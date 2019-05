Campania electorală pentru alegerile europarlamentare l-a adus în Republica Moldova pe Dacian Cioloş fost comisar european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, fost premier al României. Politicianul a acordat un interviu pentru Europa Liberă vorbind despre miza alegerilor europarlamentare, despre cooperarea R Moldova cu UE și relația cu România.

Europa Liberă: De ce este importantă Republica Moldova pentru formațiunea Dvs.?

Dacian Cioloș: „E importantă pentru că suntem frați și pentru că ceea ce facem noi în România trebuie să conteze și pentru frații noștri de aici, pentru că drumul României în Uniunea Europeană

Când ne gândim la rolul pe care România îl joacă în Uniunea Europeană ca stat membru, trebuie să ne gândim sistematic și la cum facem să ajutăm și Rep. Moldova să se apropie de UE

nu se poate împlini atâta vreme cât Republica Moldova nu e încă parte a Uniunii Europene. Și atunci, când ne gândim la rolul pe care România îl joacă în Uniunea Europeană ca stat membru, trebuie să ne gândim sistematic și la cum facem să ajutăm și Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, sigur în măsura în care vrea, dar noi trebuie să fim pregătiți să putem da o mână de ajutor și nu doar propagandistic și populist, și cu declarații politice, ci în mod foarte concret și pragmatic. Și eu, unul, așa m-am obișnuit încă înainte de a face politică și de a avea un partid politic.

Când am fost ministru al Agriculturii în Guvernul Tăriceanu, a fost prima vizită făcută de un ministru al Guvernului României de mulți ani de zile în Republica Moldova. Și am discutat atunci concret ce putem face pe agricultură, ca să ajutăm Republica Moldova să se pregătească ca să îndeplinească normele și standardele europene în domeniul agriculturii și agroalimentar.

România tocmai aderase la Uniunea Europeană, apoi câțiva ani mai târziu, când am fost comisar european, am găsit și bani pentru ca Republica Moldova să se poată alinia la standardele astea de calitate și la normele pentru sectorul agroalimentar, ca să poată exporta pe piața europeană.”

Europa Liberă: O să revenim la aspectul acesta, cât de important este să penetreze Republica Moldova piața europeană și dacă mărfurile moldovenești corespund standardelor europene, pentru că încă mulți agricultori se plâng pe faptul că au pierdut piața rusă și încă nimeni nu-i așteaptă pe piața comunitară. Dar până ajungem la acest aspect, dle Cioloș, să vă întreb: dacă e corect că un milion de moldoveni ar avea și cetățenia României, miza acestor voturi e mare acum?

Dacian Cioloș: „Sigur, e vorba și despre voturi, dar ar fi prea mercantilă treaba asta...”

Europa Liberă: Adică nu se reduce totul la vânătoarea de voturi?

Dacian Cioloș: „Nu se reduce deloc la vânătoarea de voturi,

Oamenii care cred în noi și în proiectul nostru au să vină să ne voteze...

pentru că asta-i abordarea noastră și în România. Oamenii care cred în noi și în proiectul nostru au să vină să ne voteze. N-o să mergem la vânătoarea asta de voturi în mod populist, propagandistic și politicianist, așa, superficial. Pentru noi e important să putem face lucrul. Și la fel și la Chișinău o să căutăm oameni care doresc să construiască cu noi.”

Europa Liberă: De ce meritați să obțineți aceste mandate de europarlamentar?

Dacian Cioloș: „Cei care cred că se poate face politică cinstit, că se poate face politică lucrând pentru oameni și nu pentru interesul unui partid sau unor lideri de partid, înseamnă că au găsit partenerii cu care să lucreze. Cei care, ca și noi, până acum au stat deoparte, pentru că au considerat că nu se poate face nimic cu politica, că nu se pot schimba lucrurile, că singura soluție e să pleci din țară și să-ți faci rostul în altă parte la fel au găsit partenerii cu care să încerce să facă lucruri bune și aici, acasă. Noi în Alianța asta 2020 USR PLUS suntem două partide noi – USR, care a fost înființat în 2016...”

Europa Liberă: Uniunea Salvați România...

