George Kent: a sosit timpul ca Ucraina să abordeze problema corupției și a justiției ineficiente

Comitetului de coordonare a imunizării împotriva COVID-19 de la Chișinău a decis contractarea directă a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de firma chineză SINOVAC. CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv în Ucraina, și se administrează intramuscular, în 2 doze, la un interval de 28 de zile.

Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate din R. Moldova a lansat două proceduri de achiziție: prin negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare și prin licitație deschisă, dar nu a primit nici o ofertă.

Au fost transmise invitații producătorilor de vaccin împotriva COVID-19: Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Russian Direct Investment Fund, Serum Institute of India, AstraZeneca/SK Bioscience Co.Ltd, Sinovac Biotech Ltd. și CanSino Biologics Inc, relatează Radio Chișinău.