Peter Michalko: „Ar fi tragic să vedem întoarcerea practicilor negative din trecut” (VIDEO)

Asistența Uniunii Europene pentru Republica Moldova va fi strict condiționată de continuarea reformelor democratice începute în luna iulie odată cu instalarea Guvernului Maiei Sandu, a declarat șeful Delegației Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere.



Ambasadorul a subliniat că trebuie evitat mersul către o nouă formă de oligarhie în Republica Moldova și repetarea, cu alți actori politici, a scenariilor din anii precedenți, când Partidul Democrat controla toate procesele din țară. „Ar fi tragică să vedem întoarcerea practicilor negative”, a subliniat ambasadorul UE. El a insistat pe necesitatea continuării dosarelor de rezonanță, inclusiv a celor care vizează furtul miliardului și a subliniat că „persoanele implicate în schele ilegale și de corupție trebuie să înțeleagă că nu mai pot să revină” pentru a controla în continuare instituțiile statului și justiția.

Ambasadorul UE a explicat diferența dintre asistența oferită de Uniunea Europeană și promisiunile de credite din partea Rusiei. „UE oferă granturi nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, iar creditele au întotdeauna un preț care trebuie plătit”.



Peter Michalko a subliniat că este important ca partenerii occidentali să aibă posibilitatea de a monitoriza casarea și retragerea munițiilor rusești din depozitul de la Cobasna din regiunea transnistreană, iar viitoarea soluție de reintegrare să aibă ca rezultat un stat Republica Moldova viabil și funcțional.

Peter Michalko a vorbit și despre provocările pentru democrație la 30 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, despre nostalgia pentru trecut care persistă în țările fost-socialiste, despre cât de diferit au evoluat țările care au avut din start orientarea clară către UE și NATO față de cele care au încercat „să împace Estul cu Vestul”, dar și despre rolul important al Europei Libere în evenimentele din Europa de acum 30 de ani.

Europa Liberă: Buna ziua, dle ambasador Peter Michalko, va mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația Europei Libere pentru acest interviu. Atunci când am stabilit interviul, încercam să pornim discuția noastră de la evoluțiile care au loc în această parte a Europei acum, la 30 de ani de la căderea comunismului. Și în Slovacia se sărbătorea atunci Ziua luptei pentru libertate și democrație, tocmai trecuseră evenimentele care au marcat 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului. Ce a reușit să învețe Europa – pentru că și Republica Moldova face parte din acest scenariu care s-a produs acum 30 de ani, când a pornit pe calea ei spre democrație – ce a reușit să învețe Europa în acești 30 de ani?

Peter Michalko: „În primul rând, mulțumesc pentru invitație și pentru această întrebare care este, într-adevăr, importantă. Este important să ne aducem aminte de aceste momente când milioane de oameni în Europa Centrală, în Europa de Est au trăit momentul de eliberare de regimurile totalitare care au ținut aceste popoare zeci de ani în situația când valorile umane nu au avut prioritate. Și acest moment care a venit destul de brusc atunci a adus o situație foarte nouă și speranțe foarte mari.

Cred că după 30 de ani putem să spunem că a fost un moment istoric, unul dintre cele mai importante momente probabil, și că valorile pe care le numim valorile democratice, noi le spunem valori europene – precum drepturile omului, libertățile cetățenești și libertatea în general – sunt cele mai importante pentru ființa umană.



Iar o altă concluzie pe care cred că trebuie să o tragem este că acest lucru trebuie ținut în minte chiar în fiecare zi. Pentru că în mai multe momente pe parcursul celor 30 de ani s-a văzut că valorile acestea nu au fost respectate, că această stare de lucruri nu este garantată, cum nu este garantat nici faptul că dacă ai obținut libertatea și un nivel de dezvoltare a standardelor democrației, a statului de drept, atunci acestea sunt garantate și așa va rămâne. Din păcate, am văzut și situații în care s-a produs regresul și asta arată că în fiecare moment este important să întărim aceste domenii fundamentale, aceste valori pe care trebuie să le trăim în viața noastră.”

Europa Liberă: Dumneavoastră cum vă explicați aceste stări de spirit nostalgice care apar, iată, nu doar în zona noastră de Europă, în partea care este și a fost întotdeauna mai supusă influenței estice? De exemplu, și în Germania mai există această diferență, după atâția ani de investiții în reunificare. Aceste stări de spirit nostalgice nu ne arată cumva că am fost prea optimiști când am zis că Estul poate asimila sută la sută valorile democrației și ale libertății?