Dacian Cioloș: „Uniunea Salvați România și Partidul PLUS, Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate, care a fost înființat în decembrie anul trecut. Și aici găsiți oameni care și-au făcut un rost în viață, care au trăit din meseria lor, din competențele lor,

Și în USR, și în PLUS sunt oameni care au fost în Guvernul pe care l-am condus în 2016 și am înțeles că nu-i suficient să stai deoparte dacă vrei să vezi că lucrurile se schimbă în bine ...

din ce au învățat și din ce au exersat apoi în diferite profesii. Unii dintre noi am avut și experiența guvernării în 2016; și în USR, și în PLUS sunt oameni care au fost în Guvernul pe care l-am condus în 2016 și am înțeles că nu-i suficient să stai deoparte dacă vrei să vezi că lucrurile se schimbă în bine și că nu-i suficient să aștepți de la alții să facă sau să se facă lucrurile. Și atunci, noi am decis să ne implicăm.

Deci aducem în primul rând oameni care n-au mai făcut politică până acum în cea mai mare parte a lor, oameni care s-au realizat profesional într-un fel sau altul în domeniile lor, oameni cu experiență și în țară, în România, dar și în străinătate, în Europa, mai ales, și oameni care au decis acum să facă pasul, să-și lase deoparte joburile, activitățile profesionale și să se implice și politic ca să schimbe lucrurile în bine, pentru că și în România avem problema hoției și a incompetenței în politică.”

Europa Liberă: Tocmai voiam să vă întreb ce asemănări și ce deosebiri vedeți între clasa politică de la Chișinău și cea de la București?

Dacian Ciolos: „Suntem frați și surori, așa că nu trebuie să căutăm departe...”

Europa Liberă: Și care ar fi calitățile bune și defectele clasei politice de pe un mal și celălalt al Prutului?

Dacian Ciolos: „Și într-o parte și în cealaltă avem politicieni care au avut impresia că politică înseamnă să lucrezi pentru tine și pentru partid, și pentru cei care te susțin financiar și că trebuie să pui mâna pe putere și să controlezi instituțiile statului ca să-ți

Și într-o parte și în cealaltă a Prutului oamenii au înțeles la un moment dat că în politică trebuie să intre și cei care vor să facă ceva pentru cetățeni și nu doar pentru ei ca să se îmbogățească ...

rezolvi tu problemele sau ca să te îmbogățești și după ce te-ai îmbogățit să te aperi de justiție. Dar și într-o parte și în cealaltă a Prutului oamenii au înțeles la un moment dat că în politică trebuie să intre și cei care vor să facă ceva pentru cetățeni și nu doar pentru ei ca să se îmbogățească.

Și avem partide noi și de-o parte și de alta care încearcă să propună soluții oamenilor. Și într-o parte și în cealaltă a Prutului oameni care au văzut că n-o scot la capăt la ei au decis să plece din țară, să-și găsească rostul în altă parte, dar au rămas cu gândul și cu rădăcinile acasă și se uită să vadă ce soluții ar putea găsi ca lucrurile să meargă mai bine și la ei acasă și să se poată întoarce.”

Europa Liberă: Dar vedeți că de la o seamă de vreme chiar și dacă cetățenii de pe un mal și celălalt al Prutului sunt dezamăgiți de clasa politică este greu să se facă schimbarea, pentru că la putere se vine ușor, dar se pleacă greu.

Dacian Ciolos: „Așa e, dar nu se pleacă așa de greu, dacă cei

Ambiția noastră în România: să arătăm că putem alege și soluția bună, nu doar soluția mai puțin proastă...

care votează înțeleg că lucrurile pot fi și altfel decât hai să votăm ce-i mai puțin rău. Deci, noi asta vrem și asta e ambiția noastră în România, să arătăm că putem alege și soluția bună, nu doar soluția mai puțin proastă.”

Europa Liberă: Dvs. ați venit cu programul formațiunii. Eu am reținut că Republica Moldova trebuie să fie împreună cu România în Europa. Asta spuneți Dvs., dar există mult scepticism referitor la extinderea Uniunii Europene și am auzit foarte multe declarații care vin din partea Bucureștiului că Republica Moldova nu ar avea nicio șansă să ajungă de sine stătător în UE, doar dacă se unește cu România ar putea această șansă să-i surâdă. Ce ziceți Dvs. la toate acestea?

Dacian Cioloș: „Înainte de toate, Republica Moldova trebuie să se unească cu ea însăși, adică oamenii trebuie să știe ce vor, în ce direcție vor s-o ia, că atunci când te învârți în cerc și nu știi în

Înainte de toate, Republica Moldova trebuie să se unească cu ea însăși ...

ce direcție vrei s-o iei exact nu te miști din loc. Deci, înainte de orice, oamenii trebuie să știe ce vor, să poată să aleagă și să aibă o direcție clară.

