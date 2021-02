Comisia UE vrea să pună capăt diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați

Numai șase țări oferă o egalitate totală între bărbați și femei, a fost concluzia unui studiu publicat de Banca Mondială.

Cele șase sunt: Belgia, Danemarca, Franța, Letonia, Luxembourg și Suedia. E revelator că toate șase sunt țări occidentale sau nordice ale Uniunii Europene, trei dintre ele, Belgia, Franța, Luxembourg, fiind chiar țări fondatoare.

În Europa, una din țările unde, în mod paradoxal, inegalitățile continuă, este Germania, cunoscută, de pildă, pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă sa câștige mai puțin decât bărbații.

Așa încât, Comisia Europeană a anunțat că va prezenta reguli pe care le dorește obligatorii în acest sens, săptămâna viitoare, după ce proiectul de legislație fusese amânat de câteva ori. Proiectul, cunoscut deja în linii mari, enumeră o serie de obligații pentru angajatori, cum ar fi aceea de a furniza totalitatea informațiilor salariale (anonime) defalcate în funcție de tipul de muncă și de sexul angajaților.

Tot așa, firmele cu mai mult de 250 de lucrători ar trebui să raporteze diferențele salariale de gen și să remedieze orice dezechilibre nejustificate. Obiectivul este de a împuternici lucrătorii „să detecteze și să dovedească o posibilă discriminare bazată pe sex”, se arată în proiect. De asemenea, recrutorilor li se va interzice să întrebe candidații despre salariile lor actuale, pentru a evita reproducerea situațiilor anterioare în noua întreprindere.

Perpetuarea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați

Chiar și astăzi, in ciuda legislației favorabile si a discriminării pozitive impuse de sus, in multe tari ale Europei occidentale continuă o discriminare in salarii. Germania, am spus, e cunoscuta, de pilda, pentru faptul ca la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continua sa câștige mai putin decât bărbații.

În Franța, un proiect de lege care impune egalitatea salarială între bărbați și femei a fost depus abia în 2005, însă nu a fost adoptat încă nici până acum.



La nivel european, se poate constata, atunci când se face media tarilor membre, ca doar un sfert din ministri sunt femei, in vreme ce numarul femeilor deputate in parlamentele tarilor membre, abia daca depaseste 20%, iar asta in condițiile in care studiile demografice arata ca in Europa femeile sunt mai numeroase decit barbatii.



Și, desigur, rămân situațiile greu de calculat și de apreciat în cifre și procente. Pentru că, indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în disciplinatele țări nordice, protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori - femei preoți -, sau în țările mediteraneene, de cultură machistă si patriarhală, cum ar fi Grecia, Cipru sau Italia.

***