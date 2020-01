Creștere economică modestă în 2020, prognozează Banca Mondială

Banca Mondială prognozează o creștere economică globală modestă în 2020, în fața perspectivei unui potențial război comercial între Statele Unite și China. În raportul său privind perspectivele economice globale publicat ieri, la 8 ianuarie, Banca Mondiala prognozează că economia globală va crește cu 2,5% în acest an, doar puțin mai mult decât 2,4% cât este estimat pentru 2019. În iunie, Banca a prevăzut o creștere de 2,6% pentru 2019 și 2,7% pentru 2020. Banca Mondială cu sediul la Washington a declarat că în 2019 s-a înregistrat cea mai slabă creștere de la criza financiară globală de acum un deceniu. Chiar și cu o ușoară îmbunătățire înregistrată pentru acest an, Banca a spus că în 2020 creșterea economică continuă să fie vulnerabilă la incertitudinile legate de disputele comerciale și de tensiunile geopolitice. In Rusia, prognozează Banca Mondială, investițiile și comerțul au fost mai slabe decât se preconizase iar continuarea sancțiunilor economice internaționale a dus la o încetinire a creșterii la aproximativ 1,2% în 2019. Creșterea este prognozată la 1,6% în 2020.

Creșterea economică a Chinei comuniste în 2020 este prognozată la 5,9% - în scădere față de 2019, când a fost de 6,1%.