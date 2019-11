Octavian Țîcu: „Nu-l credeam pe Igor Dodon atât de infantil politic” (VIDEO)

Deputatul Blocului ACUM despre căderea guvernului Maiei Sandu, instalarea unui cabinet dominat de socialiști și posibila lansare a unei platforme unioniste în Parlamentul de la Chișinău.



Europa Liberă: Deputatul Octavian Țîcu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mandatul l-a câștigat în alegerile din februarie, candidând pe lista Blocului ACUM. În Parlamentul Republicii Moldova a făcut parte din fracțiunea PPDA, reprezentând societatea civilă, dar repede s-a despărțit și de PPDA, și de Blocul ACUM.

Octavian Țîcu: „Nu e chiar așa...”

Europa Liberă: Nu e chiar așa? Dar cum e, dle Țîcu?

Octavian Țîcu: „Eu am spus ieri că sunt trei componente ale Blocului ACUM: este PAS, PPDA și deputatul independent al Blocului ACUM Octavian Țîcu.”

Europa Liberă: Deci mai faceți parte și o să faceți parte până la finele mandatului din Blocul ACUM?

Octavian Țîcu: „Nu, nu sunt sigur de asta, dar la momentul actual asta este opțional.”

Europa Liberă: Dacă nu sunteți sigur, aveți un alt scenariu, că ar putea să fie mai mulți independenți care să se adune încetul cu încetul și să formeze o fracțiune?

Este o platformă de dialog a unioniștilor, care trebuie să fie în Parlament...



Octavian Țîcu: „Și fracțiune, și o platformă unionistă, care ne-ar reprezenta pe mai mulți în Parlament, nu neapărat o fracțiune în sens clasic, dar este vorba de o platformă unionistă care există în mai multe părți și pe care am putea-o crea, nu neapărat scindând partidele, dar având o poziție unică în ceea ce privește relațiile cu România și perspectivele de integrare a Republicii Moldova în UE.”

Europa Liberă: Dar nu se slăbește puterea blocului per ansamblu?

Octavian Țîcu: „Nu! Nu are nimic, sunt unioniști și la Partidul Democrat, și la PPDA, și la PAS, și poate și la socialiști.”

Europa Liberă: Și credeți că există șansa asta să adunați din fiecare cuib ca să...

Octavian Țîcu: „Nu e vorba de fracțiune, spun încă o dată. Este o platformă de dialog a unioniștilor, care trebuie să fie în Parlament.”

Europa Liberă: Câți deputați v-ar împărtăși convingerile Dvs.?

Octavian Țîcu: „Eu am calculat că-s 15 sau 16 unioniști declarați, de cei care-s mai ascunși nu știu...”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre felul cum a fost învestit un nou guvern? Trebuie să vă bucurați, pentru că totuși cel care a ajuns în fruntea executivului are cetățenia României.

Octavian Țîcu: „Da. Și are numele aproape ca al meu... (Râde.) Bun, este o capcană pentru Partidul Socialiștilor, dincolo de aparențe. Nu-l credeam pe Igor Dodon atât de infantil politic, dacă e să fiu sincer. Deci, asta din dorința de a avea totul, de fapt, a ajuns la cheremul Partidului Democrat.”

Dacă Partidul Democrat va decide o alianță cu Blocul ACUM, Igor Dodon rămâne fără parlament și fără guvern...



Europa Liberă: El zice că are totul. Are președinția, are parlamentul, are primăria...

Octavian Țîcu: „El nu are, de fapt, nimic, pentru că un simplu gest de coaliție între Blocul ACUM și Partidul Democrat îl lipsește pe Dodon de orice, pierde majoritatea în parlament, pierde majoritatea în CMC și se creează un nou guvern ACUM-PD. Problema este de abordare și de schimbare a opticii, paradigmei de percepție, așa, dacă ar fi academic să vorbesc, Blocul ACUM ar trebui să renunțe la radicalizarea societății și să lovească în PD, așa cum au făcut și în cuvântările anterioare, să renunțe la radicalizarea PD-ului, pentru că altfel PD-ul va rămâne în această guvernare minoritară cât o să vrea el, întrucât, de fapt, prin această acțiune PD-ul a menținut integritatea partidului care știm că este fracturat în trei părți, deci oamenii care deja erau gata să se înțeleagă cu Dodon și să devină transfugi, pe de altă parte, s-a răzbunat pe Blocul ACUM, așa cum se răzbună în politică și...”