Republica Moldova pentru România va rămâne importantă și România o să se bată pentru Republica Moldova, indiferent cine va fi la putere. Sigur, unii vor să profite mai mult sau mai puțin politic de ceea ce fac pentru Republica Moldova, dar atâta vreme cât România e în Uniunea Europeană, în mod clar Republica Moldova o să aibă acolo un partener și un avocat, un susținător. Și asta vine natural. Eu am fost comisar european timp de cinci ani de zile, păi mie mi-a fost natural să mă comport vizavi de Republica Moldova ca și cum ar fi țara mea.”

Europa Liberă: Atunci era un „elev silitor”, acum este un „restanțier”...

Dacian Cioloș: „Da, dar nici atunci n-au fost lucrurile totdeauna ușoare și am făcut și atunci ceea ce s-a putut. Și la fel noi o să

Cel mai important e ca oamenii de aici să știe ce vor și să înțeleagă că singura soluție nu-i de a pleca de aici...

facem și acum tot ce o să putem, dar evident că nu putem să facem în locul celor de aici. Apropo de unirea asta. Cel mai important e ca oamenii de aici să știe ce vor și să înțeleagă că singura soluție nu-i de a pleca de aici, de a pleca din țară în altă parte, că lucrurile se pot construi și aici dacă știm ce vrem. Deci, odată ce frații noștri de aici și surorile noastre de aici știu ce vor, atunci ne va fi mult mai ușor și nouă să știm în ce fel putem să-i ajutăm.”

Europa Liberă: Dar, apropo, ideea aceasta unionistă și uneori discursul populist al politicienilor dăunează acestui deziderat?

Dacian Cioloș: „Dacă discursu-i populist, dăunează tot timpul, indiferent ce conținut are, că un discurs populist înseamnă că naști speranțe fără să ai mijloacele de a le pune în aplicare, vinzi oamenilor iluzii și tu știi foarte bine că n-ai posibilitatea să le pui în aplicare, dar îi stârnești, pentru că știi că oamenii vor să audă anumite lucruri, dar n-ai ideea despre cum se pot face lucrurile, sau te lansezi în tot felul de lucruri care nu sunt realiste. Evident că trebuie să visăm, să ne proiectăm în viitor și să visăm ca să putem mișca lucrurile din loc, dar trebuie să știm și care-i calea, care-i drumul.

Pentru mine, unirea asta înseamnă – să apropiem acum Republica Moldova de Uniunea Europeană, pentru că România e în Uniunea Europeană și s-o apropiem din punct de vedere

Unirea asta înseamnă – să apropiem acum Republica Moldova de Uniunea Europeană...

economic, social, politic, al apărării ș.a.m.d. Deci, pașii ăștia concreți, de fapt, ne duc spre adevărata unire. Nu povești, că degeaba luăm decizia politică că ne-am uni, dacă mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova nu sunt convinși că acesta-i un lucru bun, ar fi o decizie abuzivă atunci.

Trebuie să pregătim lucrurile în așa fel, încât apropierea asta să fie una naturală și unirea când se va decide să fie o consecință naturală și firească a unui proces prin care am trecut deja. Eu aș vrea să văd investitori români care vin să investească aici, investitori moldoveni...”

Europa Liberă: Dar apropo de ce atât de greu trec ei Prutul?

Dacian Cioloș: „Cum?...”

Europa Liberă: Investitorii români de ce atât de greu trec Prutul?

Dacian Cioloș: „Răspunsurile le găsim aici. Vor cetățenii Republicii Moldova să aibă investitori români aici? Vrea conducerea Republicii Moldova să aibă investitori români aici?”

Europa Liberă: Conducerea zice că a creat un mediu prietenos pentru cei care vor să-și aducă investițiile.

Dacian Cioloș: „Dacă e prietenos, unde sunt prietenii ăia atunci, că atunci când e prietenos îți găsești și prieteni. Eu cred că mai e de lucru încă.”

Europa Liberă: Dar în ce condiții ar veni aceste investiții în Republica Moldova?

