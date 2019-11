Iulian Chifu: „Igor Dodon avea nevoie de un guvern al cărui premier să meargă la Moscova”

Premierul Ion Chicu va merge miercuri la Moscova în prima sa vizită în străinătate, la mai puțin de o săptămână de la începerea mandatului. Într-un comunicat de presă, guvernul a mai anunțat luni că Chicu va fi însoțit de mai mulți miniștri, se va întâlni cu omologul său rus Dmitri Medvedev și cu șeful concernului Gazprom, Alexei Miller. Cum apreciază acest eveniment analistul politic român Iulian Chifu, aflăm din interviul acordat Valentinei Ursu:





Iulian Chifu: „Acesta este guvernul lui Igor Dodon, care-i făcut să întărească puterea lui Igor Dodon, regimul lui Igor Dodon. Înțeleg că Igor Dodon avea nevoie de un guvern al cărui premier să meargă la Moscova. Asta este concluzia: în ostentativitatea sa prorusă, pe care nu se oprește în a o clama și a o afișa, iată, a ajuns și la această fază: premierul face prima vizită la Moscova. Până la urmă, e treaba de orientare, e un partid politic, funcționează în Republica Moldova, a fost votat în măsura în care a fost votat. Întrebarea este: acest guvern, acest premier, acest președinte va mai avea, din momentul de față, alte vizite în exterior?”

Europa Liberă: Vreau să vă întreb, a doua vizită ar putea să fie la Bruxelles?

Iulian Chifu: „În niciun caz!”

Europa Liberă: La București?

Iulian Chifu: „În niciun caz!”

Europa Liberă: La Kiev?

Iulian Chifu: „În niciun caz!”

Europa Liberă: De ce ați fost atât de categoric când am zis că a doua vizită a premierului Chicu ar putea să fie Bruxelles-ul? Pentru că Republica Moldova are o relație cu Uniunea Europeană în baza Acordului de Asociere, pe care l-a semnat în 2014; cel puțin, Igor Dodon zice că prevederile acordului vor fi respectate.”

Cine plătește? Republica Moldova trebuie să-și închidă bugetul...



Iulian Chifu: „Haideți să vedem, dacă în următoarele șase luni-un an vom avea livrabile consistente, recunoscute, validate la nivelurile inferioare în Comisia Europeană, da, probabil că va exista un tip de recunoaștere a cuiva care face reforme proeuropene. În acest context, evident că va exista un dialog foarte bun și cu Bucureștiul. Dar în momentul de față nu există – deloc! - nici garanții, niciun credit acordat, până nu încep aceste livrabile, și la asta mă refer. Și revin la întrebarea originară: cine plătește? Republica Moldova trebuie să-și închidă bugetul. Republica Moldova are niște arierate importante. Am văzut un program în care încep de-acuma să revină la anumite scheme și ajutoare sociale de dinainte, din perioada de guvernare a PD ș.a.m.d. Dar trebuie să mai și funcționeze, să ai cu ce să achiți promisiunile acestea, nu numai să atâți populația. Și nu uitați, speranța, așteptările crescute nu dau naștere, pe partea cealaltă, decât la dezamăgiri pe măsură.”

Europa Liberă: Experții au făcut un calcul și spun că fiecare al zecelea leu cheltuit de guvern în ultimii douăzeci de ani a fost din surse externe, sursele acestea au venit preponderent din Occident. Premierul Ion Chicu spune că nu mai poate Republica Moldova trăi pe credite și ajutoare venite din afara țării și ar trebui să caute resurse pe interior.

Iulian Chifu: „Nu fac decât să aplaud posibilitatea ca un guvern să așeze finanțele Republicii Moldova la nivelul de impozitare care să-i poată asigura autosuficiența, plus dezvoltarea. Până una-alta, nu suntem în situația în care încrederea în acest guvern, investițiile venite, chiar forța de muncă care ar susține eventuale investiții productive în Republica Moldova, care ar aduce într-adevăr creșteri importante, să existe. Din păcate, am rezerve că un asemenea sistem se poate implementa. În orice caz, într-un interval prognozat pentru acest guvern până după alegerile prezidențiale care urmează.”

