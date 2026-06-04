„Vi se desemnează ca loc de slujire biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din orașul Santa Rosa, Brazilia, precum și biserica Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din orașul Campina das Missões, Brazilia, unde trebuie să vă aflați”, — se menționează în decretul Preasfințitului Patriarh Kirill, publicat pe 3 iunie 2026 pe site-ul Patriarhiei Rusiei. Tot acolo se spune că „împrejurările actuale nu-i mai permit” lui Ilarion să lucreze în Cehia, ca reprezentant oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Cu doar câteva ore înainte, poliția din Cehia a confirmat că ce s-a găsit în mașina lui Ilarion la 24 mai, când l-a oprit la o stație de benzină de lângă Karlovy Vary, în urma unui denunț anonim, erau „câteva grame de cocaină”.

Ilarion, pe numele de mirean Grigori Alfeiev, care a lucrat mai mulți ani la biserica ortodoxă din stațiunea din vestul Cehiei, a condus între anii 2009 și 2022, la Moscova, departamentul pentru relații internaționale al Patriarhiei, având toate șansele să avanseze și mai mult, poate chiar luându-i locul Patriarhului Kirill.

Apoi și-a dat demisia și a fost trimis să păstorească la Budapesta. Acolo a ieșit însă la iveală dragostea lui pentru viața de lux și a fost acuzat de un preot tânăr, ungaro-japonez, pe nume Gyorgy Suzuki, de avansuri sexuale nedorite. Ilarion și-a cerut ulterior scuze, dar tot a fost mutat, din nou, în 2024, în Cehia, îndepărtându-se și mai mult de centrul de putere al ortodoxiei ruse.

Cât a fost la Karlovy Vary, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse în Cehia, el s-a aflat în atenția autorităților cehești, mai ales după invazia rusă în Ucraina, fiind bănuit că facilitează întruniri de personaje cu legături la Kremlin și la serviciile secrete ruse, la biserica din stațiune.

După arestarea la benzinăria cehă la sfârșitul lunii mai, Ilarion, care are și pașaport unguresc, obținut accelerat grație regimului lui Viktor Orban, a fost pus în libertate fără acuzații de cehi, după o scurtă detenție preventivă, plecând imediat în Rusia.

La Moscova, Ilarion a declarat agenției de presă de stat ruse TASS că mass-media cehă l-a descris mereu, probabil din rațiuni politice interne, poate chiar electorale, ca fiind un agent rus. „Presa a susținut că reprezentanța Bisericii Ortodoxe Ruse în Cehia servește drept acoperire pentru activitățile serviciilor secrete ruse. Au publicat fotografii cu mine alături de președinte(le Putin), susținând că sunt agent secret rus și că nu reprezint interesele Bisericii, ci interesele Rusiei”, a spus el.

Ilarion a mulțumit după repatriere Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, care, după reținerea sa pe autostrada D6 din Cehia, a transmis o notă de protest reprezentantului diplomației cehe la Moscova. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a calificat atunci acțiunea cehă drept o încercare de a-l denigra nu numai pe mitropolit, ci și de a „alimenta în continuare atmosfera negativă din jurul ortodoxiei în Republica Cehă și în întreaga Europă”.

Cehia l-a pus pe Patriarhul Kirill pe lista rușilor sancționați din cauza agresiunii rusești împotriva Ucrainei, iar propria biserică ortodoxă cehă, minoritară în țara predominant catolică (dar majoritar ateistă) trece printr-un scandal separat, legat mai ales de proprietăți imobiliare.

Despre cocaină, Ilarion a declarat la întoarcerea la Moscova că i-a fost „plantată” în mașină. Poliția cehă continuă ancheta în acest caz, fără să fi pus deocamdată pe nimeni sub învinuire.

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