Peter Michalko: „Eu cred că acest fenomen se datorează faptului că au avut loc, și mai au loc, mai multe procese în lume.

Unul din aceste procese este și a fost foarte important – în țările din Europa Centrală, cele care au făcut transformări reușite, multe dintre ele deja au intrat în Uniunea Europeană și sunt societățile cu prosperitate. Acolo marea majoritate a populației nu are niciun dubiu despre valorile europene și Uniunea Europeană.

Dar acolo unde transformarea nu a reușit atât de bine, unde au jucat roluri interesele individuale sau interesele economice, politice care au influențat mai ales starea democrației, au controlat statul ca să nu devină stat de drept și cetățenii nu au fost egali în fața statului, în fața legii; unde și transformarea economiei nu a reușit, pentru că a devenit numai un proces de întărire a unora – acolo oamenii au rămas dezamăgiți și aceste societăți nu au văzut dezvoltarea în care oamenii să fi simțit că viețile lor se îmbunătățesc.



Mai este faptul că în același timp lumea se schimbă, a avut și are loc un proces de globalizare, lumea este mai mică, dacă doriți. Vedem și știm ce se întâmplă în altă parte a lumii într-o secundă și asta a schimbat totalmente modul în care oamenii gândesc și cum își văd și viața proprie. Trebuie să trăim acum într-o societate foarte dependentă de mass media și într-o societate în care trebuie să știm de unde vin informații corecte și să fim conștienți de multe pericole, inclusiv de pericolul dezinformării, pericolul de a fi manipulați de cei care nu vor ca valorile democrației să fie cele predominate.”

Europa Liberă: Venind un pic mai aproape de Republica Moldova, vroiam să ajungem să discutăm și despre de ce credeți Dvs. că au existat evoluții atât de diferite nu doar în lagărul socialist, dar și în rândul fostelor republici sovietice. Vedem Țările Baltice care au evoluat spectaculos, dar ele au avut de la bun început o altă abordare, de la bun început au declarat ca prioritate integrarea europeană și apropierea de NATO. Și vedem țările din regiunea noastră – Republica Moldova, Ucraina, Georgia – care au evoluat altfel: au devenit membri ai Comunității Statelor Independente, au încercat să împace cumva Estul cu Vestul… Și după 30 s-a văzut că a fost o cale păguboasă – cel puțin statistic în cazul Ucrainei și a Republicii Moldova vorbim despre cele mai sărace țări din Europa.

Peter Michalko: „Cred că putem spune că acele țări care în mod decisiv au mers pe partea transformării bazate pe valorile democratice și crearea unei societăți prospere și au mers spre calea de integrare cu vector european au

Alte țări au devenit victime ale corupției, politice sau economice, care a capturat într-un fel aceste societăți…

fost cele care au ales calea reușită. Și ele au reușit. Și oamenii de acolo trăiesc bine, în societăți care sunt libere și unde în fiecare an cresc standardele economiei, dar și ale democrației și ale societății ca atare.

Alte țări au trăit în condițiile în care societățile respective au devenit victime mai ales ale corupției care a fost legată de interese politice sau economice private, care au capturat într-un fel aceste societăți și nu le-au dat posibilitatea să se dezvolte pe baza standardelor egalității cetățenilor în societate.”

Europa Liberă: Dvs. aveți o lungă experiență cu Republica Moldova, o urmăriți cu mult înainte de a veni în funcția de ambasador. Moldova a avut diferite etape, diferite amplitudini a relației cu UE. Care au fost perioadele cele mai reușite? Am fost și „povestea de succes”, am avut și perioade de scădere. Care au fost „perioadele de glorie” în relația cu UE?

Peter Michalko: „Cred că toți își aduc aminte de aceste perioade în care chiar orientarea spre standardele societății democratice, standardele drepturilor omului, ale statului de drept, ale luptei împotriva corupției – când aceste standarde au fost conectate cu voința politică puternică, atunci întotdeauna au venit aceste momente de speranță, dar și momente de dezvoltare.

