„Dacă au pus ei gheara, înseamnă că-i pe mult timp. Aici de-acum rusul o să conducă...” (FOTO/VIDEO)

La cei aproape 30 de ani de independență, moldovenii se mai întreabă dacă țara lor va continua parcursul european sau va întoarce fața spre Rusia. De ce Republica Moldova este împărțită între cei doi vectori externi? De ce moldovenii oscilează între Est și Vest? La aceste și alte întrebări căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Republica Moldova poate deveni o punte între Est și Vest. Este opinia președintelui Igor Dodon, exprimată tot mai des în ultimul timp. În context, șeful statului declară că Moldova trebuie să promoveze tot mai intens o politică externă echilibrată. Am adunat viziuni din Telenești despre Moldova între Răsărit și Occident, percepțiile localnicilor față de situația politică și drumul pe care merge țara lor.

– „Mie îmi pare că drumul pe care mergem acum este foarte greșit și duce nicăieri, de fapt, pentru că s-a ales așa cum s-a ales; nu avem un guvern care să ne facă o viață mai bună, adică îi haos.”

Europa Liberă: Șeful guvernului, dl Chicu a întreprins o vizită la Moscova, a venit și cu rezultate. Cel puțin, asta spune d-lui, că a obținut să fie accesat un credit, să fie micșorat tariful la gaze.

– „Despre rezultate ne-a vorbit și Dodon, dar cetățenii noștri nu le văd, mai ales de la ruși. Adică, practic nu ni s-a dat niciodată nimic, așa, fără ca să ni se ia ceva în schimb și dacă și avem ceva, adică au cei de la guvern, ceva pentru ei, ceva pentru businessul lor, dar cetățenii nu simt nimic din partea Rusiei.”

Europa Liberă: Dar, în general, cum ar trebui să fie această relație dintre Moldova și Rusia?

– „Sigur că să nu fim șantajabili, sigur că să nu fim obligați să dăm ceva, căci practic nouă nu ne-a rămas nimic, dar relația trebuie să fie prietenoasă, pentru că acolo sunt cetățenii noștri, de fapt, ca și în toată lumea.”

Europa Liberă: Și drumul acesta de apropiere de UE va continua?

– „Continuă pentru cetățenii noștri, mereu suntem acolo, pentru cetățeni continuă și o să plecăm, o să plecăm zi de zi, adică în căutarea unei vieți mai bune. Nu știu dacă cineva o să mai aibă încredere în guvernul nostru de la Chișinău.”

Europa Liberă: Cetățeanul de la firul ierbii înțelege care sunt avantajele de pe urma apropierii de Est sau de Vest?

– „Cetățeanul de la firul ierbii este indus în eroare și cred că nu înțelege nimic, pentru că dacă înțelegea ceva sau măcar era cât de cât mai aproape de realitate vota altfel. Și mai ales oamenii care au rămas prin sate, ei practic votează pentru orice, numai nu pentru viitor. Dar și mass-media induce în eroare cetățenii. Practic pentru oamenii de la țară îi dezastru.”

Europa Liberă: Cum se depășește această situație incertă?

– „Eu nu văd o ieșire din situație, doar dacă diaspora s-ar implica și mai mult, deși cred că ei și așa au făcut multe.”

Europa Liberă: Sunteți reprezentanta generației tinere. Viitorul Republicii Moldova cum îl vedeți? Cum ați vrea să fie peste 5, peste 10 ani?

Nu merită să începi nimic în Republica Moldova...

– „Aș vrea să fie un viitor frumos, un viitor la noi în țară, dar oamenii continuă să plece. Și eu la fel. Deși am fost la toate protestele, am fost prin sate, la toate alegerile, am comunicat cu oameni de diferite vârste, și eu personal aleg calea plecării. Da, am acasă posibilitate să fac ceva, am în buzunar câțiva lei ca să încep ceva, dar nu merită să începi nimic în Republica Moldova. Nu-i justiție, nu-i nimic, adică nici businessul mijlociu, nici businessul mic nu merge, nimic.”

Europa Liberă: Am poposit aici cu microfonul Europei Libere, la Telenești. Și vă întrebăm: vectorul geopolitic astăzi e pus în joc?

– „Da, e pus în joc.”

Europa Liberă: Cine și ce vrea să facă cu acest vector?

– „Mai multe persoane. Țara noastră este divizată în două și, cu părere de rău, o parte vede într-un fel vectorul geopolitic, altă parte vede altfel. Acest vector tot timpul a fost jucat de mai multe forțe. Încă n-a ajuns poporul nostru să înțeleagă ce-i principalul pentru noi.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să stabilească Republica Moldova relații bune și cu Moscova, și cu Bruxelles-ul?

– „Ca și toate celelalte țări. Pentru poporul nostru, pentru copiii noștri să se gândească.”

Europa Liberă: Cooperarea moldo-rusă pe ce principii trebuie să se bazeze?

– „Pe principii corecte și egale.”

Europa Liberă: Proaspătul premier Ion Chicu a efectuat prima vizită la Moscova.

Că se duce numai la Moscova - nu mă interesează, el să rezolve întrebările pentru țară...

– „Nu mă deranjează. Principalul e să țină la neamul lui, să țină la poporul lui, dar, cu părere de rău, se aude și se vede altceva. Că se duce numai la Moscova - nu mă interesează, el să rezolve întrebările pentru țară.”

Europa Liberă: Dar o relație bună a Moldovei cu Uniunea Europeană la ce s-ar reduce?

– „La schimbări spre bine numai. Asta-i principalul. Eu văd aici viitorul, că numai cu Uniunea Europeană avem șanse cât de cât de a dezvolta țara, de a întoarce oamenii acasă.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce ziceți despre cooperarea Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul?

– „Cooperarea ar trebui să fie multilaterală, după părerea mea. Sunt mai reținută referitor la prima vizită în Rusia, fiindcă fiecare o tratează în felul său. Cu atât mai mult acolo unde avem societatea strict divizată în două – pro-ruși și pro-europeni. Pro..., să zic într-un cuvânt mare, români, pro-europeni. Și atunci, făcând prima vizită la Moscova, a arătat pentru pro-ruși atașamentul lui.”

Europa Liberă: A adus vești că Federația Rusă ar putea oferi un credit Republicii Moldova, că vor fi micșorate tarifele la importul de gaze.