Europa Liberă: Dar era mai bine să se răzbune pe Blocul ACUM decât să se răzbune pe socialiști, care îl au ca lider informal pe Igor Dodon?

Octavian Țîcu: „Pe socialiști îi controlează, pentru că acum acest guvern depinde de Partidul Democrat. Dacă Partidul Democrat va decide o alianță cu Blocul ACUM, Igor Dodon rămâne fără parlament și fără guvern. Asta e.”

Europa Liberă: A cui este astăzi Guvernul Chicu?

Octavian Țîcu: „Guvernul este și al PDM-ului, pentru că sunt oameni care vin din PDM și oameni care au avut anumite conlucrări cu PDM, sunt oameni însă care nu aveau ce face acolo, rude de-ale lui Igor Dodon. Deci, este un infantilism politic absolut acolo – neamuri, rude, prieteni, consilierii lui Igor Dodon au ajuns...”

Europa Liberă: Șase miniștri sunt foști consilieri prezidențiali.

Octavian Țîcu: „Vă dați seama în ce ipostază penibilă este acest guvern, care nu va putea întreprinde nimic, pentru că în orice moment poate fi demis. Este o victorie de succes a PD-ului, dar PD-ul trebuie să aibă în vedere că prelungirea acestei colaborări este pentru ei catastrofală.”

PD-ul trebuie să aibă în vedere că prelungirea acestei colaborări [cu PSRM] este pentru ei catastrofală...



Europa Liberă: Dar, în general, cum vedeți Dvs. mandatul acestui guvern? Cât ar putea să dureze? Va face acea politică echilibrată despre care a anunțat Igor Dodon că vor avea relații bune și cu Estul, și cu Vestul? L-am văzut pe Ion Ceban în calitate de primar că l-a invitat pe ambasadorul României la discuție, asta însemnând că vor o relație să aibă cu Bucureștiul și socialiștii.

Octavian Țîcu: „Asta nu schimbă deloc percepția. Ca să înțelegi, Partidul Socialiștilor orice ar face nu va schimba nicio percepție nici în România, nici în Europa, nici în Statele Unite.”

Europa Liberă: De ce sunteți sigur de lucrul acesta?

Octavian Țîcu: „Pentru că este un guvern care nu reprezintă aspirațiile proeuropene și euroatlantice ale Republicii Moldova și românești cu atât mai puțin. Deci, asta este o realitate peste care nu va trece nici un guvern român și Uniunea Europeană va trata cu foarte mari rezerve această guvernare care este o guvernare bazată pe controlul personal al lui Igor Dodon și care va îngropa și Partidul Democrat, dacă nu va înțelege în scurt timp - și Blocul ACUM, și PD - că vocația votului lor pe care eu aici l-am enunțat în luna august, dacă vă aduceți aminte, am spus că majoritatea proeuropeană este în Blocul ACUM și în PD. Deci, ei trebuie să facă acum o înțelegere. Maia Sandu și Blocul ACUM au greșit în câteva rânduri. În primul rând, că s-a semnat acel acord din 21 februarie care a tăiat craca colaborării cu PSRM și cu PD și care ar fi o problemă de moralitate; a doua, că nu s-a mers la discuții cu PD în condițiile în care era eminentă căderea guvernului. Era nevoie de o descindere în fracțiune, o negociere, de tatonat, cel puțin ai fi avut o scuză plauzibilă să spui că te-a refuzat Partidul Democrat, și nu Filip să iasă la tribună... De fapt, atât Dumitru Diacov, cât și Pavel Filip foarte clar au spus că „noi am așteptat un pas din partea Blocului ACUM pentru a discuta”. Mai mult decât atât, Filip a spus la tribuna parlamentului un lucru care mie mi se pare o ofertă de negociere. El a spus că era mai bine o guvernare proeuropeană sau era mai bine chiar alegeri anticipate. Deci, o resetare a clasei politice care, apropo, ar fi utilă și pentru Partidul Democrat.”

O resetare a clasei politice care, apropo, ar fi utilă și pentru Partidul Democrat...



