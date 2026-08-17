11 ani de închisoare pentru politicianul rus anti-război Lev Șlosberg

În vârstă de 63 de ani, Șlosberg se numără printre foarte puținii oponenți ai Kremlinului care au rămas în Rusia după ce aceasta a lansat o campanie de represiune pe scară largă împotriva disidenților, în urma invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 2022.

Tribunalul din Pskov, din nord-vestul Rusiei, l-a găsit pe vicepreședintele partidului „Iabloko” vinovat de „acțiuni publice menite să discrediteze utilizarea Forțelor Armate ale Federației Ruse”, condamnându-l la „11 ani și o lună de închisoare”.

Când judecătorul l-a întrebat dacă înțelege verdictul, Șlosberg a răspuns: „Îmi pare rău pentru dumneavoastră, Onorată Instanță, că va trebui să trăiți cu asta”.

Liderii partidului „Iabloko”, Nikolai Rîbakov și Grigorii Iavlinski, au calificat hotărârea drept „tragedia dezintegrării justiției ruse moderne” și au declarat că partidul va încerca să pună capăt urmăririi penale a lui Șlosberg prin toate mijloacele legale.

Săptămâna trecută, „Iabloko”, singurul partid anti-război din Rusia care încă funcționează în țară, a primit interdicție de participare la alegerile legislative din septembrie. Partidul urma să facă apel chiar luni.

Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a declarat că urmărirea penală și „condamnarea arbitrară” a lui Șlosberg reprezintă „represalii flagrante” pentru exercitarea dreptului său la libertatea de exprimare și pentru „apelul său la pace”.

„La noi cresc cimitirele”

Șlosberg a cerut în repetate rânduri încetarea focului în Ucraina și a fost pus sub acuzare pentru participarea la o dezbatere online privind războiul, precum și pentru distribuirea unor articole critice la adresa acestuia.

Oponentul de lungă durată al Kremlinului a denunțat acțiunile Moscovei în Ucraina încă din 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimeea și a susținut rebelii pro-Moscova din estul Ucrainei.

Șlosberg a folosit discursul său de la încheierea procesului pentru a lansa o acuzație usturătoare la adresa războiului. „Viețile a mii și mii de oameni au fost curmate în această perioadă. Mai devreme sau mai târziu, numărul exact și complet al victimelor – inclusiv numele acestora – va fi făcut public, iar întreaga națiune va fi cutremurată de această listă de martiri”, a spus el, potrivit unei transcrieri realizate de agenția independentă de știri Mediazona.

„Astăzi, cimitirele din țara noastră, inclusiv cele militare, se extind mult mai rapid decât maternitățile, grădinițele și școlile”, a adăugat el.

Rusia a incriminat criticile la adresa ofensivei sale din Ucraina, prin legi care pedepsesc „discreditarea” armatei și răspândirea de „informații false” despre ea cu pedepse de până la 15 ani.

Majoritatea oponenților președintelui Vladimir Putin sunt morți, închiși sau exilați.

Surse: AFP, Reuters

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.