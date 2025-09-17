Soția lui Alexei Navalnîi, Iulia, spune că acesta a murit otrăvit

Navalnîi, vreme îndelungată cel mai redutabil critic al președintelui rus, Vladimir Putin, a murit în circumstanțe misterioase în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru o serie de acuzații considerate de mulți ca fiind o răzbunare pentru campania sa electorală.

Înainte de înmormântare, soția sa, Iulia Navalnaia, a declarat că aliații săi „au reușit să obțină și să transfere în siguranță probe biologice ale lui Alexei în străinătate”.

„Laboratoarele din două țări au ajuns la concluzia că Alexei a fost ucis. Mai precis: otrăvit”, a declarat ea miercuri într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Ea nu a divulgat detalii suplimentare despre probele obținute și nici despre rezultatele analizelor, dar a îndemnat laboratoarele să publice în mod independent rezultatele și să specifice ce otravă consideră că a fost utilizată.

Navalnîi, un activist anticorupție carismatic, a mobilizat sute de mii de oameni din toată Rusia în proteste anti-Kremlin, dezvăluind presupusele câștiguri ilicite ale cercului restrâns al lui Putin.

El a fost otrăvit mai înainte în 2020, în timpul unei campanii electorale în Siberia, fiind transportat de urgență cu avionul în Germania, unde a petrecut luni de zile recuperându-se într-un spital din Berlin.

Încarcerat la întoarcerea sa în Rusia în ianuarie 2021, când a fost luat direct de pe aeroport, el a fost condamnat pentru o serie de acuzații, printre care „extremism”.

Din spatele gratiilor, a continuat să facă campanie împotriva lui Putin și s-a pronunțat împotriva invaziei rusești în Ucraina.

Autoritățile ruse au declarat că a murit subit pe 16 februarie 2024, după ce s-a îmbolnăvit în timp ce se plimba în afara închisorii, după prânz.

Anul trecut, Navalnaia a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși potrivit cărora Alexei ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

În videoclipul său, Navalnaia a povestit ultimele clipe ale soțului său. I s-a făcut rău într-o mică celulă de exerciții și stătea ghemuit pe podea, chinuit de dureri, a spus ea. Dar apoi a fost dus într-o celulă de pedeapsă.



„Alexei stătea întins pe podea, cu genunchii strânși la piept, și gemea de durere”, a spus ea. „A spus că îi ardeau pieptul și stomacul. Apoi a început să vomite.”



Navalnaya a mai spus că adevărul despre moartea soțului ei este incomod pentru unii politicieni neidentificați din Occident, dar nu a dat detalii.

Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP și Wall Street Journal.

După moartea lui Navalnîi, oficialii ruși au refuzat timp de câteva zile să predea cadavrul rudelor sale, stârnind suspiciuni în rândul susținătorilor săi.

Iulia Navalnaia a susținut întotdeauna că soțul ei a fost ucis din ordinul lui Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu este la curent cu afirmațiile făcute de Navalnaia.

Știre scrisă cu informații de la AFP și Reuters.

