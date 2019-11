Roman Mihăeș:„Acesta-i guvernul Dodon, făcut pe o înțelegere locală”

Guvernul condus de Ion Chicu, fost consilier prezidențial, a fost investit joi, 14 noiembrie, cu 62 de voturi ale deputaților socialiști și democrați. Analistul politic Roman Mihăieș crede că această alianță s-a format ca urmare a lipsei de maturitate politică a Blocului Acum care nu a dorit să discute cu PDM.





Europa Liberă: Mulți experți, susținători ai Partidului Democrat, i-au pus această poreclă guvernului Sandu când s-a făcut majoritatea PSRM-ACUM – Guvernul Kozak. Acum, dacă s-au inversat lucrurile, rolurile, acestui guvern tot i se va zice Guvernul Kozak?

Roman Mihăeș: „Kozak a fost nașul din 7-8 iunie. În cazul de față, după criza politică pe care am avut-o, dl Kozak nu a venit la Chișinău, nici Hahn nu a venit la Chișinău ca să medieze ceva. Acesta-i guvernul Dodon. Guvernul Dodon e un Guvern local, făcut pe o înțelegere locală…”

Europa Liberă: Dar Dodon a avut dezlegare din partea Moscovei?

Roman Mihăeș: „Sigur că da, nu putea Dodon să facă jocurile fără ca să se consulte. Și am văzut că a fost opinia Ambasadei Rusiei, a fost opinia Ambasadei SUA. Problema e simplă. Dodon a reușit, dând-o jos pe Maia Sandu cu mâinile PD-ului, să obțină instalarea unui guvern într-un timp foarte rapid, jucând pe o situație internă complicată politic și pe o lipsă de clarviziune și o lipsă de pragmatism politic din partea liderilor Blocului ACUM, care nu-și pot depăși frustrările față de Partidul Democrat, chiar dacă Plahotniuc nu mai este în țară.

În orice altă țară sau republică parlamentară în care jocul se face de partide trebuia să urmeze o alianță PD+ACUM, neformală...



Nu este, norocul lui, pentru că, în mod normal, în orice altă țară sau republică parlamentară în care jocul se face de partide trebuia să urmeze o alianță PD+ACUM, neformală, de exemplu sau formală, nu mai contează, dar nu a urmat din cauză că PD-ul, cum a spus azi un deputat de la PAS când a vorbit în Parlament, i s-a spus PD-ului să se ducă să se mai reformeze. Păi, dacă voi trimiteți PD-ul la reformare, l-ați trimis la Dodon la înțelegere, asta a fost ecuația zilei de azi.”



Europa Liberă: Dar acest guvern, sprijinit masiv de Igor Dodon...

Roman Mihăeș: „Păi are șase consilieri prezidențiali, este guvernul Dodon, asta e clar.”

Europa Liberă: Având Igor Dodon această pecete de politician pro-rus, cumva lasă amprenta și asupra garniturii guvernamentale?

Cred că acest guvern are toate șansele să țină un echilibru între Est și Vest, astfel încât să înțelegem cu toții că este un guvern minoritar, tehnocrat.



Roman Mihăeș: „Sigur că acest guvern are această amprentă de a fi guvernul președintelui, cel puțin nu este un guvern care poate să zică că noi suntem un guvern al integrării europene, dar dacă dl Chicu se ține de cuvânt și obține ceea ce a spus el joi în Parlament, și anume echidistanță geopolitică, el poate să stopeze niște porniri ale președintelui Dodon și, având și faptul că socialiștii nu au majoritate parlamentară și depind de sprijinul PD-ului în Parlament, eu cred că acest guvern are toate șansele să țină un echilibru între Est și Vest, astfel încât să înțelegem cu toții că este un guvern minoritar, tehnocrat. Dodon nu a obținut sută la sută din Guvern, el are fix atâtea procente cât are Partidul Socialiștilor, are 36% în sprijinul acestui Guvern, 36 de deputați. Alți 30 de deputați vin de la PD. PD-ul oricând poate să dea acest Guvern jos cu sprijinul Blocului ACUM și Blocul ACUM va fi cel care cred că va încerca să bage o moțiune de cenzură poate chiar până la sfârșitul anului curent.”