Dacian Cioloș: „Eu cred că merită de discutat cu antreprenorii din România. Nu vreau să discut în numele lor, dar eu doar constat că nu sunt așa de mulți care vin și care sunt interesați. Eu cred că și noi pe partea cealaltă putem face niște lucruri. În 2016 când am fost la guvernare am avut discuții cu antreprenori mai ales din zona de est a României, deci din zona asta a Moldovei, și din București, dar și din Ardeal sunt companii mai

Dacă îmi investesc banii, să știu că investiția poate să se dezvolte, că nu se schimbă legislația o dată la câteva luni, că sunt ajutați să o facă, că sunt lăsați să muncească cinstit ...

mici sau mai mari care investesc aici și au același discurs pe care-l aveau și când vorbeau cu noi, cu Guvernul României – predictibilitate. Adică, dacă îmi investesc banii, să știu că investiția poate să se dezvolte, că nu se schimbă legislația o dată la câteva luni, că sunt lăsați să se dezvolte, că sunt ajutați să o facă, că sunt lăsați să muncească cinstit și nu li se cer tot felul de alte lucruri și aranjamente în interesul unuia sau altuia dintre cei care sunt la putere, că au o zonă, un spațiu în care concurența e pe bune și nu e zonă dominată de un oligarh sau altul care are controlul pe un sector sau altul. Oamenii își pun întrebările astea.”

Europa Liberă: Apropo, recent Parlamentul Republicii Moldova a votat o lege prin care străinilor li se acordă cetățenie contra investițiilor. Autoritățile și-ar dori să vândă multe, multe pașapoarte străinilor și să câștige mulți, mulți, mulți, foarte mulți bani. Ce părere aveți despre această afacere?

Dacian Cioloș: „Dacă creezi un mediu prielnic, nu trebuie să vii cu genul acesta de măsuri. Republica Moldova poate câștiga din investițiile astea nu vânzând pașapoarte și cetățenie, ci poate câștiga dezvoltând economia, incitând, creând mediul prielnic pentru ca oamenii ăștia să vină să investească aici și atunci o să

Dacă se creează mediul prielnic, eu cred că oamenii și investitorii vor veni, cu sau fără cetățenie moldovenească...

se creeze locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite, au să se plătească taxe și impozite la stat, oamenii respectivi au să investească și în educație, și în formarea forței de muncă de care o să aibă nevoie, o să se exporte pe piața europeană produse care sunt realizate aici și tot bugetul Republicii Moldova va fi cel care va câștiga. Deci, dacă se creează mediul acesta prielnic, eu cred că oamenii și investitorii vor veni, cu sau fără cetățenie moldovenească.”

Europa Liberă: De ce v-am adresat această întrebare? Fiindcă mulți au nedumeriri că Moldova, beneficiind de acest regim fără de vize și acordând aceste cetățenii străinilor contra investiții, ar putea să vină cetățeni din multe, multe colțuri ale lumii care nu au nimic, să zicem, astăzi cu piața Uniunii Europene. Și atunci, nu ar fi un semn de întrebare și pentru partenerii europeni la adresa Republicii Moldova?

Dacian Cioloș: „Dacă procesul acesta e făcut necontrolat, atunci o să fie, probabil, consecințe. Dar conducerea Republicii Moldova știe foarte bine în ce condiții s-a intrat în regimul acesta de liberalizare a vizelor și știe foarte bine și care sunt consecințele dacă nu se mai respectă acele condiții care au fost cerute atunci când s-au liberalizat vizele.”

Europa Liberă: Acum am ajuns și la aspectul care ziceam că o să-l abordez cu Dvs. – piața de desfacere pentru mărfurile moldovenești. După embargourile impuse de Federația Rusă, mulți producători din Republica Moldova au suferit pierderi enorme. Este adevărat că unii spun că aceasta ar fi fost și o lecție bună, pentru că s-ar fi reorientat, au ajuns să producă astăzi mărfuri competitive și să ajungă pe piața comunitară, dar deseori cotele care i s-au rezervat Republicii Moldova pentru anumite mărfuri nu au reușit cei de acasă să le acopere.

Dacian Cioloș: „Pentru Republica Moldova e important să-și păstreze și piețele tradiționale, să nu renunțe la ele și să nu le piardă.”

Europa Liberă: Vă referiți inclusiv la piața rusă?

Dacian Cioloș: „Inclusiv piața Rusiei și piața fostei Uniuni Sovietice. Eu am mai lucrat și ca consultant pentru Banca Mondială pentru unele țări din zona aceasta a fostei Uniuni Sovietice și știu, am auzit aproape peste tot numai vorbe frumoase despre produsele agricole, agroalimentare care veneau din Republica Moldova în vremea respectivă. Și cred că ar fi păcat să se piardă brandul acesta, să se piardă imaginea asta a produselor.”

