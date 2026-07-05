Cine exportă banane în Rusia și cine cocaină?

Într-o dimineață devreme, la sfârșitul lunii august a anului trecut, nava de containere „Cool Emerald” a acostat în portul din Sankt Petersburg, Rusia. Agenții vamali și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) o așteptau pe țărm.

Autoritățile ruse ar fi fost informate de colegi din străinătate cu privire la posibilitatea ca droguri să fie ascunse în încărcătura de banane provenită din Ecuador. Într-adevăr, aceștia au declarat că au găsit câteva mii de pachete cu pulbere albă bine împachetate: aproximativ 1,5 tone metrice de cocaină, conform rezultatelor analizelor, cu o valoare pe piața neagră de aproximativ 20 de miliarde de ruble (257 de milioane de dolari).

Pentru vama rusă, a fost o captură record. Pentru Cool Carriers, operatorul comercial cu sediul în Cipru al navei „Cool Emerald”, acesta a fost unul dintre numeroasele incidente din ultimii ani în care una dintre zecile de nave din flota sa ar fi fost folosită pentru transportul de droguri.

Câteva exemple: în octombrie 2023, autoritățile britanice au declarat că au descoperit 137 de kilograme de cocaină în corpul navei „Cool Express”; în primăvara anului 2024, autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat că au găsit 60 de kilograme de cocaină pe aceeași navă; în luna august a aceluiași an, peste 575 de kilograme de cocaină ar fi fost aruncate din „Cool Express” în largul Danemarcei.

„Cool Carriers nu are nicio implicare în traficul de droguri și condamnă cu fermitate consumul și distribuția de droguri”, a declarat un reprezentant al companiei într-un răspuns trimis prin e-mail la întrebările adresate de Sistema, unitatea de investigații rusă a Europei Libere (RFE/RL). „Compania nu face obiectul niciunei anchete în nicio jurisdicție și nu a fost contactată de autoritățile de anchetă.”

Cool Carriers este „cel mai mare operator mondial de nave frigorifice”, a precizat reprezentantul, adăugând că transportă mărfuri perisabile către destinații de pe mai multe continente și că Sankt Petersburg „nu este o destinație cheie printre porturile în care facem escală”.

Legături cu Putin

Directorul general și proprietarul companiei este Mihail Ganiușin, care locuiește în Cipru și a activat anterior în industria maritimă din Sankt Petersburg.

Unul dintre agenții portuari ai Cool Carriers din Sankt Petersburg este o companie numită Baltic Shipping, fondată în 1999. Conform unui registru corporativ rus, acționarii inițiali ai acesteia erau Ganiușin și Vladimir Borisenko. Ganiușin a părăsit Baltic Shipping în 2023, iar în prezent compania este deținută în totalitate de Borisenko, în vârstă de 63 de ani – absolvent al aceleiași academii maritime din Sankt Petersburg pe care a absolvit-o și Ganiușin, în vârstă de 53 de ani.

O anchetă realizată de Sistema a descoperit că atât Ganiușin, cât și Borisenko au legături cu asociați și aliați ai lui Putin din Sankt Petersburg, orașul în care președintele a gustat pentru prima dată din putere în calitate de viceprimar și șef al comitetului pentru relații economice externe al orașului, la începutul anilor 1990.

Printre aceste legături se numără și cea dintre Borisenko și omul de afaceri Oleg Rudnov, un vechi prieten și asociat al lui Putin, decedat în 2015. În 2004, Borisenko și Rudnov s-au numărat printre cei șase membri fondatori ai unei asociații de proprietari dintr-un complex imobiliar rezidențial situat în afara orașului Sankt Petersburg, numit HappyJarvi.

Borisenko și Ganiușin ar putea avea legături cu o altă cunoștință de lungă durată a lui Putin, Ilia Klebanov, prin intermediul MGS-Terminal, o instalație din portul Sankt Petersburg care, conform declarațiilor directorului său din 2024, gestiona cea mai mare parte a bananelor consumate în Rusia, precum și o mare parte din cele expediate către alte țări din regiune.

În 2025, Rusia a importat aproximativ 1,4 milioane de tone metrice de banane – iar din acest total, aproximativ 1,24 milioane de tone metrice au intrat prin portul din Sankt Petersburg.

Directorul MGS-Terminal, Vladimir Burlev, a declarat într-un interviu acordat în 2024 că principalul client al terminalului era Baltic Shipping, care, potrivit acestuia, reprezintă două treimi din bananele livrate pe piață, referindu-se aparent la piața rusă.

La sfârșitul anului 2025, Ganiușin și Borisenko făceau parte din consiliul de administrație al MGS-Terminal, societate deținută parțial de moștenitorii lui Dmitri Kojarski, un om de afaceri din Sankt Petersburg care locuia în același bloc cu mai mulți colaboratori ai lui Putin. Kojarski, care a decedat în 2022, a fost partener de afaceri al lui Klebanov într-o firmă din industria pescuitului și, se pare, și un vechi prieten al acestuia. Reprezentantul Cool Carriers a declarat că Ganiușin nu mai face parte din consiliul de administrație.