– „Foarte bine! Să se facă, numai să nu fim vânduți și să nu fim duși cu zăhărelul că o să ni se dea, o să ni se facă nu știu ce. Întoarceți-vă cu fața spre Rusia...”

Europa Liberă: În cooperarea moldo-rusă există și problema transnistreană care apare și care trebuie să fie rezolvată. Ar putea Rusia să fie mai cooperantă când e vorba de a identifica o soluție a problemei transnistrene?

– „Of, Doamne! Asta-i o durere, este o problemă dureroasă. Nu știu cum poate să coopereze Rusia, pentru că ea tot timpul și-a tras foloasele din Transnistria. După părerea mea, încă o perioadă nedeterminată, Transnistria o să fie ca o panglică pe care poți s-o dirijezi în care parte ai nevoie.”

Europa Liberă: Reunificarea celor două maluri ale Nistrului ar fi în vizorul cel puțin al președintelui Dodon, care chiar a promis că la președinție ar exista un plan de soluționare a acestei probleme.

Încă o perioadă nedeterminată, Transnistria o să fie ca o panglică pe care poți s-o dirijezi în care parte ai nevoie...

– „Eu pe președintele Dodon nu-l cred, el încearcă să fie bun numai pentru ruși. Rezolvarea problemei Transnistriei rapid mă tem că numai prin conflict, e greu de spus că va fi pașnic, fiindcă interesele Rusiei îs prea mari în Transnistria.”

Europa Liberă: Dar avantajele de pe urma cooperării dintre Republica Moldova și UE la ce se reduc? Vă este clar?

– „Depinde cine guvernează. Pe timpul guvernului Sandu, da, s-au pornit multe reforme, schimbări, să vină investiții, să ne vină bani din UE. Acum e greu de spus ce o să urmeze.”

Europa Liberă: Cum ar trebui UE să se uite la Republica Moldova și cetățenii ei, având un alt guvern în frunte cu dl Chicu?

– „Să condiționeze, să fie mai rezervată, să ceară fapte și nu vorbe, să ceară fapte și să le vadă pornite, nu ca în guvernul anterior guvernului Sandu. Cine a fost, Filip? Parcă-parcă ceva promiteau și până la urmă nu făceau nimic, adică făceau, dar numai nu ceea ce trebuia de făcut.”

Europa Liberă: Dar relația cu Bucureștiul și cu Kievul, iată acum, ținând cont de noua configurare politică, ar putea să se îmbunătățească sau din contra?

– „Ucraina are problemele ei. Și atunci când Dodon atâta-i de deschis Rusiei, nu cred că se uită cu ochi buni. România e mai rezervată, fiindcă Igor Dodon nu a vorbit tocmai de bine la adresa României.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

– „Of! Vreau să fiu optimistă, dar în timpul apropiat o schimbare mare nu prea văd, mai degrabă stagnare. Dacă nu se schimbă politica externă spre Uniunea Europeană și România, atunci văd o stagnare și va fi foarte regretabil. Ne fug copiii și noi cred că din urma copiilor vom pleca.”

Europa Liberă: Și atunci, cine va decide soarta Republicii Moldova?

– „Persoanele influențabile, șantajabile, manipulate, persoanele flămânde, persoanele care-s deprinse să gândească altcineva pentru dânsele și dirijate de cei care au interesele lor.”

Europa Liberă a ajuns cu microfonul la Telenești și întrebăm localnicii pe ce drum merge azi țara lor.

Ne-am întors acolo de unde am pornit. Suntem cu aceeași corupție, suntem cu aceeași sărăcie...

– „Suntem pe un drum greșit. Practic ceea ce a început fosta guvernare, guvernarea Maiei Sandu s-a prăbușit. După părerea mea, a început o reformă foarte bună și, dacă mergeam pe ideea reformei justiției și ne reușea, cred că aveam o susținere enormă atât din partea țărilor europene, cât și din partea cetățenilor. Dat fiind faptul că această guvernare a fost forțat scoasă și pusă alta, eu cred că ne-am întors acolo de unde am pornit. Suntem cu aceeași corupție, suntem cu aceeași sărăcie.”

Europa Liberă: Vectorul politicii externe e pus în joc acum?

– „Sigur! Pentru că din moment ce nu se va face reforma justiției, vor fi stopate ajutoarele, va fi stopată orice interacțiune cu Uniunea Europeană, pentru că ei ca bază au de fapt o justiție corectă și o țară prosperă, unde nu poate fi vorba de corupție.”

Europa Liberă: Igor Dodon, în calitate de șef de stat, promite o politică echilibrată și cu Estul, și cu Vestul. Va reuși? Cum ar trebui să facă astfel încât și cetățenii să înțeleagă că beneficiile vin și dintr-o parte, și din alta?

– „Igor Dodon nu trebuie să promită, ci să facă. Deja sunt trei ani de când d-lui ocupă funcția de președinte și nu am văzut absolut nimic din urma d-lui, nu am văzut o reformă, nu am văzut stabilitate în țară; persoanele cum au plecat peste hotare, așa și pleacă, poate chiar mai mult.”

Europa Liberă: El a mers de zeci de ori în vizită la Moscova. Vă este clar ce probleme a reușit să soluționeze discutând cu omologul său rus, Vladimir Putin?

– „Dar nu a hotărât absolut nimic! Nu am văzut să facă ceva pentru țară. Și ceea că el pleacă des la Moscova și înapoi, să spunem așa, e o capacitate a d-lui de a conduce țara prin plimbări, și anume doar în partea rusă și într-un final toate plimbările acestea nu au dus la nicio reformă pentru populație, pentru că, de fapt, un președinte de țară se alege pentru a acționa în beneficiul cetățenilor, nu în detrimentul acestora.”

Europa Liberă: Și premierul proaspăt ales, dl Chicu, prima vizită a efectuat-o la Moscova.

– „Și dl Chicu a luat drumul greșit, exact ca și președintele Dodon. Ceea ce se vehiculează în presă despre 500 de milioane de dolari este o absurditate, doar o reclamă, să spunem așa, un populism.”

Europa Liberă: Dar și cetățenii sunt divizați inclusiv pe aceste criterii de geopolitică. De ce atâta dezbinare și de ce nu e o idee care ar coagula societatea asta atât de divizată?