Să existe în fiecare moment protecție pentru standardele democrației și luptă decisivă împotriva corupției…

S-a întâmplat la sfârșitul anilor 1990, apoi după 10 ani, cu schimbările care au adus speranța în ceea ce privește dezvoltarea societății. Și, după asta, cred că am văzut exact ce am spus mai sus – că este important să existe în fiecare moment protecție pentru standardele democrației și luptă decisivă împotriva corupției. Pentru că dacă ele nu sunt, societatea poate să degradeze, poate să devină capturată, poate să regreseze.

În realitățile zilnice acest lucru se regăsește atunci când vorbim despre libertatea mass mediei sau controlul asupra instituției statului, sau a justiției, sau a instituțiilor care trebuie să fie independente. Deci, sperăm că asta a devenit deja un fel de concluzie clară – doar cu respectarea acestor standarde se poate avansa, și cred că toate țările care trăiesc un nivel diferit de succes în această privință sunt conștiente că standardele democrației și libertății sunt baza absolut necesară pentru dezvoltarea societății, inclusiv economică.”



Europa Liberă: Dle Ambasador, știu că diplomaților nu le place să vorbească despre cazuri și nume concrete, dar totuși o să vă întreb – cum ați lucrat cu guvernul Maiei Sandu? A fost o perioadă scurtă…

Peter Michalko: „Guvernul Maiei Sandu a fost instalat în momentul în care majoritatea reprezentanților aleși de către cetățenii Republicii Moldova au spus că ei vor să schimbe realitățile în Republica Moldova care chiar au fost foarte negative – în ceea ce privește starea statului de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Asta a avut un impact și asupra situației social-economice. Și în acel moment a fost necesar să apară un guvern care va arăta voință politică foarte puternică, foarte decisivă pentru aceste schimbări și pentru reformele necesare.

Am văzut din partea guvernului Maiei Sandu pași concreți în reformarea justiției și este de importanță crucială ca această reformă să continue…

Și a venit acest guvern și a arătat această voință politică. Și din prima zi asta a fost foarte clar, au început pași în ceea ce privește contracararea și lupta împotriva corupției, împotriva schemelor ilegale din economie, care au slăbit atât de mult economia Republicii Moldova și care nu au dat posibilitatea oamenilor să simtă dezvoltare economică și socială, dar nici nu le-au dat posibilitatea să se simtă egali în fata legii. Pentru că - și asta a fost constatat de mai mulți reprezentanți internaționali, dar, ce este și mai important, de societatea moldovenească, capturarea instituțiilor, capturarea statului a avut loc înainte. Și de-aia a fost atât de important că a început un proces ferm de reforme care s-au adresat domeniilor celor mai importante.

Cel mai important domeniu este reforma justiției. Am văzut pași concreți în această privință și este de importanță crucială ca această reformă să continue, dar și să fie completate în modul în care ele trebuie să fie completate, cu garantarea faptului că asta va da cetățenilor Republicii Moldova justiție independentă, judecători independenți și imparțiali, procurori independenți și imparțiali și cu respectarea tuturor standardelor care trebuie să fie respectate.”

Europa Liberă: Dle Ambasador, după ce a fost debarcat guvernul Maiei Sandu și a venit un nou prim-ministru, în societate apar tot mai multe voci care își exprimă îngrijorări în legătură cu exact temele pe care le-ați menționat Dvs. – că lucrurile nu ar mai merge în direcția în care au fost pornite acum cinci luni și că se merge de fapt spre o altfel de oligarhizare, pe alte persoane și forțe politice. Deci, repetăm aceleași scenarii cu alți actori. Credeți că se mai poate evita mersul în această direcție?



Peter Michalko: „Trebuie evitat. Pentru că cetățenii Republicii Moldova merită să vadă că societatea lor se dezvoltă și aceste schimbări spre bine trebuie să continue. Ar fi tragic să vedem întoarcerea practicilor negative din trecut. Ar fi tragic să vedem că justiția din Republica Moldova încă o dată devine capturată, în loc să fie un slujitor bun pentru oamenii din Republica Moldova; să-și joace rolul în interesele private – asta ar influența și șansele pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Oamenii din Republica Moldova trebuie să-și vadă viitorul în această țară și să vadă că se vor bucura de toate drepturile și vor vedea perspectiva pentru ei și pentru familiile lor, pentru copiii lor în această țară.”