Europa Liberă: Dvs. ați spus că nu ați pus semnătura pe acordul de constituire a majorității parlamentare în 8 iunie, pentru că ați găsit o alianță nocivă PSRM-ACUM.

Octavian Țîcu: „Nu, eu am spus că, în primul rând, e vorba de Zinaida Greceanîi ca speaker și, în al doilea rând, că am avut angajament, dar în rest eu am susținut Guvernul Maia Sandu. N-am semnat acordul pe baza figurii Zinaidei Greceanîi și a încălcării angajamentului din 21 februarie, lucru pe care l-am reiterat și la 16 septembrie, atunci când s-a semnat repetat.”

Europa Liberă: Dar sprijinul pe care l-a acordat acum PD pentru învestirea Guvernului Chicu nu e tot atât de nociv?

Octavian Țîcu: „Sprijinul PD-ului are un raționament politic diferențiat. Blocul ACUM și-a asumat angajamentul față de alegători, PD-ul nu are angajamente de asemenea gen, pentru că PD-ul a venit dintr-o altă arie...”

Europa Liberă: Dvs. când spuneți despre PD și nevoia celor din ACUM să nu ardă punțile dialogului, să lase loc pentru bună ziua, vă referiți la PD-ul actual, la PD-ul refăcut, curățat, așa cum sugerează unii?

Octavian Țîcu: „PD-ul actual.”

Europa Liberă: La PD care ar putea să-l readucă pe Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova și în viața politică? Cum înțelegeți Dvs.?

Octavian Țîcu: „Este o certitudine faptul că Plahotniuc nu va reveni niciodată în Moldova.”

Europa Liberă: De unde aveți această certitudine?

Octavian Țîcu: „Certitudinea este legată de imaginea pe care și-a cultivat-o. Eu cred că mai mult decât atât, poate anumiți oameni sunt sub influența lui Plahotniuc, dar nu toată fracțiunea.”

Poate anumiți oameni sunt sub influența lui Plahotniuc, dar nu toată fracțiunea...



Europa Liberă: Păi asta se vorbea că ar putea să se despartă fracțiunea PD pe ultima sută de metri înainte de a se vota Guvernul Chicu?

Octavian Țîcu: „Compromisul de menținere a integrității PD-ului în cadrul parlamentului ca entitate integră a fost votul pentru socialiști. Dacă Blocul ACUM ar fi venit să facă o ofertă legată de Dodon în exclusivitate, o colaborare pe termen scurt în care să mențină guvernul cu adoptarea deciziilor anti-Dodon pentru trădare de patrie și mergere în alegeri anticipate, ar face bine ambelor entități politice - și ACUM-ului, și PD-ului. PD-ul iese cu o imagine nouă, cu o imagine, să spunem așa, salvatoare pentru electoratul lor, pentru că acum există o blamare. Deci, o blamare care îi face complici și este exacerbată și exagerată, cred eu, de Blocul ACUM, care ar trebui să aibă mai multă clarviziune în menținerea acestui discurs de demonizare Plahotniuc-Dodon. Eu cred că este timpul, într-adevăr, de scos pe Plahotniuc din mintea ACUM-iștilor...”

Europa Liberă: Asta a spus și Pavel Filip, că moldovenii trăiesc cu Vladimir Plahotniuc în cap.

Octavian Țîcu: „O gravă problemă a Blocului ACUM a fost faptul că noi nu am avut o strategie post-Plahotniuc. Tot discursul nostru a fost anti-Plahotniuc până la momentul în care am scăpat de el și s-a dovedit că blocul este incapabil să guverneze.”

Europa Liberă: Dar pe moment și în fracțiunea PD există două tabere, dl Țîcu, știți prea bine.

Octavian Țîcu: „Chiar trei.”

Europa Liberă: Și atunci, cu cine discuți?

Octavian Țîcu: „Dacă vă răspund la întrebarea asta, s-ar putea băieții să tragă alarma... Nu știu cum să procedez.”

Europa Liberă: Încercați să răspundeți totuși.

Octavian Țîcu: „Nu pot să răspund, dar eu cred că toată lumea-i conștientă că PD-ul tot își dorește alegeri anticipate din dorința de a-și reseta partidul.”

Europa Liberă: Doar alegerile pot să reseteze această formațiune?