– „Nu e atât o divizare geopolitică din partea cetățenilor, cât din partea partidelor politice care încearcă să facă o divizare falsă, care de fapt nu există între cetățeni. Cetățenii sunt pentru prosperitate, sunt pentru un trai decent la ei acasă. Ceea ce ei consideră că e o geopolitică a cetățenilor, de fapt e o geopolitică între partidele politice.”

Europa Liberă: De 30 de ani Republica Moldova se zbate, încearcă să se mențină pe linia de plutire. De ce atât de greu?

– „Asta pentru că populația Moldovei este geopolitizată, plus-minus e împărțită în două.”

Europa Liberă: De ce această dezbinare?

– „Pentru că încă mai există nostalgia sovietică, sunt mulți la care le pare rău de lipsa apartenenței Moldovei la URSS.”

Europa Liberă: Și cealaltă parte?

– „Și cealaltă parte tinde spre un trai mai decent, mai bun, spre Europa.”

Europa Liberă: Și e greu să se consolideze societatea în jurul unei singure idei?

Este foarte puternică ideologia rusească, multă propagandă...

– „Este foarte greu, fiindcă acționează foarte mult ideologia rusească. Este foarte puternică ideologia rusească, multă propagandă...”

Europa Liberă: Și cetățeanul greu se dezmeticește să aleagă între adevăr și minciună?

– „Cetățeanul care n-a cunoscut istoria niciodată și este terorizat în fiecare zi cu aceleași vorbe, mă rog, așa e.”

Europa Liberă: Premierul Chicu a mers în vizită la Moscova. Vă este clar ce a obținut de la partea rusă?

– „S-a dus să ceară bani, să ceară ieftinirea gazului și a obținut promisiuni, dar știm cu toții că din partea Rusiei au mai fost promisiuni și așa și nu s-au mai îndeplinit.”

Europa Liberă: Rusia acceptă ca Moldova să continue parcursul european?

– „Ea acceptă numai verbal, dar din punct de vedere strategic niciodată nu va accepta.”

Europa Liberă: Și care sunt interesele Rusiei aici, în regiune?

– „Interesele Rusiei – controlul asupra Europei și asupra Ucrainei.”

Europa Liberă: Problema transnistreană poate fi soluționată?

– „Nu, categoric! Niciodată! E ca un cap de pod.”

Europa Liberă: De ce?

– „Fiindcă pierd controlul. Ei trebuie să se afle aici ca să dicteze și cu politica internă în Republica Moldova, să controleze Ucraina și, cum am mai zis, Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: По какому пути идёт сейчас Молдова? (Pe ce cale merge acum Moldova?)

– «В нашей Молдове сейчас идёт правильная политика всего правительства и руководство страны ведёт много-векторный путь развития, то есть и на Запад, и на Восток, и если хотите, и на Север, и на Юг, потому что мы маленькая страна и наше экономическое положение не совсем стабильное и поэтому надо восстанавливать связи…» („O politică corectă a întregului guvern se desfășoară acum în Moldova noastră, iar conducerea țării ne duce pe o cale de dezvoltare multi-vectorială, adică și cu Vestul, și cu Estul și, dacă doriți, cu Nordul și Sudul, pentru că suntem o țară mică și situația noastră economică nu este tocmai stabilă și, prin urmare, este necesar să restabilim legăturile...”)

Europa Liberă: Почему не стабильное? (De ce nu e stabilă?)

– «Потому что за эти годы независимости нас рвали – одни зовут на Запад, другие на Восток, одни на Север, другие в Румынию, третьи в Россию, четвёртые в Европу, а надо дружить со всеми, развивать экономические связи со всеми странами и вести правильную экономическую политику в интересах нашего собственного государства. Вокруг нас все друзья, все страны - и Россия, и Румыния, и Украина, и Беларусь, и Турция, нету врагов у нашей республики.» („Pentru că în acești ani de independență am fost dezbinați - unii ne cheamă spre Occident, alții spre Est, unii spre Nord, alții spre România, cei de-ai treilea spre Rusia, ai patrulea spre Europa, dar trebuie să fim prieteni cu toată lumea, să dezvoltăm relații economice cu toate țările și să urmărim o politică economică solidă în interesul propriului nostru stat. Toți cei din jurul nostru sunt prieteni, toate țările - și Rusia, și România, Ucraina, Belarus și Turcia, republica noastră nu are dușmani.”)

Europa Liberă: А почему люди потеряли надежду в завтрашний день? (Dar de ce oamenii au pierdut încrederea în ziua de mâine?)

– «Ну, кто-то потерял, а кто-то не потерял. Нам надо думать, что сегодня делаем, и что будем делать завтра. Да, руководитель тоже неплохие были у нас, но получается так, что их избираем, они обещают, но не получается у них движение потому что кто-то на нас давит. Давит большие геополитические государства, с одной стороны Евросоюз, с другой стороны Америка, с третьей стороны Восток и, скажем прямо, Россия, хотя мы традиционно с Россией были. Я ничего не имею против России, против Румынии даже и против Украины. Я ещё раз повторяю, что мы должны дружить со всеми в плане и политическом, и экономическом, и финансовом, и культурные связи со всеми странами поддерживать.» („Ei bine, cineva a pierdut, dar cineva nu. Trebuie să ne gândim la ceea ce facem astăzi și la ce vom face mâine. Da, am avut și lideri buni, dar se dovedește că îi alegem, ei promit, dar nu prea fac mișcări pentru că cineva îi împiedică. Sunt influențați de marile puteri geopolitice, pe de o parte Uniunea Europeană, pe de altă parte America, de-a treia parte Estul și, sincer, Rusia, deși am fost în mod tradițional cu Rusia. Nu am nimic împotriva Rusiei, împotriva României, chiar și împotriva Ucrainei. Repet încă o dată că trebuie să fim prieteni cu toată lumea și să menținem legăturile politice, economice, financiare, culturale cu toate țările.”)

Europa Liberă: И как Вы видите будущее Молдовы? (Și cum vedeți Dvs. viitorul Moldovei?)

