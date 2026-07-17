Bloggerul rus Remeslo, care întâi a criticat opoziția, apoi pe Putin, a fost arestat

Ilia Remeslo, în vârstă de 42 de ani, este acuzat de „răspândirea de informații false despre armata rusă”, în temeiul legilor privind cenzura introduse de Moscova după ce a trimis trupe în Ucraina, potrivit agenției de știri TASS.

Infracțiunea este pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Serghei Badamșin, prezentat de mass-media independentă ca fiind avocatul său, a declarat pe rețelele sociale că Remeslo a fost dus la Moscova pentru a fi judecat.

Remeslo a fost asociat timp de ani de zile cu represiunea și persecuția exercitate de Kremlin împotriva regretatului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, depunând mărturie împotriva acestuia în instanță și contribuind la trimiterea sa în închisoare.

Navalnîi a murit într-o colonie penală din Arctica în 2024. Potrivit ultimelor analize occidentale, cauza a fost otrăvirea.

La începutul acestui an, Remeslo s-a întors surprinzător împotriva Kremlinului, publicând un „manifest” împotriva lui Putin și afirmând că liderul longeviv rus ar trebui judecat.

La scurt timp după aceea, a fost trimis la un spital de psihiatrie — într-un episod care amintește de spitalizările forțate din era sovietică, scrie AFP.

Circumstanțele internării sale rămân neclare și nu s-a stabilit încă dacă a fost internat de bunăvoie sau împotriva voinței sale. Remeslo a fost externat aproximativ o lună mai târziu.

„Situația se deteriorează”

Arestarea sa, vineri, a avut loc la o zi după ce Remeslo a scris pe rețelele sale de socializare că „Putin va fi dus în cătușe, la toamnă” și că „situația se deteriorează rapid pentru Putin”.

Popularitatea liderului rus a avut de suferit anul acesta, mai ales după ce atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au declanșat o criză națională a combustibilului și afectează viața de zi cu zi, în al cincilea an de război.

Într-un interviu acordat în aprilie vedetei de televiziune ruse Ksenia Sobceak, Remeslo a declarat că simte „o oarecare vinovăție” față de soarta lui Navalnîi.

„Nimeni nu merită să moară în astfel de condiții”, a spus el.

Rusia nu tolerează criticile la adresa lui Putin – aflat la putere de peste 25 de ani – sau la adresa ofensivei sale militare împotriva Ucrainei, care durează de mai bine de patru ani, introducând o cenzură masivă după ce a declanșat războiul în 2022.

Aproape toți criticii importanți ai lui Putin se află în închisoare, în exil sau sunt morți.

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