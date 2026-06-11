Agenția Reuters l-a citat joi, în ziua începerii Cupei, pe șeful Asociației Hoteliere din orașul New York cu declarația că deocamdată, speranțele într-o invazie de turiști în orașul care nu doarme niciodată nu se adeveresc.

„În ansamblu, este o dezamăgire. Nu pot găsi alte cuvinte”, a declarat Vijay Dandapani. Asociația lui și-a redus cu 60% previziunile privind veniturile din închirierea camerelor de hotel legate de Cupa Mondială, până la aproximativ 60 de milioane de dolari, a mai precizat el.

FIFA estimase că 1,2 milioane de suporteri vor invada orașul, dar Dandapani a declarat că se așteaptă acum doar la jumătate de milion.

Dandapani a menționat că, totuși, în ultima perioadă s-a înregistrat o ușoară creștere a rezervărilor din partea suporterilor din Marea Britanie și Norvegia, pe care a calificat-o drept un „semn pozitiv”. Hotelurile speră la o creștere de ultim moment după încheierea fazei grupelor, în ciuda datelor inițiale descurajatoare.

Problema spinoasă a vizelor, bilete de stadion cu prețuri „dinamice”

Suporterii din mai mult de jumătate dintre țările calificate la Cupa Mondială au nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite, ceea ce generează costuri suplimentare și incertitudine pentru călătorii deja îngrijorați de măsurile de control la frontieră mai stricte, scrie Reuters.

Administrația Trump a refuzat intrarea unui arbitru somalez pe motivul unor presupuse legături cu „persoane suspectate de apartenență la organizații teroriste”.

Practicile FIFA privind vânzarea biletelor au nemulțumit, de asemenea, o parte dintre suporteri.

Organizatorii au introdus prețuri de bază record și, pentru prima dată, un sistem de „prețuri dinamice” care a mărit costul pe măsură ce turneul se apropia.

Decizia FIFA de a permite prețuri de revânzare nelimitate a umflat și mai mult costurile și a atras atenția autorităților de reglementare. Cel mai ieftin bilet din orașele gazdă, precum New York și Miami, se apropia joi spre seară (ora Moldovei) de 1.000 de dolari, potrivit TicketData.

Chiar dacă prețurile biletelor se reduc la jumătate pe măsură ce se apropie meciurile importante, cererea de ultim moment ar putea rămâne redusă, întrucât fanii din străinătate se confruntă în continuare cu costurile și dificultățile legate de rezervarea călătoriei și obținerea vizelor pe termen scurt, a declarat Dana Lattouf, directorul general al Tickitto, un distribuitor de bilete din Marea Britanie.

Platini vs. Infantino

Pe 8 iunie s-a anunțat că fostul președinte al UEFA, Michel Platini, a inițiat proceduri judiciare civile și penale în Franța împotriva forului mondial de fotbal FIFA și a actualului său președinte, Gianni Infantino, pe fondul acuzațiilor de corupție din 2015 care au pus capăt candidaturii fostului star francez la conducerea organizației.

O plângere penală depusă la Paris îi acuză pe Infantino, pe fostul director juridic al FIFA, Marco Villiger, și pe fostul președinte al comitetului de audit, Domenico Scala, de urmărire penală abuzivă și trafic de influență.

Platini a intentat, de asemenea, un proces civil separat împotriva FIFA, solicitând despăgubiri financiare integrale pentru ceea ce el susține că au fost manevre interne menite să-i blocheze alegerea în funcția de președinte al FIFA în urmă cu mai bine de un deceniu.

Cazul are la bază evenimentele de la sfârșitul anului 2015, când au ieșit la iveală detalii despre o plată de 2 milioane de franci elvețieni (2,51 milioane de dolari) făcută lui Platini de către FIFA. Plata fusese autorizată în 2011 de către președintele de atunci, Sepp Blatter.

Suspendările ulterioare din motive etice l-au pus pe tușă pe fostul căpitan al Franței și i-au deschis calea lui Infantino, pe atunci secretar general al UEFA sub conducerea lui Platini, pentru a câștiga președinția FIFA la începutul anului 2016.

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