– «Мне кажется что сейчас вроде бы должен вектор какой-то развиваться более стабильный, нормальный и не цеплять больные вопросы. Вот ты за румынами или за Россию, ты к России или к молдаванам, или куда ты? Такие вопросы задают только для того, чтобы распорошить вот эту вражду, наоборот надо. Честное слово я готов отдать жизнь за республику, но не в том смысле отдать жизнь, что на Молдову будут нападать танки русские, и я пойду с пистолетом против русских танков. Такого не будет и не надо. Я имею в виду отдать жизнь, воспитывая людей, детей, чтоб все любили Молдову, и Молдова всех любила – и румын, и украинцев, всех, чтобы эта была как единая страна, а не нации между собой сталкивались.» („Mi se pare că acum un fel de vector ar trebui să se dezvolte mai stabil, mai normal și să nu atingă întrebările dureroase de genul: ești pentru români sau pentru Rusia, ești pentru Rusia sau pentru moldoveni sau unde ești? Astfel de întrebări sunt puse doar pentru a întărâta această dușmănie. Aici, dimpotrivă, este necesar să fim loiali cu toți. Sincer, sunt gata să-mi dau viața pentru republică, dar nu în sensul de a-mi da viața că tancurile rusești vor ataca Moldova și voi merge cu un pistol împotriva tancurilor rusești. Acest lucru nu va fi și nici nu este necesar. Adică să-mi dau viața în sensul că să educ oameni, copii, astfel încât toată lumea să iubească Moldova, iar Moldova să ne iubească pe toți - atât români, cât și ucraineni, toate naționalitățile, astfel încât aceasta să fie o singură țară, nu niște națiuni care se ceartă între ele.”)

Europa Liberă: Pe ce cale merge astăzi Moldova?

– „Pe calea sărăciei și a umilinței, și a nedreptății. De atâta că au dat un guvern pro-european afară, care trebuia să facă regulă în țară, ca să trăiască lumea bine, și au inaugurat un guvern tehnocrat care nu va scoate țara din captivitate și nu va face ca săracul să aibă dreptate.”

Europa Liberă: Prima vizită pe care a efectuat-o șeful executivului Chicu a fost la Moscova, dar Igor Dodon și premierul spun că vor promova o politică înțeleaptă și cu Estul, și cu Vestul. Le va reuși?

Ciubota rusească unde a călcat, prosperitate nu are de unde să fie...

– „Ciubota rusească unde a călcat, prosperitate nu are de unde să fie. Atâta timp cât pe teritoriul Moldovei va fi armata lui Putin, nu așteptați că o să fie dreptate și o să fie prosperitate, și o să avem o țară de succes.”

Europa Liberă: Dar a venit cu două promisiuni, cel puțin, care spun că ar încuraja cetățenii – că va fi redus tariful la importul de gaze rusești și că va fi accesat un credit de 500 de milioane de dolari.

– „Tot ceea ce spune Dodon este un neadevăr, fiindcă el a luat programul de guvernare al Maiei Sandu și l-a citit cu nerușinare în fața poporului. E o rușine pentru Dodon. Eu nici nu-l mai consider pe acest om, el nu înseamnă pentru mine președinte, fiindcă trădează interesul național. El nu merge cu Europa, eu sunt un om de rând, dar eu văd; oamenii de la sate de 60-70 de ani de-amu văd și înțeleg lucrul acesta. El speră să mai câștige un mandat de președinte. E clar lucru că rușii au să-l promoveze, dar el n-o să ducă țara nicăieri.”

Europa Liberă: Dar cetățeanul poate face diferență ce înseamnă o apropiere de Rusia sau de Uniunea Europeană?

– „Nu poate cetățeanul nostru face, fiindcă creierul lui este otrăvit și el nu poate să se dezmeticească. Lui dacă îi dai un cârnăcior și 10 lei, el se vinde și pe mamă-sa o vinde, și totul. Oricât ne-am zbate noi, mai ales cu poporul acesta al nostru care nu este unit... Nu vedeți că-s 30% de ruși care ne hotărăsc soarta Republicii Moldova?”

Europa Liberă: Și relația cu Bucureștiul, cu Kievul va fi îmbunătățită?

– „Nu are de unde. Guvernarea asta este aleasă așa cum a fost aleasă și guvernarea lui Filip la miezul nopții, așa este și această guvernare aleasă. Și ce poate să facă o guvernare care nu-i aparține poporului? Să promoveze valori pentru popor? Haideți să fim serioși! Poporul n-a putut să înțeleagă ce voia Maia Sandu pentru poporul ista.”

Europa Liberă: Dar ce ar fi putut face ea?

– „Ea ar fi putut în vreo câțiva ani să facă, în primul rând, dreptate în țară, să nu se fure, să nu se amăgească și să promoveze o politică corectă.”

Europa Liberă: Rămâneți pesimist sau trăiți cu speranță?

– „Nu mai sper la nimic, am o vârstă înaintată, copiii sunt plecați peste hotare, iar eu nu mai cred în nimic. În parlament tot timpul stau democrații, socialiștii... Eu sunt sătul de aceștia, a mai apărut o forță nouă – Șor –, care a prădat băncile.”

Europa Liberă: Și peste 5, 10 ani viitorul Moldovei cum ați vrea să fie?

– „Moldova n-are viitor, n-are! N-are, doamnă! De unde viitor al Moldovei, dacă producția din Moldova se duce la nimic? Noi ar trebui să fim o țară bogată, producția Moldovei să coste, să fie scumpă, dar dacă iau de la țărani cu 2 lei kilogramul de grâu, de porumb, ce să facă țăranul acesta?”

Europa Liberă: Pe ce drum merge azi Moldova?

– „Pe cel european trebuie să mergem, altfel mergem înapoi la ruși, de atâta că vor parlamentarii așa.”

Europa Liberă: Dar cetățenii ce vor?

– „Cetățenii nu vor, ei vor la Europa, toți se trag înspre Europa.”

Europa Liberă: Tocmai a revenit de la Moscova premierul Ion Chicu. A promis că de la Anul Nou tariful la gaz va fi mai mic, că vor accesa un credit de 500 de milioane de dolari.

– „Dă Doamne să fie așa, dar asta a fost porneala de la Maia Sandu ca să fie gazul mai ieftin ș.a.m.d., dar ce o să facă Chicu încă nu suntem siguri că o să fie corect.”

Europa Liberă: Cetățenii își dau seama care sunt avantajele din urma apropierii de Est sau de Vest?