Europa Liberă: Dle Ambasador, în această perioadă în care s-a mers pe ideea deoligarhizării, a procesului de reformă, UE a deblocat anumite ajutoare pentru Republica Moldova. Cum vedeți Dvs. evoluția în continuare a aceste asistențe oferite de UE? Știm că și în Parlamentul European, și anumiți ambasadori occidentali la Chişinău au spus deja că acest ajutor, continuarea lui, va fi strict condiționat. Ce însemnă la modul concret această condiționare? Cum vedeți această relație cu noul guvern?

Peter Michalko: „Cum ați spus, asistența noastră este condiționată. Condiționalitatea este parte deja de mult timp a asistenței noastre. Ea este legată de procesul de reforme, care trebuie să fie continuat în mod real.

Trebuie să vedem dacă nu vom avea și regrese în domenii atât de fundamentale precum democrația, drepturile omului, statul de drept…

Asta înseamnă nu numai adoptarea legilor, dar mai ales ca aceste legi să devină realitate. Asta am văzut cu guvernul care a fost instalat în iunie și condus de Maia Sandu și, cum ați spus, asta a dat șansă, această voință politică care a fost arătată a dat șansa pentru reînnoirea asistenței noastre, care până atunci a fot blocată din cauza mai multor motive, inclusiv neîndeplinirea precondițiilor politice.

Acest factor de condiționalitate rămâne. El este prezent și trebuie să vedem dacă procesul de reforme va continua, dacă el va continua în mod real și dacă nu vom vedea și regrese în domenii atât de fundamentale precum democrația, drepturile omului, statul de drept; dacă va continua în mod real lupta împotriva corupției, ca să nu vedem reîntoarcerea intereselor private în domeniul politic, influențarea justiției, influențarea instituțiilor care trebuie să fie independente. Aceste interese trebuie să fie contracarate și să nu existe în Republica Moldova în viitor. Asta va fi întotdeauna atitudinea noastră și numai cu rezultate concrete pozitive asistența noastră va continua.”

Europa Liberă: Apropo despre statul de drept – unul dintre aspectele pe care voiam să vă întreb este ce așteptări aveți de la evoluția dosarelor de rezonanță, începând de la cel al fraudei bancare și terminând cu dosarele în care este acuzat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc?

Peter Michalko: „Sigur că nu mă voi pronunța asupra cazurilor concrete. Pot spune doar că reforma justiției trebuie să continue la modul în care am spus pentru ca într-adevăr să aducă cetățenilor Republicii Moldova justiție independentă, judecători independenți, imparțiali, procuror general independent, imparțial, necontrolat de interese politice sau de altă natură. Și să vedem, și asta este altă dimensiune, dacă doriți, că se avansează chiar și în cazurile care sunt atât de vizibile, atât de importante și care arată care este starea lucrurilor.



În ceea ce privește lupta împotriva corupției, trebuie să se ajungă la pedepsirea celor care au condus, sau au beneficiat, au participat la schemele ilegale care au existat în economie, trebuie să existe garanții că aceste cazuri vor continua și vor fi finalizate și cei care sunt vinovați vor fi pedepsiți. În primul rând vorbim despre cauza jafului miliardului. Mulți ani deja vorbim despre asta și despre necesitatea ca cei care au fost responsabili să fie pedepsiți. Și vedem că această cauză nu are sfârșit. Au avut loc în ultimele luni niște mișcări promițătoare care ne-au făcut să sperăm că investigarea chiar va fi eficientă. Acum trebuie să vedem dacă acest lucru va continua.

Persoanele care au participat la aceste scheme ilegale nu pot să reapară și să readucă aceste practici înapoi…

Este încă un lucru important, să spunem că este un semnal important care le privește pe unele persoane care au participat la aceste scheme ilegale, la contrabandă sau la scheme de corupție în economic – că ele nu pot să reapară și să readucă aceste practici înapoi. Ar fi foarte rău să vedem asta – fie în instituțiile statului, fie în domeniul justiției unde este atât de important ca acei judecători și procurori care sunt cinstiți și vor acum să schimbe lucrurile să aibă posibilitatea să lucreze, să schimbe acest sistem și să nu fie blocați de către ceilalți. Au fost începute niște schimbări importante, dar și niște investigații foarte importante. Am văzut că s-a pornit viziunea de schimbare. Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat niște decizii foarte importante. Acest proces trebuie continuat.”

