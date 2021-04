Controverse: un avocat al „coexistenței pașnice” cu Rusia lui Putin la conducerea Consiliului pentru Securitate Națională?

Comentariile vizeaza ceea ce ar putea spune o astfel de numire in legatura cu politica administratiei fata de Rusia. Pe de o parte, Rojansky este considerat un expert cu autoritate, pe de alta insa el a atras critici din partea unor ucraineni care considera Institutul Kennan ca fiind „un factor de influenta, fara sa-si propuna sa faca asta, al Rusiei”.

In 2017, Matthew Rojansky a deplins ceea ce caracteriza drept „paranoia in stilul razboiului rece cu privire la bau-baul Rusia” ca fiind o problema uriasa pentru America, care prezinta un risc de securitate. „Rusia nu o sa dispara, ca rival strategic” - a scris el, continuind: „Coexistenta pasnica ramine un imperativ, indiferent cit de dezagreabil e regimul Putin”.

Ucraineni care au participat la programe ale institutului l-au acuzat pe Matthew Rojansky pentru inlocuirea directorului biroului din Kiev, din ratiuni considerate de ei politice, si invitarea unor persoane apropiate de Putin, intre care presedintele Bancii Alfa, Petr Aven. In procesul intentat fostului sef al camapaniei lui Trump, Paul Manafort, acesta elogiaza un articol al lui Matthew Rojansky, care sfatuieste pe premierul de atunci al Ucrainei, Ianukovici, cum sa cistige credibilitate, eliberind-o pe Iulia Timoșenko, la vremea respectiva inchisa.

Conducerea Institutului Wilson considera ca Matthew Rojansky este un expert recunoscut si prestigios si ca referirile celor care i se opun sint scoase din context si vizeaza cercetari independente ale unui think-tank. Sa reamintim ca biroul pentru Rusia al Consiliului pentru Securitate Nationala a fost restructurat in citeva rinduri in timpul lui Donald Trump, citeva oficialitati depunind marturie in Congres cu privire la scandalul legat de interventia lui Trump pe linga Ucraina pentru a obtine informatii in detrimentul contra-candidatului de atunci, Joe Biden.