– „Sunt mulți care înțeleg, dar foarte mulți care nu înțeleg toate chestiile acestea. Lor li se pare că dacă se duc la Rusia, o să le dea neftiul (petrol) acela pe degeaba, vor să ne rusifice iar din nou.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

– „Trebuie de luptat.”

Europa Liberă: Acum cine conduce Republica Moldova?

– „Toată mafia, ei au luat totul asupra lor. E al doilea Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dodon zice că nu ar vrea să semene cu Plahotniuc.

– „D-apoi el numai zice, dar el e același Plahotniuc.”

Europa Liberă: Chiar credeți că el își concentrează puterea în mâinile sale?

Lui Dodon îi trebuie putere ca să ocupe tot, tot să ocupe, toată țara asta s-o ocupe...

– „Da, da! Suntem siguri de asta! El de atâta se luptă, lui nu-i trebuie bani sau altceva, lui îi trebuie putere ca să ocupe tot, tot să ocupe, toată țara asta s-o ocupe.”

Europa Liberă: Ce viitor are țara peste 4, peste 10 ani?

– „Nu se știe, nu se știe. Dacă au pus ei gheara, înseamnă că-i pe mult timp. Aici de-acum rusul o să conducă, nici Dodon, nici...”

Europa Liberă: Dar ei spun că au sprijinul cetățenilor.

– „Dar de unde? Se uită la cetățean ei, oare? Absolut deloc! Ei se uită la Putin, că una-două la Putin se duc...”

* * *

Au fost părerile localnicilor de la Telenești. Eurodeputata Alianței USR-PLUS, Ramona Strugariu este vicepreşedintă a Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova. Aflată la Chişinău, ea a declarat Europei Libere că Republica Moldova trebuie sprijinită puternic pe drumul ei european, oferindu-i-se asistență macrofinanciară, asistență tehnică, monitorizare şi sprijin pentru accelerarea reformei sistemului de justiție şi asigurarea independenței acestuia, dar se arată dezamăgită de debarcarea guvernului Sandu. Pentru început, am întrebat-o despre cum e văzut dosarul Republicii Moldova la Bruxelles.

Ramona Strugariu: „În lumina ultimelor evenimente, se vede prost, în sensul în care a existat așa, o gură de aer proaspăt foarte puternică cu guvernul Maia Sandu sau deblocarea prin niște mecanisme, s-au avansat niște bani și foarte multă încredere. Discutam, era o dezbatere patronată de dl Andrius Kubilius, preşedintele Adunării Parlamentare Euronest, în legătură cu progresele din Parteneriatul Estic și a venit vestea că a căzut guvernul din Moldova pe un SMS chiar în timpul acelei dezbateri. Reacția din sală a fost foarte puternică și oarecum de șoc. Deci, nu se vede bine, nu avem de ce să punem mai multe perechi de mănuși și să nuanțăm, pentru că e un semn serios de îngrijorare.”

Europa Liberă: Dar această îngrijorare nu înseamnă că nu ar putea să existe evoluții pe dimensiunea cooperării moldo-comunitare? Pentru că cei de la Bruxelles spun că, dacă autoritățile R. Moldova sunt hotărâte să respecte prevederile Acordului de Asociere, pe care l-au semnat în 2014, dacă sunt hotărâte să promoveze reformele, relația va continua să fie una normală.

Este un semnal foarte prost să prăbușești guvernul pe chestiunea numirii procurorului general...

Ramona Strugariu: „Categoric, da. În măsura în care își asumă și chiar discutăm despre livrabile pe agenda de asociere și pentru aceste reforme. În mod clar: condiționalitățile sunt stricte. Acesta este și mesajul: vor funcționa în continuare, dacă autoritățile își asumă cu adevărat această agendă și arată că sunt dispuse să respecte condiționalitățile, evident că continuăm colaborarea. Dar în sine este un semnal foarte prost să prăbușești guvernul pe chestiunea numirii procurorului general. Pentru agenda de justiție acesta a fost un semnal că, dimpotrivă, nu prea există din partea unui segment din coaliția de guvernare angajament pentru reforma în justiție.”

Europa Liberă: Iată că R. Moldova are un procuror general, începând cu ziua de astăzi. Atât el, cât și șeful statului, și șeful executivului au promis că pe agendă prioritară rămâne a fi reforma justiției. Când ziceți că așteptați rezultate, la ce vă referiți?

Ramona Strugariu: „La lupta împotriva corupției, combaterea spălării de bani, recuperarea prejudiciilor, transparentizare, procese de numire corecte, tot ce ține de fapt de respectarea statului de drept în fiecare dintre statele atât partenere, cât și statele membre ale Uniunii Europene. La audierile pe care le-a avut fostul ministru al justiției cu acești candidați pentru funcția de procuror a existat o întrebare din partea fostului ministru al justiției pentru actualul procuror general și întrebarea a fost: dacă veți ajunge procuror general, sunteți pregătit să demarați anchete cu informațiile pe care le aveți și în măsura în care este cazul, bineînțeles, anchete și dosare pentru politicieni, indiferent de partid, dacă știm și avem aceste informații și factual elementele pentru aceste dosare? Și răspunsul a fost „da”. Acum e momentul în care discutăm de livrabile, să vedem pe rezultate dacă actualul procuror general cu foarte multele informații care există va demara aceste dosare.”

Europa Liberă: Pentru R. Moldova era și rămâne important ca justiția să nu mai fie la cheremul politicului. Cel puțin, actualii cârmaci așa spun, că vor lăsa să fie independente organele de drept, să-și facă treaba ca la carte și să nu ia apărarea nimănui în funcție de culoarea politică.

Ramona Strugariu: „Da, mai ales că actualul procuror general înțeleg că a avut un trecut politic, există deja semne de întrebare în acest sens și e o oportunitate să arate că nu există ingerințe ale politicului în justiție. Să fie clar: nu trebuie să existe ingerințe ale politicului în justiție nicăieri în lume și nicăieri în Uniunea Europeană, pentru că vorbim despre stat de drept și nu vorbim despre separarea puterilor în stat, pur și simplu. Și dincolo de asta nu mai avem ce nuanțe să mai punem în discuție.”