Europa Liberă: Dle Michalko, Dvs. vă întâlniți destul de des cu oamenii care conduc această țară în anumite etape, și alți ambasadori occidentali fac asta. Eu cred că în întâlnirile pe care le aveți cu oamenii de rând auziți des că oamenii își pun speranțe în faptul că Occidentul va susține și va ajuta Republica Moldova. La modul real, ce presiuni poate exercita Occidentul asupra autorităților de la Chişinău, astfel încât acestea să reflecte mai fidel opțiunea oamenilor de integrare europeană. Cum se poate materializa la modul concret acest sprijin, sau ce presiuni puteți Dvs. exercita asupra autorităților, dacă autoritățile de la Chişinău deraiază de la direcția democratică de dezvoltare?



Peter Michalko: „Cred că principiul condiționalității despre care am vorbit este cel potrivit. Se spune că noi putem să dăm mai mult pentru mult și asta are și partea de mai puțin pentru mai puțin. Acest lucru a fost aplicat în cazul Republicii Moldova – anul trecut a fost diminuată asistența pentru Republica Moldova, pentru că nu au fost îndeplinite precondițiile politice. Vă aduceți aminte atunci despre anularea alegerilor din Chişinău.

În ceea ce privește asistența noastră, ea totdeauna va fi aici pentru beneficiul oamenilor din Republica Moldova. Ei sunt beneficiarii finali pentru noi și la ei vrem să aducem schimbările pozitive. Asta înseamnă că noi vom aplica toate măsurile posibile pentru a aduce asistența noastră la ei.

Oamenii de rând sunt beneficiarii finali pentru noi și la ei vrem să aducem schimbările pozitive…

Și asta, pe două linii mari. Una este cea despre care am vorbit – vrem să motivăm, să vedem că partenerii noștri la nivel central, care trebuie să fie guvernele și instituțiile statului, fac reforme și atunci noi putem să-i susținem – astfel ei devin servitori mai buni ai cetățenilor și au posibilități mai bune datorită asistenței noastre.

Altă dimensiune este ca să dăm posibilitatea de acces direct la surse de asistență societății civile, autorităților locale și regionale, partenerilor precum mass media, pentru ca ei să poată să joace un rol important în dezvoltarea economică, locală sau socială, sau la nivelul infrastructurii, dar și în dezvoltarea socială în privința standardelor respectării legislației, respectării libertăților, care sunt aspecte fundamentale ale dezvoltării societății.

Deci, vedem că mulți dintre primari, sau autoritățile locale sau regionale, sunt interesați și sunt deja implicați în mai multe programe de asistență, care sunt surse de foarte mari posibilități de a schimba lucrurile în localități. Sunt multe resurse pentru schimbarea infrastructurii orașelor, satelor - și se va continua în aceeași direcție.



Vedem o inițiativă extraordinară, o inițiativă a liderilor de creare a grupurilor de acțiune locală care este inițiativa oamenilor care trăiesc în sate, în comune și vor să vadă dezvoltarea acolo, dezvoltarea la nivel local. Și asta este calea pe care noi o vom susține. Vedem organizațiile din societatea civilă care au grijă de oamenii care au nevoie de susținere – de cei cu dizabilități, cei în vârstă, sau copiii care au nevoie de îmbunătățirea grădinițelor și a școlilor. Asta noi vom susține.

Și sigur că mass media – locală sau centrală – independentă trebuie să-i informeze pe oamenii în mod credibil, cu informații reale și să-i controleze pe cei care au puterea, care adoptă decizii și controlează cum este guvernată societatea, cum este folosit banul public.

Da, noi suntem previzibili, noi spunem adevărul, noi facem totul pentru ca să susținem oamenii din Republica Moldova…

Toate acestea sunt funcții foarte importante. Și societatea civilă este importantă, care se ocupă cu reforma justiției, cu reforma în alte domenii, care lucrează în domeniul drepturilor omului, statului de drept, care monitorizează respectarea standardelor, a angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, față de alte organisme internaționale precum Consiliul Europei și altele.