Europa Liberă: Dar pe timpul guvernării Sandu se zicea că interesele naționale sunt puse pe tavă și duse la Kremlin. Acum se va face abstracție de această declarație?

Roman Mihăeș: „Rusia nu poate beneficia. Din punctul meu de vedere, Rusia nu va putea să beneficieze în mod strategic și fundamental de Guvernul Chicu, nu are cum, în primul rând că există niște frâne foarte puternice, cum ar fi PD-ul care oricând poate da jos acest guvern, în rândul doi, există șahul etern pe care poate să-l dea Blocul ACUM prin moțiune de cenzură și, în rândul trei, Chicu nu este politician pro-rus.

Rusia nu va putea să beneficieze în mod strategic și fundamental de Guvernul Chicu.



Chicu ca viziune politică a început de la Partidul Reformei, condus de Șalaru și Ghimpu, când a fost candidatul lor la alegerile parlamentare din 1998. Chicu este bine cunoscut în cadrul intelectualității pro-românești și pro-europene, el nu este o persoană incognito, scoasă de pe undeva de la Președinție.”

Europa Liberă: El acum activează în tandem cu Igor Dodon?

Roman Mihăeș: „Eu cred că el nu depinde de Dodon sută la sută. Eu cred că Chicu este figura de compromis cu care a jucat Dodon ca să obțină de la PD-iști un vot în Parlament. Acesta a fost, dacă pot să mă exprim așa, asul din mâneca lui Dodon într-o situație complicată de a-și instala un guvern în care el are un pachet mare de control.”

Europa Liberă: Votul PD-ului poate fi înțeles și ca o reconciliere Dodon-Plahotniuc?

Roman Mihăeș: „Nu, nu putem să vorbim în nici un caz despre importanța dlui Plahotniuc în votul de astăzi. Plahotniuc și Dodon rămân dușmani pe viață și pe moarte, pentru că Dodon este persoana politică, care l-a aruncat pe Vlad Plahotniuc din politica mare și dl Plahotniuc a fost nevoit să se refugieze, într-un fel, din Republica Moldova. Și, dacă vă aduceți aminte acel miting când i-au aruncat curcani în ogradă lui Dodon, acolo totul era clar, emoțiile dlui Plahotniuc au fost foarte clar împotriva lui Dodon atunci expuse, apoi au apărut niște clipuri video de la discuțiile lor. Dl Plahotniuc personal…”



Europa Liberă: Și dl Plahotniuc nu se va răzbuna pe dl Dodon?

Roman Mihăeș: „Asta e altă întrebare. Dl Plahotniuc are toate motivele să fie supărat pe dl Dodon. Dacă se va răzbuna sau nu, deja vom vedea cum vor evolua mai departe evenimentele politice în Republica Moldova. Ceea ce putem să spunem la momentul actual ferm este că nu cred în niciun fel de înțelegeri între Plahotniuc și Dodon, ele pur și simplu sunt imposibile din cauză că dl Plahotniuc, așa cum este cunoscut el în opinia publică de-a lungul anilor, niciodată nu a făcut trocuri cu dușmanii săi politici. Ne aducem aminte și cu același Filat pe care l-a pus la pușcărie, ne aducem aminte cu Platon, cu alții. Eu nu cred că dl Plahotniuc s-a umilit în fața dlui Dodon să-i ceară îndurare sau ceva de genul acesta, nu ar fi caracteristic stilului său de comportament.”

Europa Liberă: Dar poate invers, dl Dodon i-a cerut iertare?

Roman Mihăeș: „Nu cred, pentru că în cazul de față dl Dodon avea și altă soluție. Avea soluția să facă încă o dată alianță cu Blocul ACUM sau avea și a treia soluție – să meargă la alegeri anticipate. Deci, dl Dodon a avut de ales din trei soluții, PD-ul a avut doar o singură soluție, pe când Blocul ACUM a venit cu o ofertă către președintele Dodon – să fie reinstalată Maia Sandu, dar să fie rejucate anumite roluri pentru anumiți membri în Guvern.”

Europa Liberă: Dar dacă se adeverește că și dl Dodon ar avea dosar la Procuratura Generală, ce se întâmplă?