Europa Liberă: Maia Sandu, fosta șefă a executivului a reușit să deblocheze asistența financiară din partea Uniunii Europene care fusese înghețată pe timpul guvernării democrate. Vor continua să vină acești bani? Unii spun că odată ce s-a schimbat titulatura guvernului din pro-european mai degrabă în pro-rus e pusă sub semnul întrebării această asistență financiară.

Ramona Strugariu: „Nu vin bani fără respectarea strictă a condiționalităților. Am avut o întâlnire în cadrul delegației, am avut niște discuții, erau reprezentanții Comisiei acolo, am pus această întrebare exact așa cum ați formulat-o. Pentru următorii bani înțeleg că mai există o condiționalitate de îndeplinit, iar pentru a treia tranșă răspunsul a fost: „Să vedem”, referindu-se exact la modul în care în etapa următoare noul guvern va înțelege să-și asume respectarea acestor condiționalități.”

Europa Liberă: Dar se pare că noul guvern încearcă să caute alternative, știind bine că, dacă nu vor veni bani din partea Uniunii Europene, ar putea să găsească alte destinații și iată că prima vizită pe care a efectuat-o premierul Chicu la Moscova a și adus vestea că de acolo ar putea să fie accesată o linie de creditare în valoare de 500 de milioane de dolari.

Ramona Strugariu: „Eu le urez succes în acest demers, având în același timp foarte clar realitatea unor alte momente din trecut în care s-au promis mulți bani de la Moscova. Aproximativ acum 10 ani a existat episodul Voronin în care se promiteau mulți bani de la Moscova, anul trecut a existat o altă promisiune de bani de la Moscova. Sigur că promisiunile sunt multe, sigur că acești bani vin cu condiționalități geostrategice și geopolitice evidente pe care eu nu cred că guvernul ar trebui să le accepte și pe care sub nicio formă cetățenii nu sunt pregătiți să le aștepte pentru că, pe de o parte, discutăm despre o populație care are 65 la sută grad de încredere în UE și, pe de altă parte, discutăm factual despre faptul Uniunea Europeană este principalul partener comercial al R. Moldova.

Acolo sunt niște angajamente, sunt niște schimburi comerciale cu elemente care chiar favorizează R. Moldova și ajută la dezvoltarea R. Moldova cu date și cifre. Dincolo de asistența macrofinanciară avem foarte multe tipuri de proiecte în care este angajată Uniunea Europeană în R. Moldova pentru sprijinirea societății civile, programele ERASMUS, care au rezultate foarte bune și care cresc în continuare pentru R. Moldova. Și am văzut astăzi la reprezentanță chiar o hartă a tuturor proiectelor finanțate direct către comunitățile locale de către Uniunea Europeană. Deci, acolo nu sunt promisiuni, acolo sunt fapte, sunt date concrete și cred că ar trebui să diseminăm poate mult mai mult un efort pe care ar trebui să-l facă suplimentar Uniunea Europeană în a și detalia tipurile de sprijin pe care le acordă oamenilor și Moldovei, și nu guvernelor tranzitorii, pentru că acolo cred că sunt clare lucrurile. Și să vorbim, la rândul nostru, mai mult despre asta.”

Europa Liberă: Igor Dodon în ultimul timp, în calitate de șef de stat, promite să promoveze o politică echilibrată având relații bune și foarte bune atât cu Estul, cât și cu Vestul. El a reușit deja să facă vizite la Bruxelles. Sunt credibile declarațiile pe care le face președintele R. Moldova?

Ramona Strugariu: „Mi-e greu să spun că sunt credibile. Prima vizită a lui Ion Chicu a fost la Moscova, nu a fost la Bruxelles. Primele vizite ale Maiei Sandu au fost la București și la Bruxelles, apropo de mesajele politice pe care le transmit într-o direcție sau în alta. Rămâne de văzut cum dezvoltă și cum întărește președintele aceste relații, dar apropo de felul în care a căzut guvernul, de exemplu, îmi vine foarte greu să cred că un guvern se poate face în 48 de ore și dintr-odată există o altă agendă de priorități politice. Eu cred că acest guvern a fost pregătit și președintele are o implicare și jumătate sau mai mult din consilierii președintelui sunt acum membri ai noului guvern. Deci, la capitolul de credibilitate putem spune că sunt semne de întrebare.”

Europa Liberă: Experții deseori acreditează ideea că într-un fel și Bruxelles-ul ar trebui să-și asume vina pentru că nu oferă această perspectivă clară de integrare europeană și de aici și cetățenii rămân dezamăgiți, pentru că nu se știe când R. Moldova va putea, cel puțin, să ajungă la Bruxelles cu o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Nu e cazul să-și schimbe și Bruxelles-ul politica, cel puțin, în raport cu țările din Parteneriatul Estic, pentru că s-a vorbit mult despre o perspectivă clară pentru țările din Balcani?

Ramona Strugariu: „Eu cred că Bruxelles-ul păstrează această perspectivă și au fost discuții recente, apropo de prioritățile noii Comisii. Și am văzut-o pe Ursula von der Leyen la întrunirea de la Strasbourg chiar săptămâna trecută cu acel mesaj în momentul în care a venit și a prezentat Colegiul comisarilor, iar ea a spus foarte clar că ușa Europei rămâne deschisă, pentru că au existat tot felul de discuții și de speculații. Există și acest mesaj cum că blocăm perspectiva aderării, or sunt discuții, dar în momentul în care ne așezăm pe argumente, mesajul logic după prezentarea argumentelor este că da, rămâne Europa deschisă, dar cu respectarea unor reguli, cu respectarea unor condiționalități, cu toată etapizarea din Acordul de Asociere.

Nu cred că ar investi Bruxelles-ul și nu cred că ar dinamiza anumite procese dacă nu ar crede, la rândul lui, într-o asemenea perspectivă...

