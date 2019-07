Contextul demisiei ambasadorului britanic la Washington

Ambasadorul britanic la Washington a demisionat. Care e contextul? -- e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.

Telegrame diplomatice ale ambasadorului si reactia presedintelui Trump au antrenat demisia reprezentantului britanic, probabil singurul compromis posibil, in conditiile date.

Ambasadorul Kim Darroch a caracterizat administratia Trump, in telegramele sale, ca fiind “inepta si incompetenta”.

Presedintele Trump a reactionat imediat, in declaratii si pe tweeter, cu epitetele pe care le foloseste de obicei impotriva celor care-l critica.

La Londra, premierul in exercitiu Theresa May a refuzat sa-l pedepseasca pe ambasador, ceea ce i-a atras si ei mânia presedintelui Statelor Unite, care, dupa ce o laudase cu putin timp in urma, la Londra, pentru maniera in care a administrat Brexit, a spus acum ca a facut-o prosteste, anuntind ca va rupe legaturile cu ambasadorul britanic.

Contextul in Marea Britanie este ca Theresa May e la sfirsit de mandat si dupa toate probabilitatile ea va ceda conducerea unui alt conservator, fostul primar al Londrei, Boris Johnson.

Singurul rival inca in cursa al acestuia, ministrul britanic de externe Jeremy Hunt, a fost fortat sa intre in disputa, spunind ca reactiile lui Trump sint lipsite de respect fata de premierul britanic.

Hunt a adaugat ca daca va fi ales il va mentine in functie pe ambasadorul Darroch. Pe de alta parte, Boris Johnson – un apropiat al lui Trump, cu care impartaseste sprijinul pentru Brexit, chiar si fara un acord cu Uniunea Europeana – a condamnat scurgerile de informatii, dar nu s-a angajat sa-l mentina pe ambasador.

Acesta este contextul demisiei lui Darroch, care a explicat ca este imposibil sa-si exercite misiunea de ambasador si se impune numirea unui nou reprezentant diplomatic.

Fireste ca limbajul folosit de Darroch, in telegrame este un motiv legitim pentru ca administratia sa considere ca nu poate lucra cu el.

Pe de alta parte, afirmatiile respective au devenit publice fara voia ambasadorului. In plus, daca Boris Johnson va deveni prim-ministru, el ar fi avut misiunea de neinvidiat de a face o alegere complicata, la inceput de mandat, stiut fiind ca mai ales in contextul Brexit, Statele Unite pot deveni pentru Marea Britanie daca nu colacul de salvare, cel putin un element de sprijin economic, prin crearea unei pietei comune.

Fireste ca dincolo de dilema diplomatica, mai e discutat si mesajul in sine trimis de ambasador, care in depesele lui arata ca administratia americana e haotica si disfunctionala, ca o poate sfirsi prost dar ca, in acelasi timp, Donald Trump nu trebuie desconsiderat politic, aluzie la faptul ca mai poate cistiga inca un scrutin.