parlamentară.”

Europa Liberă: Asta-i partea formală, dar partea filosofică, cum să convingi o societate că nu ești subiectiv, nu tragi jăratic la turta partidului?

Igor Boțan: „Trebuie să fim raționali și să pornim de la premisa că dna Maia Sandu, în calitate de președinte, care este obligată să vină cu o candidatură nu poate veni cu o candidatură luată de pe aiurea, ea a consultat fracțiunile parlamentare care au spus că nu există șanse pentru a forma o majoritate parlamentară și atunci...”

Europa Liberă: OK, premierul, dar în componență, vă așteptați la o componență mai multicoloră, mai conciliantă?

Igor Boțan: „Nu, nu mă așteptam, pentru că știm care este mesajul și al dnei președinte și acest mesaj a fost confirmat de către candidatul Natalia Gavriliță.”

Europa Liberă: Dl Boțan, Dvs. i-ați reproșat lui Dodon că și-a trimis în guvern consilierii, acum vedem, și Maia Sandu procedează la fel.

Igor Boțan: „Nu putem compara guvernul înaintat de dl Dodon, el și-a înaintat consilierii, adică persoanele în care are încredere, același lucru l-a făcut și dna Maia Sandu, dar părerea mea e că avem o colizie din punct de vedere al dreptului constituțional. Într-o țară cu regim parlamentar, șeful statului este obligat în lipsa unei majorități parlamentare să înainteze un prim-ministru.”

Europa Liberă: Dacă m-ați adus în câmpul procedurilor, vreau să vă întreb o chestiune care e discutată și răsdiscutată. Dna prim-ministru desemnată este conștientă de faptul că nu va fi votată chiar de colegii de partid, adică se așteaptă la un pumnal în spate, dar pe bune își exercită acest rol, spune că este o onoare să fii desemnată în această funcție, ia niște oameni în studioul de televiziune și-i prezintă drept viitori miniștri, deși toți știu că sunt în fața unei ghilotine parlamentare care nu-i va aproba.

Igor Boțan: „Nu cred că lucrurile sunt atât de lipsite de echivoc. Dna Gavriliță a spus foarte clar că se pregătește foarte serios pentru acest examen, ca programul pe care îl va prezenta parlamentului să fie apreciat la justa valoare ca un program menit să combată corupția în această țară și să scoată...”

Europa Liberă: De către cine să fie apreciată? De către parlamentari?

Igor Boțan: „De către opinia publică.”

Europa Liberă: Deci, societatea în întregime?

Igor Boțan: „În primul rând, opinia publică trebuie să se convingă că această garnitură are un potențial.”

Europa Liberă: Adică, procedurile sunt pentru parlamentari, dar procesul de desemnare a Cabinetului de miniștri și de aprobare, de acreditare a unui program de guvernare este pentru societate, în general, indiferent când va ajunge să guverneze?

Igor Boțan: „Pentru societate și pentru partenerii noștri care vor să susțină Republica Moldova. Noi nu trebuie să scoatem lucrurile din context, ceea ce face acum dna președintă și dna candidată la funcția de prim-ministru, toate aceste lucruri sunt discutate inclusiv de partenerii noștri de dezvoltare, de consilierii care vor acum să întocmească un program pe șapte ani de zile.”

Europa Liberă: Consilierii Uniunii Europene aveți în vedere?

Igor Boțan: „Consilierii Uniunii Europene, care vor să pregătească un document pentru suport financiar și de altă natură pentru țara noastră care este asociată cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Adică asta-i amanetul pe care-l propune președintele Maia Sandu?