Eu chiar cred că există o perspectivă europeană pentru R. Moldova – o dată. A doua oară, nu cred că ar investi Bruxelles-ul și nu cred că s-ar angaja și nu cred că ar dinamiza anumite procese dacă nu ar crede, la rândul lui, într-o asemenea perspectivă. Să nu uităm că în România au fost foarte multe suspiciuni, am trecut prin niște etape la început, după aceea a existat un acord și o înțelegere politică a faptului că trebuie să fim în Uniunea Europeană și de la momentul 1995, de la momentul Snagov și până la momentul aderării totuși au trecut niște ani. Și s-au făcut niște eforturi mari, dar până la urmă, în pofida reacțiilor unor state membre sau ale scepticilor de serviciu, România a ajuns un stat membru al Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Adevărul e că a existat un consens larg în societatea română de atunci. La Snagov toți liderii politici au căzut de acord că România trebuie să facă parte din acest club paneuropean, pe când la Chișinău totuși rămân dezbinate inclusiv forțele politice, pentru că unele văd mai degrabă avantajele de pe urma apropierii de Rusia, altele din contra cred că doar sprijinul și parcursul european ar putea să salveze R. Moldova de corupție, de sărăcie, de alte metehne.

Ramona Strugariu: „Faptul că a căzut guvernul Sandu la modul la care s-a întâmplat ar trebui să ne tragă un semnal foarte serios de alarmă și să dea acest mesaj de unitate a forțelor politice cu adevărat proeuropene, pentru că, să fim onești, am avut guvernări ale R. Moldova care au dat acest mesaj de pro-europenism și de angajare pe drumul european și între timp au dispărut niște miliarde. În timp ce la Bruxelles Vlad Plahotniuc scria editoriale în Politico și venea să dialogheze cu dl Weber despre viitorul european al Moldovei, în R. Moldova realitatea era că se spală banii și dl Vlad Plahotniuc este de fapt un oligarh care deține monopolul presei și care face orice altceva, numai politici pro-europene și numai respectarea statului de drept nu. Deci, la rândul lui, Bruxelles-ul a trecut prin niște etape, chiar poate a avut încredere în anumite mesaje, dar ele nu s-au concretizat. Sincer spun și poate că este clar momentul ca forțele politice cu adevărat pro-europene și care chiar cred că această încredere a cetățenilor într-o R. Moldova europeană este reală și care cetățeni merită acest parcurs european să se așeze la masă și să înceapă dialogul. Nu se poate construi pe orgolii și nu se poate construi pe structuri polarizate și pe clustere în care oamenii își pun poate interesele imediate pe masă, perspectiva este a interesului cetățenilor care aleg acești politicieni.”

Europa Liberă: Am reținut și declarația pe care o făcea Traian Băsescu, europarlamentar și d-lui, fost lider de la Cotroceni, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului European, spunând că la Chișinău, în Parlamentul R. Moldova ar trebui cel puțin două forțe care se declară pro-occidentale – și s-a referit la Blocul ACUM și Partidul Democrat – să se întâlnească și să vadă dacă nu cumva e momentul să se gândească la crearea unei majorități.

Ramona Strugariu: „Eu personal nu sunt de acord cu dl Băsescu exact din cauza episodului pe care tocmai îl relatam când dl Filip și dl Plahotniuc au fost să dialogheze la Bruxelles pe tema viitorului european al Moldovei, dl Filip era la colțul mesei și dl Plahotniuc la mijlocul mesei. Acestea nu sunt detalii cunoscute public, dar realitatea echilibrului de putere și a felului în care este practic diseminată ea în Partidul Democrat și cum au funcționat lucrurile este aceasta. Și trebuie văzut dacă poți să discuți cu niște oameni sau poți să discuți cu o structură politică reală și implicată. Eu mai degrabă în loc să pierd timpul așa, m-aș gândi cum să generez forțe politice noi și curate și care să-și asume cu adevărat agenda și care chiar să se gândească că nu furtul e soluția pentru evoluția politică a partidelor, că oamenii sunt, dincolo de nuanțele politice, în principal preocupați să nu se mai fure banii, să aibă un trai decent, să aibă acces la resurse și să poată să aibă cu adevărat această perspectivă până la urmă. Zic s-o luăm pe etape, să nu mai furăm, să ne gândim la construcția unor forțe politice care nu au trecut prin această sagă a minciunilor și a falselor mesaje pro-europene și de aici încolo mai departe să construim realitatea politică.”

Europa Liberă: Greu își construiește credibilitatea un lider din spațiul post-sovietic la Bruxelles?

Ramona Strugariu: „Credibilitatea înseamnă rezultate.”

Europa Liberă: De ce v-am pus această întrebare? Pentru că l-am întrebat aici, în studioul Europei Libere, pe premierul Chicu de ce a ales să meargă mai întâi la Moscova și de ce nu a preferat să ajungă mai întâi la Bruxelles și a spus că de la Bruxelles nu a avut invitație.

Ramona Strugariu: „Eu nu știu dacă te aștepți să ai invitație de la Bruxelles după ce prăbușești guvernul. Să fim serioși! Adică s-a așteptat cineva să fie primit cu flori la Bruxelles sau invitat la Bruxelles după ce s-a întâmplat? Asta nu! Eventual să transmită un mesaj către Bruxelles în care să spună, nu știu, „ne cerem scuze”, deși e foarte puțin probabil că s-a întâmplat vreodată asta, sau „vă asigurăm că vom face tot posibilul...”. Nu, nu, semnalul a fost clar că sunt agende diferite. De aici încolo, Bruxelles-ul nu vrea să închidă dialogul, dar așteaptă pașii concreți pe această agendă europeană. Eu însămi în momentul în care am venit aici mi-am propus să nu mă întâlnesc cu reprezentanți ai guvernului, ci să mă întâlnesc cu oamenii și cu societatea civilă și să dau un mesaj de încredere și că există parteneri reali ai R. Moldova la Bruxelles pentru acest parcurs și nu am lansat invitația guvernului la dialog, pentru că sunt realmente – așa cum sunt foarte mulți oameni de acolo – și îngrijorată, și supărată de ce s-a întâmplat și există chiar motive serioase ale acestei supărări.

Maia Sandu a adus finanțarea pe încredere ...

Maia Sandu a adus finanțarea pe încredere și oamenii din echipa ei guvernamentală s-au dus acolo cu date, cu un mesaj pozitiv, cu o agendă reală de guvernare și au convenit. Și asta s-a putut întâmpla în doar câteva luni! Este complet iresponsabil să arunci în aer tot acest parcurs peste noapte pentru niște ambiții politice care nu au legătură cu parcursul Moldovei pe drumul spre Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Europarlamentarii USR-PLUS care sunteți la Bruxelles, cum veți pleda cauza R. Moldova acolo, la UE?