Vom continua să susținem toate aceste domenii, pentru că este important ca societatea din Republica Moldova să existe ca o societate liberă, cu pluralism în orice domeniu. Pentru că aceasta este sursa dezvoltării.”​

Europa Liberă: Dle Ambasador, aș vrea să joc acum rolul avocatului diavolului și să spun că Occidentul în general merge pe pârghii de soft-power în Republica Moldova, iar Estul vine cu lucruri mult mai grele – se merge pe propagandă, pe dezinformare, pe lucruri care poate că pe termen scurt nu înclină balanța în direcția celor cu soft-power. Pentru că se poate merge o dată la Moscova și de venit cu un preț redus la gaze și atunci la nivel de impact asupra populației acest lucru înclină balanța. Dvs. credeți că pe termen lung pârghiile cu care veniți sunt mai eficiente decât ceea ce încearcă Estul să impună prin propagandă și prin alte pârghii decât cele care le oferă Occidentul?

Peter Michalko: „Eu pot să vorbesc despre noi, despre care este atitudinea Uniunii Europene care cred și văd că este înțeleasă și acceptată de majoritatea oamenilor în Republica Moldova. Noi respectăm valorile noastre, respectăm valorile pe care le-am convenit împreună cu Republica Moldova în Acordul de Asociere.

Da, noi suntem previzibili, noi spunem adevărul, noi facem totul pentru ca să susținem oamenii din Republica Moldova, pentru că pentru noi este important ca vecinii noștri și prietenii noștri să trăiască cât mai bine. Asta înseamnă și domeniul economic și social, dar și standardele care țin de libertate și democrație și stat de drept. Și noi vom continua să face acest lucru și pe viitor, într-un mod cât se poate de eficient. Noi nu credem că oamenii pot să se vândă pentru beneficiile economice care nu au nimic în comun cu economia de piață, care, al fel, este important să existe.



Și dezvoltarea pe termen lung este cea care confirmă că atitudinea noastră este cea corectă. Asta, inclusiv în ceea ce privește domeniul gazelor naturale în Europa, unde prețurile au scăzut deja foarte mult. Pentru că odată cu crearea accesului la mai multe resurse se creează o piață care împinge prețurile în jos. Și aceste țări care au devenit deja parte a sistemului nou de interconectare în Europa – sistem care respectă standardele comunității energetice și aplică Pachetul III energetic, care este și angajamentul Republicii Moldova pentru viitor și care trebuie deja aplicat în viitorul foarte apropiat – aceste țări pot să spună că deja beneficiază de prețuri mai mici și asta are un impact și în sensul că oamenii plătesc mai puțini bani pentru gaze.”

Europa Liberă: Asistența promisă de Federaţia Rusă credeți că o poate înlocui pe cea care ar putea veni din partea Uniunii Europene, în cazul în care guvernul de la Chişinău ar face reforme? 500 de milioane de dolari sunt bani importanți… E adevărat că ne amintim că și în 2009 a fost o promisiune, tot cu aceeași sumă, bani care nu au mai ajuns niciodată în Republica Moldova. Poate că guvernul de la Chişinău are alternative în situația aceasta?



Peter Michalko: „Eu nu vreau să comentez pe aceste promisiuni de credite despre care nu am informații destule. Și în cazul creditelor întotdeauna trebuie să vezi condițiile cu care vin. Dar vreau să spun că asistența noastră este bazată pe granturi. Deci, acestea nu sunt credite, sunt bani pentru Republica Moldova care sunt folosiți aici pentru a îmbunătăți situația și nu trebuie să fie returnați. Numai pentru perioada 2017-2020 vorbim aici despre mai mult de 420 de milioane de euro.

Pentru perioada 2014-2020 Republica Moldova are dreptul, numai în programe bilaterale, să primească între 610 și 740 de milioane de euro – acestea sunt granturi. Pe lângă aceasta, mai sunt multe zeci de milioane care vin din programe regionale, programe care sunt pentru Parteneriatul Estic, care sunt pentru dimensiunea dunăreană, dimensiunea Mării Negre – acolo Republica Moldova participă cu drepturi egale, inclusiv la capitolul finanțare; prin programe de cooperare transfrontalieră cu România, care este sursa a multe milioane de euro care pot fi folosite pentru infrastructură, pentru alte proiecte importante. Deci, eu cred că aceste lucruri nu sunt comparabile, pentru că vorbim aici despre granturi.