Igor Boțan: „Nu, eu nu am afirmat aceste lucruri, afirmația mea este că lucrurile trebuie privite în toată complexitatea lor, e nevoie de voință politică, e nevoie de un program de țară, toate aceste lucruri emană de la dna președintă. Mai departe e nevoie de o garnitură competentă, dar care pune accentele de o anumită manieră, ca să înțeleagă toată lumea că vin schimbările în modul de administrare a treburilor publice, iar toate aceste lucruri pentru a scoate țara din crize, crizele, așa cum spuneam, sunt cu mai multe valențe, au mai multe componente, toate aceste lucruri trebuie să se bucure de un suport important accentuat din partea partenerilor de dezvoltare și dacă punem toate aceste lucruri împreună avem o imagine mai mult sau mai puțin clară ce se urmărește prin înaintarea acestei garnituri și cel mai important lucru e că aceste mișcări sunt foarte serioase, trebuie analizate și privite cu seriozitate, pentru că asta ne așteaptă în, hai să spunem așa, următoarea perioadă pe termen mediu pentru a ieși din criză și a imprima un impuls, un fel de impetus pentru dezvoltarea țării de mai departe pe orbita Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Între timp, adversarii sau oponenții politici încearcă să bagatelizeze în general procesul acesta, să discute despre, mă întorc, Ana Revenco, dacă este sau nu specialistă în militărie și securitate, ministra Sănătății n-ar avea suficiente cursuri făcute pentru ca să fi obținut actul de studii ș.a.m.d. Adică, socialiștii în special trimit discuțiile în spațiul public în derizoriu, înțelegând foarte bine că intențiile Maiei Sandu sunt de alt orizont, așa cum spuneți Dvs., sunt peste proceduri, peste faza asta inevitabilă, proceduri impuse de Constituție?

Igor Boțan: „Înțeleg modul de comportament și atitudine al socialiștilor, dar dacă bagatelizează, așa cum afirmați, toate mișcările întreprinse de dna președintă și candidatul la funcția de prim-ministru, atunci socialiștilor nu le rămâne decât să procedeze așa cum propune dna președintă, să nu voteze acest guvern, să fie provocate alegerile parlamentare anticipate și de pe urma acestui comportament ar putea să beneficieze și societatea, și principalele forțe politice. Deci, nu mă mir deloc de comportamentul socialiștilor, un singur lucru aș vrea, ca socialiștii să fie consecvenți și dacă nu le place acest guvern pur și simplu să nu-l voteze. Asta ar fi soluția fericită pentru toată lumea.”

Europa Liberă: Acum să vedem dacă se ține de cuvânt Igor Dodon, care a spus că exact așa vor proceda.

Igor Boțan: „Exact! Acum așteptăm să vedem cum vor proceda.”

Europa Liberă: Și dacă este un președinte credibil la socialiști, dacă nu cumva deputații săi vor face o mică rebeliune și vor vota contrar promisiunii președintelui partidului?

Igor Boțan: „Păi se vor face de râs în așa o situație. Ei bagatelizează o garnitură după care o votează și cum apar în ochii opiniei publice? Cel puțin, președintele Maia Sandu și candidatul la funcția de prim-ministru spun clar și pe bune că vor să scoată această țară din impas, că au capacitatea, au studii și au suport care nu poate pur și simplu veni din altă parte, nici o altă comunitate, nici un alt stat nu poate oferi Republicii Moldova suport în această situație foarte dificilă pentru a ieși cumva la mal și a-i imprima un impuls în direcția cuvenită.”

Europa Liberă: Am auzit un pronostic, l-ați auzit și Dvs. Victor Ciobanu spune că s-ar putea la a doua strigare socialiștii împreună cu parteneri de majoritate să se trezească din somnul de moarte și să propună ei o alternativă a majorității ad-hoc, cu o componență de alternativă mult mai bună, care să scoată țara din criză etc. Credeți în o asemenea posibilitate?

Igor Boțan: „În Republica Moldova e posibil orișice, numai că aici vor apărea probleme față de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Care a fost necesitatea demisiei Guvernului Chicu dacă toată lumea s-a convins că există o majoritate informală formată din socialiști și Partidul „Șor”?”

Europa Liberă: Ca să o cheme la duel pe Maia Sandu, de fapt, ia să vedem de ce ești în stare.

E vorba de politicianism și de lipsă de respect pentru cetățeni

Igor Boțan: „Păi, dacă scopul socialiștilor a fost să o cheme la duel pe Maia Sandu și au băgat țara în criză pentru două-trei luni de zile, atunci ce credibilitate poate avea această garnitură la care se referă alți comentatori politici? E vorba de politicianism și de lipsă de respect pentru cetățeni și pentru soarta acestei țări mult pătimite aflată în criză profundă. Dacă socialiștii au dorit să o pună la ungher pe dna Maia Sandu, acum trebuie să accepte că al doilea capăt al bățului îi va lovi exact în frunte, asta trebuie să înțeleagă și cetățenii.”