„Totul indică faptul că este vorba de o crimă politică”, a declarat Tusk referitor la asasinarea lui Semion Skrepețki, al cărui nume real este Robert Kuzovkov.

„Dacă a fost comandată de Rusia, atunci este vorba de o chestiune foarte gravă, cu o dimensiune internațională”, a adăugat el.

Potrivit oficialilor polonezi, Skrepețki a fost împușcat cu trei gloanțe luni dimineață de un atacator neidentificat, înarmat cu un pistol.

Guvernul polonez afirmă că i-a oferit artistului exilat rus protecție, dar el a refuzat-o. Skrepețki s-a mutat în Polonia în 2021, afirmând că se temea de persecuții politice în Rusia.

Doi cetățeni belaruși au fost arestați în legătură cu moartea artistului. Ei au fost eliberați, dar sunt obligați să fie la dispoziția autorităților.

Serviciile poloneze desfășoară în prezent o anchetă.

Cazul riscă să reaprindă tensiunile dintre Polonia și vecina sa, Rusia, tensiuni care au fost exacerbate de prăbușirile unor drone pe teritoriul polonez în toamna trecută, pentru care Varșovia dă vina pe Moscova, scrie AFP.

Skrepețki era cunoscut pentru caricaturile sale, uneori provocatoare, care îi vizau pe lideri politici ruși de seamă — de la Putin și liderul sovietic Iosif Stalin până la liderul opoziției Alexei Navalnîi și liderul cecen pro-Kremlin Ramzan Kadîrov.

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale reinterpretează o icoană ortodoxă clasică, înfățișându-l pe Stalin ținându-l pe Putin în brațe, așa cum Maica Domnului îl ține pe pruncul Iisus.

În exil, el și-a menținut o poziție nonconformistă, participând la evenimentele opoziției rusești, în timp ce o critica deschis.

Mai mulți oponenți ai autorităților ruse au fost victime ale unor atacuri în străinătate, inclusiv în Marea Britanie, Germania și Lituania.

Moscova a negat întotdeauna orice implicare în aceste atacuri.

Scris cu informații de la AFP și PAP

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