Octavian Țîcu: „Da, pentru că acolo poți să creezi...”

Europa Liberă: Mătura democrației nu e valabilă pentru împrejurările din prezent?

O gravă problemă a Blocului ACUM a fost faptul că noi nu am avut o strategie post-Plahotniuc...



Octavian Țîcu: „Nu cred că va fi posibilă la momentul actual, pentru că cei care au bătut palma cu Dodon pot deveni transfugi politici. Și dacă Dodon are 15 transfugi politici din PD, atunci își poate crea o majoritate fără oricine.”

Europa Liberă: Igor Dodon a insistat foarte mult pe ideea că nu există șansa ca transfugii să participe la formarea unei majorități parlamentare, mai degrabă alegerile parlamentare anticipate ar fi soluția.

Octavian Țîcu: „Eu nu cred așa, el își schimbă părerile ca... nu este cea mai credibilă persoană pentru a-l crede pe cuvânt ce spune.”

Europa Liberă: Dvs. ați înregistrat o inițiativă în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la constituirea unei comisii de anchetă pentru investigarea acțiunilor de trădare de patrie comise de președintele Igor Dodon. Ce soartă poate avea această inițiativă legislativă?

Octavian Țîcu: „Eu am văzut că Năstase s-a urcat și el pe cal și s-a dus să caute în dosare. Eu le-am oferit această propunere și ea a fost deschisă doar pentru Blocul ACUM inițial, asta a fost dorința de a vedea în ce măsură Blocul ACUM chiar își dorește. Și a fost un lucru care, spre exemplu, Partidul Democrat în campania electorală pentru primărie s-a arătat disponibil de a semna acest document.”

Europa Liberă: Va muri documentul, va fi pus pe rol?

Octavian Țîcu: „Acum acest document este posibil de a fi activat în condițiile în care ACUM și PD vor semna un acord de colaborare temporară, pe care eu îl voi susține, spre exemplu. Eu voi susține orice demers care ar avea tentă anti-Dodon.”

Europa Liberă: Dar cum să semnezi acest acord de colaborare dacă PD-ul a acordat sprijin pentru Guvernul Chicu?

Octavian Țîcu: „Foarte simplu.”

Europa Liberă: Asta ar însemna că retrage susținerea pentru guvern?

Octavian Țîcu: „Retrage susținerea pentru guvern și semnează o alianță în cadrul parlamentului care creează o nouă majoritate.”

Europa Liberă: Se intră în iarnă, s-au acumulat probleme multe...

Octavian Țîcu: „Eu nu zic că-i o chestiune urgentă. Blocul ACUM și PSRM au avut nevoie de trei luni ca lumea în sfârșit să nu mai creadă că este wow demonizarea PSRM-ului. Deci, în asemenea măsură așteptările societății față de o înțelegere PSRM-ACUM au fost, încât ea n-a părut atât de nefirească, din contra, toți s-au bucurat când PSRM și ACUM au dat mâna. Acum, societatea într-o lună-două va deveni favorabilă unei apropieri între ACUM și PD, pentru că va înțelege că asta este unica soluție de a-l înlătura pe Igor Dodon și puterea Partidului Socialiștilor.”

Societatea într-o lună-două va deveni favorabilă unei apropieri între ACUM și PD, pentru că va înțelege că asta este unica soluție...



Europa Liberă: Cum înțelegeți Dvs. înlăturarea lui Igor Dodon și puterea socialiștilor?

Octavian Țîcu: „Foarte simplu. Deci, coaliție temporară ACUM-PD, votarea unor decizii punctuale legate de comisie, investigarea lui Igor Dodon pentru trădarea de patrie, formarea unui nou guvern, alegerea unui nou speaker, crearea unei majorități în CMC, fiindcă dacă calculăm voturile proeuropenilor, plus cele două de la PD o să fie o majoritate proeuropeană, care nu-i permite lui Ceban să facă nimic în CMC.”

Europa Liberă: Până atunci, se pare că dl Ceban își încheagă o majoritate în CMC.

Octavian Țîcu: „Deci, asta este soluția de criză pentru înlăturarea lui Igor Dodon, care merită acest lucru, după care vor fi alegeri anticipate, organizate de un guvern pe care noua majoritate îl va crea.”