Ramona Strugariu: „Așa cum vedeți că diseminez acest mesaj și aici, cu foarte multă susținere pentru R. Moldova și cu foarte multă încredere că putem să continuăm acest parcurs european. În același timp, cu mesajul că trebuie să respectăm agenda de asociere, ca să avem o agendă reală de integrare.”

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cetățenii R. Moldova? Mulți dintre ei încă sunt cu gândul la străinătate, acolo unde se află deja un milion de cetățeni ai R. Moldova. Ce mesaj aveți pentru cei care sunt derutați, pentru care iarăși cred că R. Moldova a revenit la varianta zero, de unde s-a pornit tot acolo a ajuns? Ce le transmiteți? Ce sugestii aveți?

Ramona Strugariu: „Cu foarte mare onestitate că ei sunt, d-lor sunt cei care stabilesc agenda țării și drumul ei. Asta este o realitate pe care niciun fel de agendă prestabilită a lui Putin nu o poate deturna, dacă privesc în jurul lor și înțeleg importanța de a-și construi și de a se angaja până la urmă în construcția acestui viitor fără furt, cu respectarea statului de drept, pentru că eu cred că sunt oameni care dacă votează un partid sau altul până la urmă ei își doresc aceleași lucruri: își doresc să nu se mai fure, își doresc să trăiască decent, își doresc să fie parte a programelor pe care le are Uniunea Europeană și în materie de educație, și în materie de schimburi culturale și schimburi economice ș.a.m.d.; să nu mai creadă în minciuni, ci să creadă în ei și în capacitatea lor de a decide agenda asta pentru R. Moldova.

Pentru că se poate și există acest nivel de încredere și am văzut-o și noi, la rândul nostru, și a văzut-o USR-PLUS, de exemplu în alegeri, când a făcut campanie la firul ierbii și a mers și a discutat cu oamenii și le-a explicat aceste lucruri. Iar asta cumva ar trebui s-o facă cu multă responsabilitate și politicienii, să le explice, pentru că eu cred că pot să-și găsească acolo susținerea necesară pentru acest proiect. În oameni am încredere, cea mai mare încredere o am în ei și în capacitatea lor de a-și decide drumul.”

Europa Liberă: Și vă întrebam și despre un mesaj pentru cei aproape un milion de cetățeni ai R. Moldova care se află peste hotare...

Ramona Strugariu: „Diaspora, eu știu povestea diasporei, pentru că România din rândul statelor membre este statul membru cu cea mai mare diasporă plecată. Dacă ați văzut ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale, dar și la alegerile parlamentare, nu numai la cele prezidențiale, diaspora și-a asumat foarte bine acest rol de lider în ceea ce privește angajamentul și importanța votului. Eu vreau să le spun celor plecați și chiar citeam, era o analiză foarte interesantă apropo de veniturile pe care le trimite diaspora moldovenească acasă versus la remitențele că au depășit mult finanțările Rusiei, apropo de sursele de bani care vin numai dinspre Rusia și e un fals. Unu: să nu se întoarcă niciodată cu spatele la țara din care au plecat și să se gândească că mesajul lor și angajamentul lor de vot poate să fie un stimul extraordinar și o speranță foarte mare pentru oamenii rămași acasă. Și doi: să continue să construiască aceste punți. Eu nu le cer și nu le spun, așa cum nu le-am spus nici oamenilor din diaspora – și eu am fost româncă diasporeancă – „întoarceți-vă mâine acasă să schimbăm lucrurile”. Poate unii dintre ei nu se întorc fizic mâine, dar există foarte multe punți pe care le pot construi, iar la modul cel mai... bine, e o proiecție. Dacă milioanele celea plecate chiar s-ar întoarce serios și și-ar propune să se întoarcă în țară și să voteze în țară, chiar s-ar schimba lucrurile peste noapte. Dar de acolo de unde sunt să construiască perspectiva întoarcerii, efectiv să înceapă să construiască această perspectivă a întoarcerii. Pentru că se poate și am văzut-o efectiv în ceea ce se întâmplă...”

Europa Liberă: Și pe finalul acestei discuții: relația bilaterală Chișinău-București cum ar trebui să avanseze?

E momentul ca Bucureștiul să aibă o strategie mult mai implicată pentru R. Moldova...

Ramona Strugariu: „Mult mai solid, pe proiecte concrete, pe conectare energetică, pe infrastructură, pe proiecte dedicate comunităților. E momentul ca Bucureștiul să aibă o strategie mult mai implicată pentru R. Moldova și să facem cumva în oglindă în dimensiunea relațiilor bilaterale proiecte și lucruri pe care le poate face și Uniunea Europeană și dezvolta financiar, dar să începem azi, de astăzi să le facem noi, mai serios și mai angajat.”

Europa Liberă: Declarații se fac foarte multe și sunt frumoase, dar până a se ajunge la fapte, calea e destul de lungă. De ce? E mare birocrația, e multă neîncredere între parteneri? Ce se întâmplă?

Ramona Strugariu: „Pentru că, după cum știți, și România a trecut prin niște convulsii politice. La rândul nostru am avut această agendă a deturnării statului de drept și a justiției, pentru că există evoluții în fiecare societate, indiferent dacă este sau nu este un stat membru, în care nu politicienii au fost cei care până la urmă au câștigat, ci chiar oamenii, societatea civilă, asociațiile magistraților care au luptat pentru justiție. Nu coincid de fiecare dată interesele politicienilor cu cele ale cetățenilor, dar ceea ce s-a întâmplat, de pildă, în România a demonstrat că a fost mai puternică vocea cetățenilor și a fost mai importantă vocea magistraților și a societății civile. Deci, agenda politică până la urmă, așa cum spuneam, tot cetățeanul reușește, fie că durează mai mult, fie că durează mai puțin să o impună. Și avem un guvern liberal, și avem o forță politică nouă, nouă – USR-PLUS – care chiar este foarte angajată în niște proiecte noi și, apropo de stratageme, chiar avem o strategie pentru R. Moldova, pe care sperăm s-o aducem la nivel de guvernare pe masă și s-o și implementăm, apropo de promisiuni. Sigur că există perspective și cred că sunt mai clare acum, eu chiar cred că sunt mai clare acum bunăvoințele politice de la București decât au fost vreodată. Deci, e momentul să facem și pași.”