Europa Liberă: Cum se vor dezvolta relațiile dintre Chișinău și București în mandatul dlui Chicu?

Iulian Chifu: „Avem declarația președintelui României, care a fost urmată și de declarația premierului și a ministrului de externe: va exista o susținere –întotdeauna, indiferent de guvern – pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru românii din Republica Moldova, deci cetățeni români, etnici români. Și va exista o susținere pentru proiectele bilaterale începute, interconectările, privatizările, evident dacă acestea vor merge mai departe și va exista un angajament al guvernului, și va exista un angajament și o susținere a oricăror elemente de reformă pe care acest guvern le va face strict pe acele dimensiuni. Aveți același tip de declarații și la nivelul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta este punctul de vedere. Ba mai mult, la audieri, și viitorul comisar care va răspunde de politica de vecinătate, comisarul ungar a afirmat fix aceleași teme, deci, practic, linia de discurs și linia de comportament este aceasta.”

Să vedem dacă măcar promisiunea Moscovei privind distrugerea munițiilor de la Cobasna va fi dusă la bun sfârșit...



Europa Liberă: Kievul l-ar aștepta într-o vizită pe premierul Chicu?

Iulian Chifu: „M-aș îndoi puternic că, la nivel politic, la nivel de premier, chiar și la nivel de ministru de externe, Kievul ar fi deschis pentru un dialog la acest nivel. Încă o dată, există o reticență majoră, există probleme majore. Kievul n-a privit foarte bine pașii făcuți de Republica Moldova în privința acelei declarații, scoasă, scrisă la Chișinău de către fostul consilier, ulterior fost ministru al reintegrării Șova. Modul de abordare și lipsa consultărilor bilaterale stabilite nu au fost de cel mai bun augur. Să vedem dacă se reușește continuarea preluării punctelor comune, aici e un acord interstatal important, să vedem dacă apare, să vedem dacă măcar acea promisiune făcută de către Moscova, de către Kremlin, privind retragerea armamentelor sau distrugerea, valorificarea munițiilor de la Cobasna va fi dusă la bun sfârșit. Măcar atât. Acesta ar fi un element cu care într-adevăr am putea să notăm la valoarea adăugată a acestui tip de politică. Și aici, da, dl Dodon ar avea de câștigat, dacă n-ar fi însoțit de alte condiționări, criterii, solicitări ale Moscovei.”

Europa Liberă: Dar acum autoritățile statului se gândesc la umbrela care asigură securitatea Republicii Moldova?

Iulian Chifu: „Ceea ce am văzut este un program din care a dispărut cuvântul NATO, în care dimensiunea militară este privită nici măcar ca angajamente existente, nici măcar cele care rezultă din investiții masive făcute de terți parteneri de dezvoltare, nu se regăsesc nici ca priorități, dar nici măcar menționate, măcar ca existând și ele pe acolo. Suntem totuși într-o perioadă în care trebuie să decantăm acțiunea pe care acest guvern o va face. Dar nu prea are timp. Presiunea este foarte-foarte mare, așteptările, inclusiv din tabăra celor care, să zicem, cred în acest guvern și în Partidul Socialiștilor. Și aici este o așteptare importantă.”

Europa Liberă: În vară, și-au pus umărul la crearea acelei majorități parlamentare partenerii externi ai Republicii Moldova: SUA, UE și Federația Rusă...

Iulian Chifu: „...știți că nu sunt de acord cu această aserțiune...”

Europa Liberă: ... și acum s-a dat peste cap acea intenție a marilor forțe?