Europa Liberă: Dl Țîcu, Dvs. sunteți istoric. Cine l-a ajutat mai mult pe Igor Dodon să ajungă să aibă multă putere?

Octavian Țîcu: „Deci, ce l-a ajutat?”

Europa Liberă: Cine mai întâi?

Octavian Țîcu: „Acum, imediat a fost o chestiune de...”

Europa Liberă: În 2016, cum a ajuns să obțină mandat de președinte Igor Dodon?

Octavian Țîcu: „Eu de asta am și întrebat la care perioadă vă referiți.”

Europa Liberă: De la 2016 încoace.

Octavian Țîcu: „În 2016 a fost un ajutor controlat al lui Plahotniuc în interesul propriu, pentru că Maia Sandu părea o alternativă periculoasă pentru Plahotniuc, iar Dodon era o figură convenabilă. Deci, președinția lui Igor Dodon a fost o președinție controlată de Plahotniuc, care nu l-a intimidat în niciun fel, din contra, Plahotniuc și-a sporit sprijinul american și occidental tocmai datorită faptului că a fost cel care l-a pus la respect pe Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dvs. insistați pe ideea că ACUM-iștii și PD-iștii ar trebui totuși să găsească limbaj comun, dar vă explicați de ce Andrian Candu, cel care având funcția de speaker anterior îl suspenda pe Igor Dodon pe 5 minute, îl atenționa, îl avertiza că ar putea să ajungă la impeachment și tot el a acordat vot de încredere Guvernului lui Igor Dodon, că așa i se spune acestui Cabinet de miniștri.

Octavian Țîcu: „Vedeți că noi gândim în, ca și eu când eram jurnalist, în termeni de moralitate și integritate niște chestiuni care nu sunt aplicabile în spațiul nostru.”

Europa Liberă: Dar n-ar trebui să fie crescute, semănate?

Octavian Țîcu: „Aici eu cred că este o chestiune mai presus de orice, este înlăturarea acestui pericol mare de concentrare a puterii în mâinile lui Igor Dodon. Deci, dacă PD-ul va continua această colaborare, se poate întâmpla ca instituțiile de justiție să fie capturate total de Igor Dodon – Procuratura, CNA-ul și multe altele –, să înceapă a umbla la unii din PD-iști care au probleme de integritate...”

Europa Liberă: Dar sunt mulți, am înțeles...

Cine îl va înlătura pe Dodon, acela va controla eșichierul politic în timpul apropiat...



Octavian Țîcu: „Sunt mulți. Și să apară Dodon ca un om care poate controla Partidul Democrat. Deci, acum este o ipostază comodă pentru Partidul Democrat, de circumstanță, este o victorie de moment, dar ea trebuie reformatată în termen îndelungat, pentru că altfel Partidul Democrat va ieși șifonat, dar are ocazia unică, eu cred, de a deveni un partid autentic social-democrat pe centru-stânga, tocmai prin această coabitare cu ACUM, care va permite înlăturarea lui Dodon. Deci, ca să rezum: cine îl va înlătura pe Dodon, acela va controla eșichierul politic în timpul apropiat, pentru că este figura odioasă care pur și simplu radicalizează întreaga societate, este incomod și pentru socialiști și, mai mult decât atât, a avut naivitatea politică să intre într-un târg cu PD-ul când era mult mai simplu să aibă de-a face cu un ACUM răzlețit, separat și incapabil de a guverna.”

Europa Liberă: Rusia ar putea să beneficieze strategic de Guvernul Chicu?

Octavian Țîcu: „Nu, nu poate. Deci, asta depinde foarte mult de influența pe care Rusia o are asupra Partidului Democrat. Dacă există în interiorul Partidului Democrat agenți ai oamenilor de influență ai Rusiei care vor fi constrânși să mențină această coabitare cu Partidul Socialiștilor atât cât va fi nevoie. Dacă influența americanilor și a occidentalilor asupra PD-ului este mai mare și Plahotniuc în continuare poate controla anumite procese din interiorul Partidului Democrat, atunci PD-ul va face alianță cu ACUM.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că i-ați ajutat sau i-ați încurcat pe cei din Blocul ACUM să rămână grămăjoară, mergând în campania locală pentru a obține mandatul de primar al Chișinăului, iată acum având acest statut de deputat independent în cadrul Blocului ACUM?

