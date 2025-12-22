Cehia: Președintele Pavel nu va numi ministru un politician cu simpatii fasciste

Pavel, un fost comandant NATO cu vederi pronunțat pro-europene și democratice, a spus luni că e datoria noului premier, Andrej Babiš, să-l retragă din echipa guvernamentală pe Filip Turek, șeful unui partid nou ultraconservator, Motoristé (Motoriștii).

Dacă Babiš nu va face asta, a spus Pavel, el, ca șef al statului, va fi nevoit să refuze numirea, într-un pas fără precedent în politica cehă.

Pavel l-a primit luni la Castelul praghez pe Turek, care a ținut să-i „explice” acuzațiile că ar fi formulat în ultimii ani, mai ales pe rețele, opinii jignitoare la adresa multor categorii de cetățeni, bagatelizând în același timp ororile nazismului.

Turek este anchetat de poliție pentru unele din acele gesturi și formulări, dar susține că unele dintre postările incriminate i-au fost scrise de „prieteni care i-au luat mobilul”.

Reacționând la aceste scuze, președintele Petr Pavel a spus, înaintea întâlnirii de luni cu Turek, că sunt „copilărești” și că politicianul controversat ar trebui să-și asume faptele și să-și ceară iertare.

Presa cehă a scris că Turek, care a fost în trecut un fel de „influencer” pe scena de extremă-dreaptă, s-a pozat adesea în uniforme germane din al doilea război mondial, exprimându-și adorația pentru Adolf Hitler și Benito Mussolini. „Fac salutul nazist pentru că sunt alb” este fraza postată de el invocată cel mai des de când a devenit candidat ministerial.

El i-a lăudat pe autorii unui atac cu sticle incendiare împotriva romilor, a spus că dreptul femeilor la vot a fost o catastrofă pentru omenire, iar pe persoanele LGBT+ le-a numit „devianți” și „poponari”.

„Intensitatea și amploarea declarațiilor și acțiunilor problematice ale lui Filip Turek ridică în mod repetat îndoieli cu privire la loialitatea sa față de scara de valori definită de Constituția Republicii Cehe”, a declarat după întâlnirea de luni președintele ceh.

Petr Pavel a mers și mai departe, sugerând că la nivelul societății deja nu mai este important ce a spus și ce nu a spus, exact, Turek. „Nu este decisiv dacă i s-au dovedit declarațiile și acțiunile individuale care pun la îndoială valorile constituționale, ci dacă o parte semnificativă a publicului le percepe în acest mod.”, a spus șeful statului.

Partidul Motoriștilor, al cărui „președinte de onoare” este Turek, s-a înțeles cu partenerii să aibă două posturi în noul guvern, condus de miliardarul Andrej Babiš, șeful Mișcării ANO. Motoriștii au vrut mai întâi pentru Turek postul de ministru de externe, dar simțind opoziția crescândă în societate, manifestată și printr-o mare demonstrație de protest la Praga, pe 9 decembrie, au spus apoi că se mulțumesc și cu acela de ministru al mediului.

Nici a doua variantă nu este pe placul tuturor.

Partidul Motoriștilor neagă existența crizei climaterice și spune că promovează interesele importantei industrii auto cehești, promițând oprirea tranziției spre „electromobilitate”. Liderii partidului i-au numit pe activiștii de mediu „dobitoace” și au promis că vor face tot ce vor putea, în noua guvernare, ca să dea îndărăt progresele înspre „economia verde”.

Ca și cealaltă formațiune mai mică din guvern, SPD (Partidul Democrației Directe), Motoriștii doresc oprirea imigrației în UE, încetarea ajutorului pentru Ucraina și sporirea suveranității cehești în detrimentul a ceea ce numesc „dictatul Bruxelles-ului”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te