Continuă eforturile de a readuce SUA în tratatul nuclear cu Iranul

Reuniunea de la Viena cu participarea celorlalti semnatari – Rusia, China, Germania, Franta, Marea Britanie si Iran – survine intr-un moment in care Statele Unite urmeaza sa demareze convorbirile deocamdata indirecte cu Teheranul.

Ar fi primul semnal in directia revenirii Statelor Unite in acord, dupa ce s-au retras in timpul administratiei Trump. Pina acum cele doua parti – America si Iranul – au insistat ca cealalta sa dea semnalul revenirii. Washington a cerut ca Iranul sa revina la prevederile initiale ale acordului, pe care le-a incalcat dupa retragerea Statelor Unite, ca o pre-conditie la ridicarea de sanctiuni.

Iranul pe de alta parte a argumentat ca America este cea care s-a retras si in consecinta trebuie sa ridice sanctiunile prima. Obiectivul este un compromis gradual si poate si idea de a prelungi tratatul, in parametrii de natura sa rezolve citeva dintre lipsurile intelegerii initiale. Dupa ce Trump s-a retras din acord, Iranul a nesocotit prevederi cu privire la cantitatea de uraniu imbogatit pe care o poate stoca si puritatea acestuia.

Motivul pentru care Teheranul a procedat asa a fost sa forteze pe ceilalalti semnatari sa compenseze pentru pagubele produse de sanctiunile americane. Odata cu intrarea in scena a administratiei Biden, noul presedinte nu doar ca si-a manifestat intentia de a reveni in acord dar a numit ca negociatori si reprezentanti, oficialitati care au fost implicate in convorbirile initiale si care cunosc bine atit chestiunea cit si pe omologii lor iranieni.

La reuniunea de la Viena s-a stabilit formarea unor grupuri de lucru – unul pentru sanctiuni si celalalt pentru controlul inarmarii nucleare – care sa ajunga la un compromis.