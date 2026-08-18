Într-o ședință separată, tot pe 17 august, un tribunal din orașul Pskov l-a condamnat la peste 11 ani de închisoare pe Lev Șlosberg, unul din cei mai vocali vicepreședinți ai partidului „Iabloko”, pentru criticile aduse invaziei ruse în Ucraina.

Cele două decizii reflectă determinarea Kremlinului de a reprima vocile critice, în special pe cele care se opun războiului din Ucraina, și sugerează că președintele Vladimir Putin nu este dispus să permită ca un partid care pledează pentru încheierea războiului să obțină un rezultat electoral important, afirmă reprezentanți ai opoziției.

Alegerile pentru Duma de Stat, programate pentru 18-20 septembrie, vor fi primele alegeri parlamentare organizate în Rusia după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022. „Iabloko” și-a construit campania pentru Dumă în jurul sloganului „Pentru pace și libertate”.

Decizia Curții Supreme „demonstrează renunțarea principială la organizarea unor alegeri corecte și competitive în Rusia”, a declarat Grigori Iavlinski, cofondatorul „Iabloko”, într-o postare pe rețelele sociale. El a adăugat că hotărârea marchează „o agravare serioasă a crizei sistemului politic rus și absența unei viziuni clare asupra viitorului dorit”.

„Soarta Rusiei – aceasta a fost întotdeauna principala noastră preocupare, iar acum ne îngrijorează și mai mult”, a spus Iavlinski.

La sfârșitul lunii trecute, Comisia Electorală Centrală a înregistrat în mod neașteptat partidul „Iabloko” pentru alegeri. Pe 10 august însă, Curtea Supremă a dat câștig de cauză unui partid naționalist care acuza formațiunea de o serie de încălcări, inclusiv finanțare din străinătate, încălcarea drepturilor de autor și extremism. „Iabloko” a calificat acuzațiile drept „absurde”, iar instanța a decis excluderea partidului din alegeri.

La ședința de apel din 17 august, președintele „Iabloko”, Nikolai Rîbakov, a declarat că dosarul nu se referă la chestiuni tehnice, ci la capacitatea statului de a respecta statul de drept în perioade de criză.

„Noi, partidul Iabloko, cerem ca procesul electoral să fie readus în strictă conformitate cu legea”, le-a spus Rîbakov judecătorilor.

„Cerem respectarea Constituției Federației Ruse. Cerem respectarea drepturilor milioanelor de alegători ruși care vor să trăiască, să iubească și să-și crească copiii în pace în Rusia și, prin urmare, vor să voteze pentru partidul Iabloko”, a adăugat el.

„Iabloko” a afirmat că cel puțin 35 de persoane - care au venit la Curtea Supremă în speranța de a asista la ședință - au fost reținute de autorități înainte de începerea acesteia. Printre cei reținuți s-ar fi aflat și actorul Viktor Balabanov, unul din candidații partidului pentru un mandat în Duma de Stat.

Înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare arată mai mulți tineri escortați de poliție în incinta instanței. Deși ședința Curții Supreme trebuia să fie publică, în sală au fost lăsate să intre doar părțile implicate în proces și jurnaliștii.

„Iabloko” a anunțat că va contesta decizia la prezidiul Curții Supreme, afirmând că are dreptul să recurgă la această cale de atac. O eventuală anulare a hotărârii ar fi însă puțin probabilă, iar un oficial electoral a sugerat că decizia din 17 august este suficientă pentru a menține partidul în afara scrutinului.

11 ani de închisoare pentru Lev Șlosberg

Cu puțin timp înainte ca completul de trei judecători al Curții Supreme să pronunțe decizia în cazul „Iabloko”, Tribunalul Municipal din Pskov l-a găsit vinovat pe Lev Șlosberg de „discreditarea” armatei ruse și de difuzarea de informații false despre aceasta. El a fost condamnat la 11 ani și o lună de închisoare.

În ultimul său cuvânt în fața instanței, Șlosberg și-a susținut nevinovăția, acuzând autoritățile că urmărirea sa penală are motivații politice. El și-a reiterat, de asemenea, criticile vehemente la adresa războiului.

„Viețile a nenumărate mii de oameni au fost curmate” de război, a spus el, potrivit unei transcrieri publicate de site-ul independent Mediazona. „Mai devreme sau mai târziu, numărul exact și complet al morților – cu numele lor – va fi făcut public, iar întreaga țară va fi cutremurată de această listă a martirilor.”

„Astăzi, cimitirele din țara noastră, inclusiv cele militare, se extind mult mai rapid decât maternitățile, grădinițele și școlile”, a spus Șlosberg, unul din cei mai cunoscuți opozanți ai Kremlinului care au rămas în Rusia.

Sondajele indică faptul că majoritatea rușilor susțin negocierile pentru încheierea războiului, care a provocat moartea a sute de mii de militari ruși. În același timp, atacurile ucrainene recente asupra infrastructurii de petrol și gaze și a altor obiective au făcut ca efectele războiului să fie resimțite tot mai aproape de mulți ruși. Ratingul de aprobare al lui Putin a scăzut în ultimele luni.

Putin a respins în mod repetat apelurile Ucrainei, Statelor Unite și ale altor țări pentru o încetare a focului care ar menține actuala linie a frontului pe durata negocierilor de pace. El a promis să-și atingă obiectivele de război, inclusiv cucerirea părții din regiunea Donbas, în estul Ucrainei, pe care forțele ruse nu au reușit să o ocupe.

În Rusia, hotărârile instanțelor împotriva partidului „Iabloko” și a lui Șlosberg se înscriu într-o campanie de reprimare a disidenței despre care criticii Kremlinului spun că durează de ani de zile și devine tot mai severă. Aceștia acuză, de asemenea, restrângerea dreptului la reprezentare politică și a altor libertăți sub conducerea lui Vladimir Putin, aflat la conducerea Rusiei, ca președinte sau premier, din 1999.

„Iabloko” a fost o forță politică importantă timp de un deceniu după alegerile pentru Duma din 1993. Partidul nu a mai obținut niciun mandat în Duma începând cu alegerile din 2003, scrutine marcate tot mai frecvent de acuzații privind fraude în favoarea partidului Rusia Unită, controlat de Kremlin.

Condamnarea lui Șlosberg vine în timp ce și alți membri ai „Iabloko” se confruntă cu presiuni severe din partea autorităților ruse. Zeci de membri sunt anchetați penal, iar mai mulți se află în arest, inclusiv un alt vicepreședinte al partidului, Maksim Kruglov, condamnat în iunie la șapte ani de închisoare pentru postări despre război pe rețelele de socializare, publicate în 2022.

Cu informații de la Radio Svoboda, Current Time și Reuters

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