Împotriva lui Dodon nu s-a dat un răspuns că s-a pornit dosar penal, deocamdată nu avem așa informație oficială.



Roman Mihăeș: „Din ce am înțeles din ceea ce este oficial, Procuratura Anticorupție a anunțat că există un dosar care este examinat pe așa-zisul caz Bahamas, dar că nimeni nu este pus sub învinuire, este în examinare la plângerea unor deputați din Blocul ACUM. Personal împotriva lui Dodon nu s-a dat un răspuns că s-a pornit dosar penal, deocamdată nu avem așa informație oficială.”

Europa Liberă: Și în rândul PD-iștilor erau persoane care spuneau că Dodon trebuie judecat pentru trădare.

Roman Mihăeș: „Dar nici un PD-ist nu a depus plângere oficială împotriva d-lui, au fost declarații politice. Iată aici este diferența, pentru că totuși stilul lui Dumitru Diacov, care este numit vulpoiul politicii moldovenești, se vede la PD. După lovitura încasată pe 7-8 iunie, Plahotniuc a avut emoții clare și a făcut și mitingul respectiv înainte de a pleca, și a avut și multe declarații, inclusiv prin televiziunile pe care le controlează, dar grupul Filip-Diacov a avut o poziție mai șmecheră. Ei au lăsat ușa deschisă pentru Dodon și iată că au avut dreptate. Deci, în politică este o vorbă: nu trebuie niciodată să zici niciodată, în primul rând, așa cum face Maia Sandu, de exemplu.



Deci, Maia Sandu a greșit foarte mult când și-a asumat această răspundere și a jucat pe masă cu funcția de premier, asta a spus-o și dl Băsescu, și alți politicieni europeni. Se putea de jucat altfel miza procurorului general, mai inteligent, prin negocieri cu PSRM-ul și ar fi ajuns la un anumit consens, bănuiesc eu, dar, punând atât de categoric miza: ori îmi dați mie dreptul de a înainta candidatul la procuror general, ori pleacă Guvernul, a riscat și a pierdut totul. Și, cu atât mai mult, s-a jucat prost și situația post-conflict. În mod normal, Maia Sandu trebuia să aibă un plan de rezervă împreună cu conducerea Blocului ACUM. Planul de rezervă, cum spunea și dl Băsescu, și alți politicieni, era să meargă la dl Filip și să se răzbune pe PSRM, care a inițiat această moțiune, să ajungă la o anumită înțelegere politică, pentru că, repet, PD-ul, dacă ar fi primit o ofertă de la Blocul ACUM, dar ofertă reală și pragmatică, eu cred că PD-ul ar fi acceptat-o.”

Europa Liberă: Acest guvern tehnocrat, în frunte cu Ion Chicu, va avea credibilitate în rândul cetățenilor și va reuși să devină credibil și pentru Est, și pentru Vest?

Roman Mihăeș: „Pentru guvernul Chicu trebuie să apreciem totuși câteva nuanțe. Prima nuanță este că dl Ion Chicu este un tehnocrat de linia întâi în ceea ce privește finanțele publice în Republica Moldova. Este recunoscut de către experții Fondului Monetar și ai Băncii Mondiale cu care a lucrat mulți ani în negocieri și în diverse proiecte.”



Europa Liberă: Dar a făcut și câteva declarații împotriva Uniunii Europene?

Roman Mihăeș: „El a avut o declarație critică nu împotriva Uniunii Europene, împotriva unor funcționari care au reprezentat Uniunea Europeană în Republica Moldova, pe care i-au învinuit că au fost, cumva, nepăsători în ceea ce privește furtul miliardului. Parțial, el are dreptate. Deci, ambasadorii UE, care au fost aici, în Republica Moldova, nu au avut curajul să dea peste mână, de exemplu, atunci când în 2012, 2013, 2014 se întâmpla furtul miliardului. Ne aducem aminte că noi am aflat de furtul miliardului de la Fondul Monetar Internațional în luna decembrie 2014 printr-un comunicat de trei rânduri, când cineva dintre aceștia…”

Europa Liberă: Credibilitatea acestui guvern în Occident și în Est?