Octavian Țîcu: „Eu am ajutat cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că este o altă alternativă politică și că politica trebuie făcută în baza angajamentelor asumate și, în al treilea rând, eu am venit în politică ca o voce unionistă, eu am venit în Blocul ACUM din dorința de a atrage, a aduce segmentul unionist care este foarte numeros.”

Europa Liberă: De ce-i atât de răzlețit acest curent unionist în Republica Moldova? E o competiție? Unii spun că e un câștig de capital politic în interes personal, de partid.

Eu am venit în Blocul ACUM din dorința de a atrage segmentul unionist...



Octavian Țîcu: „Da, el a fost compromis de interesele pe care le-au avut oamenii sau actorii politici care l-au folosit. Mai întâi Roșca, o perioadă îndelungată, după care – Ghimpu, pentru că în spatele acestui deziderat au fost interese înguste personale, atât la primărie, de exemplu, liberalii și, în rest, sunt doar niște imaginații ale unor oameni care cred că se pot identifica cu unionismul având un partid politic.”

Europa Liberă: Poate fi vorba despre o consolidare a acestui curent unionist?

Octavian Țîcu: „Eu nu cred că-i vorba de consolidarea partidelor politice, aici este vorba de consolidarea unui bloc unionist care poate să existe în condițiile în care anumiți actori politici se vor dumeri că este nevoie de ei.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați totuși gestul președintelui Dodon, care zicea că acest curent unionist trebuie scos în afara legii, iar pe de altă parte, tocmai pe dl Chicu, care are cetățenia României, l-a desemnat în fruntea executivului?

Octavian Țîcu: „Păi și Flocea este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, și Popovici este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.”

Europa Liberă: Dar i-ați dat din deget în parlament.

Octavian Țîcu: „Sigur, i-am dat și lui Popovici. Atât Carp, cât și ei îi spun repetat să lase în pace istoria și alte lucruri, dar eu nu cred că vor îndrăzni, pentru că nu este un context în care Partidul Socialiștilor are o marjă prea mare de acțiune și acest guvern este foarte limitat în lucrurile pe care va dori să le facă.”

Europa Liberă: Dar ce l-a făcut pe Igor Dodon să accepte candidatura care are cetățenia României în fruntea guvernului?

Octavian Țîcu: „Eu cred că aici nu contează cetățenia, ci loialitatea acestui om. De fapt, Chicu a venit pe o filieră unionistă în toți pașii care i-a urmat.”

Europa Liberă: În cariera lui, da.

Octavian Țîcu: „Și lucrul acesta vine și din considerentul că este un om care a fost apropiat și PD-ului, o figură de compromis.”

Europa Liberă: Și acum el e pro-Dodon sau pro-PD?

Cred că aici nu contează cetățenia, ci loialitatea acestui om...



Octavian Țîcu: „El este pro-Dodon și pro-PD, așa să spunem.”

Europa Liberă: Și e posibil?

Octavian Țîcu: „Eu cred că da.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că o să-i faceți concurență lui Igor Dodon în campania prezidențială. Rămâneți pe aceeași poziție?

Octavian Țîcu: „Da, rămân. Eu voi candida la președinție.”

Europa Liberă: V-ați resemnat cu pierderea la primărie și credeți că aveți șanse să câștigați la prezidențiale?

Octavian Țîcu: „Eu n-am pierdut nimic la primărie. Eu am făcut o campanie electorală exemplară, mi-am asumat lucruri...”

Europa Liberă: ...cu bătaie lungă.

Octavian Țîcu: „Și le-am înțeles foarte bine lucrurile cum merg în oraș. Sigur că mi-a părut rău că am avut o perioadă foarte scurtă pentru campanie, practic trei săptămâni, dar eu cred că este un lucru pozitiv care s-a întâmplat. Deci, acești 11 mii de votanți în Chișinău pentru mine reprezintă o mare încurajare și lucrurile care se întâmplă în jurul meu și mesajele care vin arată că societatea noastră este pregătită pentru un proiect politic de anvergură unionistă și nu doar unionistă, pentru că eu, de fapt, văd Republica Moldova într-o fază post-unionistă, care înseamnă renunțarea la scindarea societății noastre pe criteriul: ori integrare europeană, ori Unirea cu România. Sunt două procese conexe, ele trebuie văzute împreună și aceste două procese trebuie să unifice cetățenii Republicii Moldova ca unica opțiune majoră și rapidă de bunăstare și de viitor previzibil.”