Asistența noastră este bazată pe granturi nerambursabile. Deci, acestea nu sunt credite…

Este și dimensiunea care vine prin Banca Europeană de Investiții – acolo pot fi oferite finanțări inclusiv sub formă de credite, dar care de obicei sunt legate și de granturi care vin. Deci nu este un credit obișnuit, și acolo sunt beneficii foarte prielnice pentru Republica Moldova. Și acolo sunt, la fel, sute și sute de milioane de euro care sunt disponibile.

Și, în plus la această asistență, vine și oferta noastră de susținere pentru reforme și standarde care pot fi atinse și care deschid Europa și piața globală pentru Republica Moldova. Deci, noi susținem, dacă doriți, și un software de calitate care, dacă este folosit, este sursa de modernizare a țării la nivel de primă ligă în ceea ce privește standardele globale.”

Europa Liberă: Cât a folosit Republica Moldova din această sumă care îi este rezervată în exercițiul bugetar 2014-2020?

Peter Michalko: „Cifrele pe care le-am văzut recent și care au vorbit despre perioada ultimilor 3 cu 4 ani, pentru că încă suntem în perioada de acoperire a anilor 2019-2020 – din 2017 au fost folosite 423 de milioane de euro.

Mai ales aceste sume au mers în domeniul conectării energiei și mediului. Știți că avem programe importante în domeniul eficientizării energetice, inclusiv a clădirilor publice, a școlilor și grădinițelor, acolo au mers mai mult de 200 de milioane de euro.

Au mers 165 de milioane euro pentru susținerea instituțiilor statului și buna guvernare – asta însemnă mai ales reforme. Iar pentru susținerea economiei – 100 de milioane de euro. În plus, dimensiunea conectării între oameni – asta ține și de îndeplinirea Planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor, acolo au fost încă aproximativ 25 de milioane de euro.

Deci, sunt sume importante care vin în granturi și ele sunt disponibile pentru folosirea cât mai bună de Republica Moldova.”



Europa Liberă: Uniunea Europeană este și observator la negocierile pentru reglementarea transnistreană. Eu vroiam să abordăm aspectul legat de discuția privind casarea munițiilor din regiunea transnistreană. În timpul vizitei dlui premier Chicu la Moscova s-a discutat acest subiect și urmează partea rusă să vină cu o ofertă concretă. Fostul ministru de externe Nicu Popescu semnala într-un interviu pentru Europa Liberă că din această discuție despre casare au dispărut partenerii occidentali ai Republicii Moldova. Republica Moldova a insistat întotdeauna în trecut ca aceste procese să fie monitorizate, observate de partenerii occidentali – UE, OSCE, SUA. Dvs. considerați că este important ca acolo să existe și un ochi din afară, ca ceea ce face Federaţia Rusă să fie monitorizat de parteneri?

Peter Michalko: „Cu siguranță este important ca tot ce se face în domeniul securității, mai ales dacă vorbim de un aspect atât de important și despre cantități atât de mari de muniții care pot să fie foarte periculoase din cauza stării în care se află.

Este important ca procesul de casare a munițiilor să se desfășoare în condiții de transparență față de parteneri…

Deci, este important ca procesul de casare să se desfășoare în condiții de transparență față de parteneri, care trebuie să fie informați. Și nu numai ca principiu este important acest lucru, dar și pentru că s-a convenit că OSCE-ul, care este o organizație importantă și este organizația potrivită pentru acest lucru, va avea și are mandatul pentru acest proces. Și există și un fond special creat în acest scop. Și este important ca acest proces să se desfășoare sub umbrela, sub egida OSCE. Este important să fie rezolvată această problemă, pentru că din punctul de vedere al securității, orice pas care îmbunătățește securitatea este important.”

Europa Liberă: Tot Nicu Popescu spunea în interviul cu noi că el vede reapărând acest pericol despre care se discută în permanență în Republica Moldova – pericolul federalizării țării. Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, care nu participăm la aceste discuții, deci nu avem pârghii de a influența lucrurile, credeți că putem miza pe partenerii occidentali din formatul de negocieri, care să ne protejeze într-un fel, să ne asigure că lucrurile nu vor evolua în această direcție? Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, ce garanții putem avea, ce putem face în acest sens?