Klebanov a condus o unitate din industria de apărare din Sankt Petersburg în anii 1990 și a fost lăudat de Putin pe vremea când viitorul președinte era viceprimar. Era viceprim-ministru când Putin a preluat funcția de președinte în 2000, iar Putin l-a numit să conducă o comisie înființată pentru a gestiona dezastrul scufundării submarinului nuclear „Kursk”. În vârstă de 75 de ani, Klebanov a părăsit cabinetul în 2003 și a ocupat funcția de trimis prezidențial în Districtul Federal Nord-Vest al Rusiei, care include Sankt Petersburg, până în 2011.

Reprezentantul Cool Carriers a declarat că „Terminalul MGS, specializat în descărcarea și depozitarea mărfurilor refrigerate, este utilizat pentru descărcarea încărcăturilor de fructe în cadrul călătoriilor Cool Carriers cu destinația Sankt Petersburg”.

Acesta a precizat că Ganiușin s-a alăturat consiliului de administrație al terminalului „în calitate de administrator independent neexecutiv, fără a primi remunerație”, pentru a „asigura o funcționare fără sincope...”, dar că ulterior și-a dat demisia, precizând totodată că Ganiușin și Klebanov „nu se cunosc”.

Nici Ganiușin, nici Cool Carriers nu sunt acționari ai MGS-Terminal, a declarat reprezentantul Cool Carriers. MGS-Terminal nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Systema a descoperit, de asemenea, dovezi care indică posibile legături cu unii dintre aliații care au fondat împreună cu Putin, în anii ’90, Ozero, o cooperativă de case de vacanță situată în afara orașului Sankt Petersburg, printre aceștia numărându-se frații Andrei și Serghei Fursenko, precum și Iuri Kovalciuk, un bancher miliardar care rămâne unul dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Putin.

Se crede că Kovalciuk este principalul proprietar al Băncii Rossiya, iar Andrei Fursenko – un colaborator de lungă durată al lui Putin și fost ministru al educației și științei – este un fost coproprietar al băncii. Sergei Fursenko a făcut parte din consiliul de administrație al Gazprom Neft, divizia petrolieră a gigantului de stat din sectorul gazelor naturale, între 2013 și 2019.

Întrebat de Sistema dacă Cool Carriers are relații comerciale cu Gazprom Neft sau cu orice altă companie rusă de stat, reprezentantul a răspuns: „Absolut deloc.”

Nici Borisenko, nici Baltic Shipping nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea Sistema. Reprezentantul Cool Carriers a declarat că Borisenko nu are nicio legătură cu compania și că, deși Borisenko și Ganiușin au colaborat în trecut la mai multe proiecte legate de sectorul transporturilor maritime, în prezent „nu au niciun proiect comun”.

Centru de trafic de droguri

La scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, Sankt Petersburg a devenit un important nod al traficului de droguri, cartelul Cali din Columbia începând să folosească marele său port de la Marea Baltică ca punct de tranzit pentru transporturile de cocaină către Europa încă din 1992.

Putin, un fost ofițer de lungă durată al KGB-ului, a supraviețuit unei serii de acuzații de corupție și scandaluri în perioada 1991-1996, când a ocupat o funcție cheie în domeniul comerțului la Sankt Petersburg. Într-unul dintre aceste cazuri, forțele de securitate conduse de un fost coleg din KGB au confiscat peste o tonă metrică de cocaină ascunsă în conserve de carne de vită sărată — însă drogurile au dispărut și nu a avut loc niciun proces în Rusia.

Timp de ani de zile, importurile de banane au fost dominate de Vladimir Kehman, cunoscut drept „Regele bananelor” și care, în 2010, a negat orice implicare atunci când au fost descoperite 120 de kilograme de cocaină pe o navă închiriată de compania sa, JFC, în portul din Sankt Petersburg. JFC a fost declarată în faliment în 2015.

Într-un interviu acordat în 2011 postului independent de știri rus Dojd, Kehman a sugerat că traficul de droguri pe navele care transportă banane este destul de comun, dar că responsabilitatea revine în mare parte echipajelor, nu proprietarilor navelor sau ai încărcăturilor.

În răspunsul său la întrebările adresate de Sistema, reprezentantul Cool Carriers a declarat că firma „nu deține și nu administrează niciuna dintre navele menționate în presă în legătură cu traficul de droguri”.

Cool Carriers „este operatorul comercial al navelor și nu are nicio implicare în operațiunile lor zilnice”, a spus el. „Controlul operațional, inclusiv angajarea și gestionarea echipajelor, încărcarea și descărcarea, revine în întregime proprietarilor terți, iar Cool Carriers nu joacă niciun rol în luarea acestor decizii.”

„Cartelurile sud-americane, cum se știe foarte bine, depun eforturi active pentru a se infiltra sau a obține acces la navele comerciale care se încarcă în porturile locale, folosindu-le ca mijloace de transport pentru traficul de droguri”, a spus reprezentantul.

„Bande criminale caută și găsesc puncte vulnerabile pe care să le exploateze prin mituirea, amenințarea și rănirea persoanelor implicate în acest sector, mutându-se dintr-o jurisdicție și dintr-un port de îmbarcare în altul pentru a-și reduce la minimum expunerea la controalele de securitate.”

Adaptare de Steve Gutterman după articolul original în limba rusă al Proiectului Sistema

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