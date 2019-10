Criza politică din Israel și planul de pace american

In timp ce vice-presedintele Pence a obtinut o incetare a focului in Turcia si ramine de vazut care vor fi urmarile, un alt apropiat al presedintelui Trump – ginerele sau, Jared Kushner – se pregateste sa se deplaseze in Israel. Spera Kushner sa reia procesul de pace? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Se stie ca planul de pace al lui Jared Kusher, care a debutat cu o oferta economica facuta palestinienilor, pe care acestia au refuzat-o—a fost incetinit din cauza situatiei politice din Israel. Acolo, a doua runda de alegeri s-a terminat tot indecis, Benny Gantz cistigind scrutinul cu diferenta de doar un mandat fata de premierul tarii, Benjamin Netanyahu. Nici unul dintre cei doi nu pare a putea sa creeze o coalitie pentru a se instala la guvernare. Cel putin deocamdata.



Este totusi de remarcat ca dupa ani de zile, in care administratia Trump a stat de vorba doar cu Netanyahu, acum se produce o deschidere si catre rivalul sau, dovada a proeminentei politice a lui Benny Gantz.

Kushner va ajunge in Israel la citeva zile dupa expirarea mandatului lui Netanyahu pentru a forma guvernul. Daca el esueza, consilierul prezidential se va intilni cu Gantz, cind vine si rindul acestuia sa incerce. Kushner va fi insotit de adjunctul consilierului prezidential Avi Berkowitz si trimisul special american pe pentru Iran, Brian Hook.

Analisti cred ca Kushner doreste sa ia pulsul situatiei politice din Israel si sa observe direct dinamica interna. Nu se stie daca planul de pace al lui Jared Kushner va fi abordat, administratia sustinind ca planul va fi facut public doar dupa formarea cabinetului israelian. Faptul ca intre variantele avute in vedere se numara si un al treilea scrutin in Israel – daca negocierile nu vor duce la un rezultat – nu este propice pentru asumarea riscului de a prezenta programul acum.