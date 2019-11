Natalia Gravriliță: „Acest guvern se ghidează de principiul: după noi și potopul”

Proaspăt instalat în funcţie, guvernul de la Chişinău vrea să pună pe rol rapid un set din şapte măsuri sociale, printre care reluarea unor ajutoare înaintea sărbătorilor, instituite de vechea guvernare democrată şi anulate de guvernul Maiei Sandu. La fel, indexarea nu o dată, ci de două ori pe an a pensiilor. Fosta ministră de finanţe, Natalia Gavriliţă, afirmă, pe de altă parte, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, că cinci din cele şapte acţiuni anunţate luni într-o conferinţă comună de preşedinte, premier şi speaker sunt plănuite încă de vechiul guvern, dar că, din cauza populismului celorlalte două, actualul guvern riscă să nu aibă cu ce le plăti pe toate.



Natalia Gavriliță: „Este important de menționat că majoritatea din programele sociale anunțate, de fapt, sunt din bugetul solidarității, propus de Guvernul Sandu, atât creșterile salariale cu 10%, cât și creșterea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei, creșterea indemnizației pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Și ne pare rău că nu s-au regăsit și alte programe sociale pe care le-am propus, cum ar fi: ajutor la contor pentru susținerea pensionarilor cu venituri mici la plata energiei energice. Totuși nu este clar cum vor fi finanțate aceste cheltuieli, pentru că în bugetul solidarității am propus o modalitate sustenabilă, realistă de finanțare a acestor programe. Deci, am făcut toate calculele de impact, am propus programele care erau posibile și am propus surse de finanțare. Printre altele fiind 40 de milioane de euro – a treia tranșă de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, 100 de milioane de euro împrumut bilateral din partea României care era planificat, 50 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale.



Acum, dacă vor fi implementate toate programele sociale propuse de acest Guvern PSRM-PD, șansele ca aceste resurse să vină se reduc, practic, la zero. Deja guvernul României a spus că nu va oferi împrumutul bilateral. Odată cu implementarea unor acțiuni populiste și care distorsionează sistemul de pensii, cum ar fi indexarea, să vedem cum va fi făcută, pentru că noi aveam niște propuneri cum s-ar putea face în mod realist, dar nu cred că acest guvern este capabil să propună o alternativă realistă, de aceea este foarte clar că acest guvern se ghidează de principiul: după noi și potopul și că guvernul, probabil, se va împrumuta din sectorul privat, din sectorul bancar, astfel închizând posibilitățile pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru sectorul real să acceseze resurse financiare sau, cel puțin, limitând posibilitățile pentru sectorul privat.



Și acesta este un semnal foarte rău, în special dacă luăm în considerare descreșterea economică în unele țări ale Uniunii Europene, cum ar fi: Germania, Marea Britanie, Italia, cu care avem niveluri de comerț foarte mari și, probabil, ne va afecta această descreștere. Este foarte important să susținem acum, prin acces la finanțare, sectorul real al economiei și plus la aceasta să avem acces la resurse ieftine din partea partenerilor europeni și internaționali.”

Europa Liberă: Concluzionând, deci, cinci din șapte măsuri se conțineau în acel buget, dar s-au adăugat două, pe care Dvs. le numiți populiste. În afară de indexare, fiind vorba despre ce?

Natalia Gavriliță: „Deci, este dubla indexare și este vorba despre 700 de lei pentru pensionari. De fapt, este un program copiat de la Partidul Democrat folosit înainte de alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Și de ce? Ce nu e OK cu ele?

Natalia Gavriliță: „Noi credem că, într-adevăr, trebuie să mărim pensiile, dar într-un mod sustenabil, nu cu astfel de programe unice înainte de alegeri. Deci, noi trebuie să avem un sistem de pensionare unde cel care contribuie – primește un salariu. Deci, un sistem realist, sustenabil, pe termen mediu, pentru că ne dorim o țară bună nu doar pentru noi, ci și pentru copiii noștri și cu o creștere realistă și sustenabilă a pensiilor, nu cu asemenea programe de o singură folosință.”



Europa Liberă: Dar costul acestor două măsuri cam cât ar fi?

Natalia Gavriliță: „Așa cum au anunțat ei – 700 de lei. Înțeleg că este un program de aproximativ 400 de milioane. Dubla indexare nu știu în ce mod va fi implementată și de aceea îmi este greu să spun cum au calculat impactul, dar eu presupun că, de asemenea, vor fi tăiate programe noi pe care le-am prevăzut pentru ministere. Aceste programe noi erau în valoare de 1 miliard 500 de milioane de lei și printre aceste programe, de exemplu, se numărau programe pentru asistența juridică garantată de stat, programe sociale pentru copiii care au fost victime sau martori ai infracțiunilor, programe ce țin de extinderea tehnologiilor informaționale, deci, programe care ar fi dus la dezvoltarea unor politici sectoriale. Presupun că acestea sunt primele programe care vor fi tăiate, în comparație cu bugetul solidarității, propus de Guvernul Sandu și, de asemenea, presupun că vor fi surse de finanțare mult mai scumpe decât sursele pe care le propuneam noi.”