Roman Mihăeș: „Totul depinde de dl Chicu. El, din câte am înțeles, deține cetățenia română, deci, el este cetățean al Uniunii Europene. Acum el ar trebui să facă de urgență o vizită la București și una la Bruxelles, să liniștească apele acolo, că am văzut niște critici vehemente, mai ales la București și niște atacuri furibunde în presa românească. Dl Chicu nu este antiromân și nu este antieuropean. El nu ar fi nimerit în guvernul PD-ului dacă era antiromân și antieuropean.”

Europa Liberă: Dar nu e un paradox că Igor Dodon a acceptat să propună un premier cu cetățenie a României?

Roman Mihăeș: „Iată aici dl Dodon astăzi a demonstrat că într-adevăr este un șahist și mulți îl subapreciau pe dl Dodon până la 7-8 iunie. Dl Dodon nu degeaba este supranumit și este recunoscut ca un șahist, inclusiv politic, pentru că el a știut să-l folosească cândva pe Voronin, pe urmă pe Plahotniuc, ca să ajungă în poziții mari în politica moldovenească și eu sunt convins că nu degeaba el anume pe Ion Chicu l-a înaintat pentru poziția de premier într-un guvern minoritar, pentru că el înțelegea că doar PD-ul ar putea să-l voteze guvernul acesta și doar pe motivul acesta că ar avea o anumită încredere în Chicu PD-iștii. Uitați-vă, e foarte simplu cum a jucat Dodon.

L-a pus pe Ion Chicu, care este prieten cu Filip și este în relații excelente cu alți PD-iști și, trecând peste faptul că două sau trei nume de miniștri acolo sunt discutabile, PD-ul are cu cine discuta.



El i-a declarat șah și mat dnei Maia Sandu, a scos-o din joc, normal că acolo nu mai putea să aibă loc înțelegerea pe acest palier cel puțin pe termen de o lună, două, trei, până când trec supărările. Avea o singură soluție – să evite anticipatele care lui nu-i trebuiau și să instaleze un guvern loial, să pună un premier comestibil pentru PD și a jucat perfect această piesă. L-a pus pe Ion Chicu, care este prieten cu Filip și este în relații excelente cu alți PD-iști și, trecând peste faptul că două sau trei nume de miniștri acolo sunt discutabile, PD-ul are cu cine discuta, și anume cu premierul. Deci, din punctul acesta de vedere, figura dlui Chicu este una de compromis între Dodon și PD-ul actual, nu zic Plahotniuc, dar zic Filip, pentru că el a fost ministru în Guvernul lui Filip.

Dodon a jucat impecabil, și-a instalat un guvern pentru PD și pentru România.



La această etapă, Dodon a jucat impecabil, pe de o parte, a scos-o pe Maia Sandu din joc, pe de altă parte, și-a instalat un guvern pentru PD și pentru România, pentru că, repet, informația că dl Chicu este cetățean român a sunat ca o bombă azi în spațiul public.”

Europa Liberă: Dar faptul că sunt șase consilieri prezidențiali, care au ajuns să dețină portofolii în guvernul Chicu, nu vi se pare că totuși această garnitură era pregătită cu mult înainte de căderea Executivului Sandu?

Roman Mihăeș: „Dl Dodon, atunci, pe 7-8 iunie, când a făcut guvern cu Blocul ACUM, în urma căruia a căzut guvernarea Plahotniuc, a fost sincer, el voia să scape de Plahotniuc, el se simțea încorsetat de Plahotniuc și Plahotniuc îl încolțise foarte tare atunci și el voia libertate, dar în aceste cinci luni de zile el a simțit că totuși este în disconfort într-o coaliție cu Blocul ACUM. El a văzut că Blocul ACUM nu a apreciat faptul că el le-a cedat lor întregul Guvern aproape și i-a dat câteva lovituri serioase, și au încercat să producă câteva dosare penale folosind procurorul general interimar.



Era evident că dacă el accepta un procuror general din partea Blocului ACUM, urmau dosare penale și scoaterea lui din joc și este adevărat că Maia Sandu și-ar fi făcut un drum lin spre alegerile prezidențiale directe și el a fost, pur și simplu, pus în situația să dea o ripostă Blocului ACUM. Pentru dânsul astăzi e mai periculos Blocul ACUM decât Partidul Democrat slăbit, acesta este adevărul.”