Iulian Chifu: „Nu știu, să vedem cu ce se întorc cei care pleacă la Moscova. Să vedem dacă nu cumva întâlnesc acolo o respingere de aceeași factură. Să vedem în ce măsură există o mare bucurie la Moscova cu faptul că un anumit tip de acord – dacă el a existat, fie și secvențial – pe direcția bilaterală pe care s-a construit această mezalianță. Rețineți că am respins varianta cu toate forțele, cu toți partenerii, care au participat ca să se construiască acest guvern. Nu-i adevărat! Nu știu dacă vor fi foarte fericiți, pentru că e foarte dificil să ceri unei personalități politice de calibrul lui Vladimir Putin să meargă undeva, unde ar lua niște angajamente și să spună: știți, noi avem acolo, la Chișinău, pe unul care a luat-o el înainte și a vrut el să facă... Ce să facem, asta e, s-a încălcat acordul. Dacă el a existat vreodată.”

Să vedem în ce măsură există o mare bucurie la Moscova...



Europa Liberă: Washingtonul va rămâne doar ca observator la aceste evoluții politice din Republica Moldova?

Iulian Chifu: „Washingtonul nu este interesat de Republica Moldova decât în măsura în care partenerii săi strategici sau interesele sale strategice sunt afectate. Partenerul său strategic este România, interesele sale strategice vizează capacitatea Ucrainei de a se apăra, de a reprezenta frontiera în fața Federației Ruse.”

Europa Liberă: Și între Ucraina și România e Republica Moldova.

Iulian Chifu: „Sigur. În măsura în care nu există o afectare directă a celor două tipuri de interese, SUA nu au un interes direct, specific, special în ceea ce privește Republica Moldova. Vor privi cu mare reținere, zic eu, orice formulă de permanentizare sau de legiferare a unei prezențe militare străine pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: La ce pași vă așteptați să facă Igor Dodon în continuare?

Momentul de față e și pentru Dodon un test, de aceea a trimis premierul la Moscova...



Iulian Chifu: „Momentul de față e și pentru el un test, de aceea a trimis premierul la Moscova. Urmează să vadă efectele acestei mișcări pe care a făcut-o. Pe de altă parte, sunt niște efecte secundare foarte importante, care-l privesc. În momentul de față, el a devenit dușmanul public numărul unu: Vladimir Plahotniuc a dispărut, Șor nu mai există, Maia Sandu e un pas mai în spate. E singurul care antrenează toată responsabilitatea. Este blamat pentru orice s-ar întâmpla în Republica Moldova și dacă e, Doamne ferește, o chestiune internațională sau un cataclism, de orice natură, el e vinovat, e singurul de blamat. În al doilea rând, și asta e și mai grav, e singurul către care se îndreaptă toată mânia publică. Indiferent cum performează, în momentul de față el este ținta. Nu știu dacă e neapărat o postură foarte bună aceea de a fi sub tirul înjurăturilor, fie și printre dinți, ale cetățenilor Republicii Moldova, pentru orice se întâmplă: pentru blocaje în trafic, pentru că nu curge apa sau pentru că nu știu ce se întâmplă. Pentru că în momentul de față el este cel care deține toate pârghiile puterii. Și de asemenea știți că eu am în continuare rezerva că tot acest sistem – regimul Dodon, concentrarea puterii – nu cred în momentul de față că e făcut pentru Igor Dodon...”

Europa Liberă: Dar pentru cine?

Iulian Chifu: „Desigur vom vedea un succesor. Are mult prea multe păcate și mult prea multe probleme și nu cred că cineva, în momentul de față, în mod serios, poate paria pe termen mediu și lung pe Igor Dodon. Principala preocupare acum a lui Igor Dodon va fi să negocieze și să liniștească, să echilibreze relația sa cu Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Va forța identificarea unei soluții pentru problema transnistreană?

Iulian Chifu: „Cred că ar fi o mare greșeală. În momentul de față, cred că știe foarte bine, are toate elementele ca să realizeze că jocul său și cu gândirea Șova, și cu marele proiect sunt niște gafe enorme, care costă în plan real. Faptul că este astăzi și nu va mai fi mâine este o componentă, faptul de a rămâne în istorie ca cel care a permis ca niște lucruri să se întâmple ulterior și să-și văduvească statul de niște instrumente, cred că este mult prea costisitor, ca, fie și Igor Dodon, să-și asume niște mișcări atât de importante și care pot aduce costuri atât de mari.”