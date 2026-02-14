Guvernele a cinci țări europene au emis pe 14 februarie o declarație comună în care își exprimă convingerea că fostul opozant rus al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină letală care nu se găsește în mod natural în Rusia. Otrăvirea a dus la moartea sa în închisoare, în urmă cu doi ani.

Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos au ajuns la această concluzie bazându-se pe analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care confirmă prezența epibatidinei – o toxină derivată din broaștele otrăvitoare din America de Sud – cunoscută pentru faptul că poate provoca paralizie și stop respirator.

În cadrul unei discuții cu RFE/RL, în marja Conferinței de securitate de la München, premierul olandez Dick Schoof a declarat că „există o mare probabilitate ca Rusia să-l fi ucis pe Navalnîi prin otrăvire”.

„Consider că este o infracțiune gravă”, a adăugat el, „și sper că acest lucru va arăta lumii că Rusia joacă un joc murdar”.

În declarația comună, cele cinci state menționează faptul că „Rusia a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale. Însă, având în vedere toxicitatea epibatidinei și simptomele raportate, este foarte probabil ca otrăvirea să fi fost cauza morții sale. Navalnîi a murit în timp ce se afla în închisoare, ceea ce înseamnă că Rusia avea mijloacele, motivul și ocazia de a-i administra această otravă”.

În declarație se mai spune că „aceste ultime descoperiri subliniază încă o dată necesitatea de a trage Rusia la răspundere pentru încălcările repetate ale Convenției privind armele chimice și, în acest caz, ale Convenției privind armele biologice și toxice”.

Reacția văduvei lui Navalnîi

Ca răspuns la această declarație, văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, a scris pe Twitter: „Am fost sigură încă din prima zi că soțul meu a fost otrăvit, dar acum avem dovada: Putin l-a ucis pe Aleksei cu o armă chimică. Sunt recunoscătoare statelor europene pentru munca meticuloasă pe care au depus-o timp de peste doi ani și pentru că au dezvăluit adevărul. Vladimir Putin este un criminal. Trebuie să răspundă pentru toate crimele sale”.

RFE/RL a contactat echipa de presă a lui Navalnaia pentru a obține comentarii suplimentare, dar solicitarea a fost respinsă.

Navalnaia a contestat raportul oficial al autopsiei rusești, care afirma că hipertensiunea și alte boli au cauzat o tulburare cardiacă ce a dus la moartea lui Navalnîi.

Ea a jucat un rol important în scoaterea ilegală a probelor biologice din Rusia și transmiterea lor alte țări europene.

Navalnîi a militat îndelung împotriva corupției și a fost unul din cei mai proeminenți politicieni de opoziție din Rusia timp de peste un deceniu. Moartea lui Navalnîi a survenit într-o închisoare situată dincolo de Cercul Polar Arctic, unde ispășea o pedeapsă de 19 ani pentru extremism – acuzație pe care el și susținătorii săi o considerau motivată politic și o răzbunare pentru activismul său anti-Kremlin.

Navalnîi se afla după gratii din ianuarie 2021, când a fost arestat la întoarcerea în Rusia după ce se recuperase în Germania în urma unei otrăviri cu un agent neurotoxic, pe care el a descris-o ca fiind o tentativă de asasinat sponsorizată de stat, pusă în aplicare de agenții de securitate ruși și aprobată de Putin.