Europa Liberă: Dar Andrian Candu, cel care îl suspenda pe cinci minute de cinci-șase ori, astăzi i-a dat și el votul acestui guvern?

Roman Mihăeș: „Este adevărat că dl Candu care se spune că l-ar reprezenta pe dl Vlad Plahotniuc și el nu ascunde că uneori mai discută cu dl Plahotniuc, a dat și el o poziție pro-acest Guvern. Dl Candu și echipa pe care o reprezintă nu sunt în situația de a dicta așa cum era până la 7-8 iunie. Deci s-au schimbat datele jocului. Astăzi Dodon, datorită evenimentelor din 7-8 iunie a reușit să devină pilonul central în politica moldovenească, ne place sau nu ne place chestia asta. El a reușit două piruete importante în termen foarte scurt: prima piruetă politică – debarcarea lui Plahotniuc, a doua piruetă politică – debarcarea Maiei Sandu. Uitați-vă, doi jucători mari au fost dați jos de Dodon prin șiretlicurile lui șahiste. Nu știu dacă-i va ieși întotdeauna pasiența.”

Europa Liberă: Voiam să vă întreb: a treia oară când va fi?

Dl Dodon tot ce face, acum el face prin prisma alegerilor prezidențiale.



Roman Mihaeș: „A treia oară poate să vină și rândul lui, pentru că a treia oară sunt alegerile prezidențiale directe. Deci, dl Dodon tot ce face, acum el face prin prisma alegerilor prezidențiale. El are nevoie de un Guvern obedient, el are nevoie de un Guvern care să-l asculte, care să-i facă interesele lui pentru a câștiga al doilea mandat de președinte.”

Europa Liberă: Nu am obținut răspunsul de la Dvs. la întrebarea cum va fi cooperarea moldo-comunitară.

Roman Mihaeș: „Este un subiect foarte important. Eu sper, repet, ca dl premier să meargă la București și la Bruxelles de urgență, poate chiar săptămâna viitoare să reușească două vizite, el trebuie să se întâlnească de urgență cu oficialii români, cu premierul, președintele etc...”

Europa Liberă: Asta ar trebui să-l accepte dl Orban, pentru că dl Orban urma să efectueze el o vizită la Chișinău la invitația Maiei Sandu.

Roman Mihaeș: „Sau vine dl Orban primul, sau merge dl Chicu acolo, nu contează prea mult chestia asta. Este important ca dl Chicu să dea un mesaj pe care l-a dat azi în Parlament foarte clar: „Eu sunt un premier tehnocrat, pentru o relație echilibrată cu Vestul și Estul”. Și el nu are altă soluție. De obicei, guvernele tehnocrate, trebuie să spunem, nu pot să facă revoluții sau schimbări mari într-o societate. Ele sunt numite în situații de criză, pentru perioade scurte de timp. Apropo, dl Chicu e destul de realist și a schițat ca perioadă de timp până la alegerile prezidențiale.”



Europa Liberă: Dar întâmplător sau nu?

Roman Mihaeș: „Nu, nu-i întâmplător.”

Europa Liberă: Pentru că și Igor Dodon făcuse o declarație și zicea că alegerile parlamentare anticipate ar trebui să coincidă cu ziua alegerilor prezidențiale.

Roman Mihaeș: „Trebuie să înțelegem că PD-ul oricând poate să-i retragă sprijinul politic acestui Guvern. Deci, dl Dodon și echipa care au votat astăzi Guvernul au o mare problemă, ei depind de PD și vor trebui acestui partid să-i facă anumite concesii. Care vor fi ele, noi vom vedea în timp.”

Europa Liberă: Dar care ar putea fi?

Roman Mihaeș: „Este evident că primele concesii care vor veni sunt pe dosarul falsificat și fabricat privind tentativa de uzurpare a puterii în stat, acesta este dosarul...”

Europa Liberă: Unde figurează și dl Filip.