Peter Michalko: „Este o poziție clară a Uniunii Europene – noi susținem rezolvarea conflictului transnistrean pe baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele recunoscute internațional și cu statut special pentru regiunea transnistreană. Este important ca Republica Moldova, odată cu rezolvarea acestui conflict, să fie țara care poate să se dezvolte așa cum este voința cetățenilor ei. Acesta trebuie să fie modul în care această rezolvare trebuie să fie construită. Evident că asta în primul rând este treaba reprezentanților Republicii Moldova, dar noi, cu siguranță, vom susține acest tip de rezolvare.”



Europa Liberă: Dle Ambasador, ce poate face societatea într-o situație în care lucrurile, din punctul ei de vedere, nu ar merge tocmai în direcția care trebuie? Și de ce spun asta este pentru că vedem că foarte mulți oameni pur și simplu pleacă din Republica Moldova, mulți dintre ei pentru că au înțeles că nu mai pot influența lucrurile în direcția pe care și-o doresc și atunci ei decis să-și facă viața în conformitate cu valorile lor în altă parte, pentru că nu-și pot realiza visele și aspirațiile acasă la ei. Societatea, deci, ce poate face pentru a determina clasa politică să meargă în direcția corectă, și asta nu doar o dată la patru ani, dar în fiecare zi și în așa mod încât clasa politică să nu-și permită să deturneze mesajul pe care îl primește în alegeri din partea societății?

Peter Michalko: „Cetățeanul este cetățean în fiecare zi – trebuie să simtă ca este cetățean respectat, om respectat, în fiecare zi. Și este foarte important ca lucrurile să nu se întoarcă în starea foarte negativă care i-a împins pe atât de mulți să plece din această țară.

Aceasta este o tragedie pentru Republica Moldova – să piardă oameni…

Aceasta este o tragedie pentru Republica Moldova – să piardă oameni care sunt în multe cazuri cei în vârsta cea mai bună pentru a aduce o contribuție pentru societate. Asta este un semnal foarte clar către politicieni și către cei care iau decizii – că nu trebuie să fie revină înapoi aceste practici care au făcut viața oamenilor de nesuferit și ei au plecat din țară.

Dar și cetățenii trebuie să fie activi. Trebuie să spună ce își doresc, trebuie să participe la alegeri și să spună clar ce vor ei pentru viitorul societății. Dar și în activitățile zilnice sau în momentele când își exprimă opinia, ei trebuie să fie activi și să facă acest lucru – în ceea ce privește de exemplu lucrul sau activitatea organelor de administrare locală sau regională, în ceea ce privește problemele acolo unde ei trăiesc. Cei care sunt mai activi și vor, să facă ceva pentru alții, să-și continue activitățile în organizațiile societății civile, să fie cei care exprimă opinia cetățenilor ca să fie ascultați de autorități la nivel central, la nivel regional și local și să fie activi în acest domeniu.



Să fie respectat rolul mass mediei și în ceea ce privește formarea, dar și controlul asupra organelor de administrație sau asupra celor care adoptă decizii politice, să fie susținut și dezvoltat acest rol.

Și oamenii să nu uite de starea de lucruri cea foarte proastă din trecutul recent, care totuși s-a schimbat și totuși societatea este mai liberă decât a fost acum o jumătate de an. Chiar și alegerile care au avut loc, locale și regionale, au fost desfășurate într-o atmosferă atât de diferită față de luna februarie și alegerile parlamentare de atunci. Deci, este un moment de experiență și care trebuie ținut în memorie și în minte în fiecare zi.”

Europa Liberă: Domnule ambasador Peter Michalko, vă mulțumim foarte mult pentru timpul Dvs. și vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei Libere ca să discutăm despre ce se întâmplă în Republica Moldova și despre cum vede Occidentul aceste evoluții.

Rolul Europei Libere atunci și înainte de acel moment istoric a fost foarte important...

Peter Michalko: „Vă mulțumesc și eu pentru această invitație. Și vă mulțumesc și pentru reamintirea acelor momente importante și istorice de acum 30 de ani, care au fost atât de importante și pentru țara din care provin eu – Slovacia.

Și vreau să menționez că rolul Europei Libere atunci și înainte de acel moment istoric a fost foarte important pentru oamenii noștri, pentru că a fost unica sursă de informație corectă pe care am avut-o. Vă mulțumesc foarte mult și pentru asta. Felicitări pentru rolul istoric pe care îl are Europa Liberă.”