Europa Liberă: Alegerile prezidențiale concomitent cu alegerile parlamentare? E scenariul cel mai plauzibil pentru actuala situație?

Octavian Țîcu: „Eu cred că alegerile vor fi fie în primăvară, în mai-iunie, fie imediat după alegerile prezidențiale.”

Societatea noastră este pregătită pentru un proiect politic de anvergură unionistă...



Europa Liberă: Și acest guvern va organiza alegerile parlamentare?

Octavian Țîcu: „Nu. Acest guvern nu va rezista mult timp. El ar putea trece de iarnă, dar va avea o misiune doar de menținere, să zicem așa, a funcționalității statului, pentru că, așa cum spuneam, pentru Partidul Democrat și pentru Blocul ACUM este un moment important de reflecție.”

Europa Liberă: Asistență financiară va veni din România, din Occident, UE, SUA?

Octavian Țîcu: „Din declarațiile președintelui Iohannis a fost clar că România va investi în cetățenii Republicii Moldova, și nu în guvernare.”

Europa Liberă: Asta spun toți partenerii externi ai Republicii Moldova.

Octavian Țîcu: „Să vedem cum vor veni liniile de finanțare. Și Uniunea Europeană a spus clar că vrea reforme. Să vedem ce fel de reforme vor fi și una din reforme va fi procuratura, în funcție de...”

Europa Liberă: Apropo, când va fi ales procurorul? Cum credeți?

Octavian Țîcu: „Nu știu.”

Europa Liberă: În ce condiții și cine va ajunge cel pe care îl va favoriza sau nu Igor Dodon?

Octavian Țîcu: „Mingea este în terenul PD-ului și al PSRM-ului. Ei vor negocia și vor pune un om care le convine ambilor.”

Europa Liberă: Se zice că PD a votat și din frică acest guvern, pentru că știe bine că au foarte multe dosare membrii, simpatizanții acestui partid?

Octavian Țîcu: „Gestul PD-ului a rezolvat mai multe probleme ale PD-ului. În primul rând, scapă de dosare și, în al doilea rând, dincolo de faptul că au menținut integritatea partidului, s-au răzbunat pe ACUM, că îl au la cherem pe Igor Dodon, dar ei s-au salvat de dosare și și-au conservat afacerile.”

Pe moment, PD-ul este câștigătorul situației. Marele perdant este Blocul ACUM și marele fraier este Igor Dodon...



Europa Liberă: Și PD vrea deoligarhizarea Republicii Moldova? O să lupte să dezrădăcineze statul captiv? Ce o să facă PD-ul?

Octavian Țîcu: „Eu cred că este un moment important pentru PD de a vrea să vadă care este viitorul. Este un partid capabil să devină un partid social-democrat autentic, scăpat de Plahotniuc și de imagine sau va deveni complicele a ceea ce ați spus Dvs.”

Europa Liberă: Cine e câștigătorul pe moment?

Octavian Țîcu: „Pe moment, PD-ul este câștigătorul situației. Marele perdant este Blocul ACUM și marele fraier este Igor Dodon, cel care a căzut în capcana acestei construcții, pe care PD-ul o poate la un moment dat răsturna. Sigur că dacă Blocul ACUM se va radicaliza și va continua această retorică Dodon-Plahotniuc, Dodon-Plahotniuc ș.a.m.d., sigur este comodă, dar ea nu este constructivă.”

Europa Liberă: Deci, Dvs., făcând parte din Blocul ACUM, pe moment simpatizați PD-ul?

Octavian Țîcu: „Nu-l simpatizez. Eu sunt istoric. Eu analizez lucrurile cu limpezime și cu claritate, am două identități care-mi permit să mă detașez: una este de politician, în care văd felul de acțiune, și alta este de istoric care analizează în perspectivă. Și ambele în momentul de față converg asupra faptului că a existat o subtilitate a jocului, pe care unii n-o văd, probabil, dar eu spuneam: Igor Dodon poate pierde totul printr-un singur vot al celor 26-27 plus 30.”