Roman Mihaeș: „Unde figurează și Filip, și chiar și Chicu. Tot Guvernul de atunci figurează, într-un fel sau altul, în acel dosar, cu toate că exista...”

Europa Liberă: Și cum se clasează acest dosar?

Roman Mihaeș: „Vedeți că este și comisia parlamentară care lucrează aici. Din câte îmi aduc aminte, președintele comisiei, dl Popșoi, a amânat pe două luni de zile, deci pe luna decembrie undeva raportul comisiei. Eu mă aștept că această comisie ori să fie lichidată, ori să vină cu un raport neutral, ceva de genul că toți care au acționat, au acționat în baza deciziilor Curții Constituționale și nu poartă vină. Majoritatea experților care s-au pronunțat pe acest dosar cu așa-zisa uzurpare au spus că au fost niște evenimente politice consecutive și nu au fost evenimente sângeroase, de natură să atragă răspunderea penală sau delapidări de fonduri etc. Da, au fost 5 sau 6 zile, o întârziere de predare a puterii de stat, dar nu poți câteva sute de oameni să-i pui sub urmărire penală. Este o aberație juridică. Eu mă aștept ca aici, în primul rând, să aibă loc niște schimbări de atitudine în Parlament.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon ia în calcul și faptul că PD-ul oricând poate să retragă acest sprijin Guvernului Chicu?

Roman Mihaeș: „Aici eu mă uit la câteva motive. Primul motiv: PD-ul nu are un prezidențiabil. Dacă rămâne sistemul cu alegere directă a președintelui, PD-ul va avea de optat: sau va susține în turul întâi sau în turul doi un candidat din partea actualei coaliții, care s-a format deja neformal în Parlament, poate să fie și Igor Dodon, ceea ce unii experți spun „schimbul”: noi îl susținem pe Dodon la funcția de președinte, dar Dodon ne oferă un premier pe care îl punem noi sau pe care îl punem împreună. De exemplu, dl Chicu sau altcineva. A doua variantă, pentru ce nu cred că PD-ul este interesat de alegeri anticipate parlamentare, este că PD-ul astăzi are o fracțiune foarte mare în Parlament. Are tocmai 30 de deputați, iar la eventualele alegeri parlamentare...”

Europa Liberă: Dar luați în calcul câți au venit pe circumscripții uninominale?

Roman Mihaeș: „Sigur că! Tocmai asta și vreau să zic, că în caz de alegeri anticipate pe listă, toți experții și sondajele arată că PD-ul ar avea 10-15 la sută maximum. Deci s-ar înjumătăți cam minimum ponderea lor politică în Parlament. Iată doar două motive pentru care PD-ul nu ar fi interesat pentru alegeri parlamentare, cel puțin până la alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Va dori sau nu Igor Dodon să-și concentreze puterea în mâinile sale?



Roman Mihaeș: „Sigur că da. Igor Dodon are de ales acum. Ori el merge la alegerile prezidențiale și încearcă să ia al doilea mandat și să-și mențină puterea pe care a acumulat-o, ori, cum spun unele voci, Curtea Constituțională poate anula reforma constituțională și să revină la alegerile președintelui în Parlament. Și dacă el va fi reales, de exemplu, în Parlament, deja greutatea lui politică se va diminua foarte mult, pentru că nu va avea legitimitatea votului popular. Deci, pentru moment Igor Dodon a jucat excelent din punct de vedere tactic: una – debarcarea lui Plahotniuc; alta – debarcarea Maiei Sandu, dar eu aici vreau să pun o virgulă și în paranteză să remarc că partida încă se joacă, pentru că urmează alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Mat nu s-a pus?

Roman Mihaeș: „Matul încă nu-i pus. Oricând PD-ul, dacă se înțelege cu Blocul ACUM, poate să dea jos acest Guvern și să instaleze orice alt Guvern. Și aici totul depinde de Maia Sandu, de Andrei Năstase, de liderii Blocului ACUM, care trebuie să depășească anumite animozități și anumite frustrări față de liderii Partidului Democrat și să încerce să înțeleagă că în politică cu emoțiile nu prea merge, trebuie să mergi pe niște realități, trebuie să mergi pe pragmatism și pe realism politic.”