Europa Liberă: Dar și cei de aici erau ambițioși că nu ar vrea doar vinurile moldovenești care au deja un nume pe piața și din Est și din Vest, ar vrea să se mărească această gamă de produse care să ajungă pe piața UE.

Dacian Cioloș: „Sigur. Deci, în primul rând, cred că e bine să nu fie puse toate ouăle în același coș - sau totul pe piața rusească,

Piața europeană e una cu standarde mai ridicate și prețurile sunt mai ridicate și de aceea se intră și mai greu; piața Rusiei are un anumit specific pe care producătorii de aici îl cunosc foarte bine...

sau totul pe piața europeană. Sunt două piețe diferite. Piața europeană e una cu standarde mai ridicate și prețurile sunt mai ridicate și de aceea se intră și mai greu; piața Rusiei are un anumit specific pe care producătorii de aici îl cunosc foarte bine. Eu cred că și cotele astea pe piața europeană pot fi negociate, și ele pot fi mărite, dacă Republica Moldova face niște pași în relația asta cu Uniunea Europeană, dar pașii ăștia nu sunt făcuți constant. Pentru Uniunea Europeană e important nu doar să dea accesul pe piața europeană pentru niște produse din Republica Moldova, tot Acordul acela de Asociere și Acordul acela comercial aprofundat și cuprinzător a fost gândit în ideea de a ajuta Republica Moldova să se apropie și economic de piața europeană. Și s-a apropiat, pentru că cam 65-70 la sută din exporturile Republicii Moldova merg pe piața europeană.

Deci există deja apropierea asta, dar acolo sunt niște măsuri de luat și de reforme instituționale care sunt integrate în pachetul acela și nu de dragul de a pune condiții și de a obliga Republica Moldova să facă anumite lucruri, ci pentru a întări instituțiile astea, pentru că pe măsură ce se deschide Republica Moldova spre Uniunea Europeană să poată să beneficieze și cetățenii de

În măsura în care apropierea de UE are loc efectiv, o să se poată negocia și mărirea cotelor respective...

aici. Deci în măsura în care apropierea asta are loc efectiv, o să se poată negocia și mărirea cotelor respective, pentru că acum, haideți să fim serioși, faptul că se mai adaugă câteva sute sau câteva mii de tone de legume sau de fructe moldovenești pe piața europeană, nu asta o să bulverseze piața europeană.

Acesta a fost și argumentul meu când eram comisar și când am dublat cotele pentru legume și pentru fructe, pentru că a fost o necesitate atunci, că a fost toată povestea asta cu embargoul pe piața Rusiei. Și am reușit să-i conving pe ceilalți colegi din Comisia Europeană și statele membre. Republica Moldova e singura țară care nu-i membră a Uniunii Europene și care poate exporta vin pe piața europeană nelimitat, fără cote. Deci asta era de neimaginat în urmă cu câțiva ani de zile, dat fiind faptul că Uniunea Europeană e o producătoare de vinuri, sunt țări importante producătoare de vinuri și totdeauna a fost foarte restrictivă Uniunea Europeană pe importul de vinuri, pentru că dimpotrivă, Uniunea Europeană are interes să exporte vinurile în alte țări. Și cu toate astea că Uniunea Europeană are în mod clar un interes în a-și proteja piața vinului și că Republica Moldova era cunoscută ca fiind un producător mare și cu potențial mare de vinuri, cu toate astea, am obținut acordul statelor membre să deschidem complet piața europeană pentru vinurile moldovenești.

S-ar putea face același lucru și pentru legumele și fructele moldovenești, dacă s-ar da niște semnale clare că Republica Moldova vrea parteneriatul acesta pe bune cu Uniunea Europeană, nu doar în interesul unora sau altora.”

Europa Liberă: Unii actori politici de la Chișinău încercau să acrediteze ideea că acest Acord de Liber Schimb pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană înseamnă mai mult importul mărfurilor din spațiul european în Republica Moldova. Și deseori încă se mai aud constatări că de ce trebuie să aducem pătrunjel și mărar din străinătate, dacă Moldova e o țară agrară?

Dacian Cioloș: „Da, e o întrebare bună: de ce să le aducem din afară, de ce să nu le producem aici? Pentru că mărar, pătrunjel, morcov, usturoi, ce va fi produs aici, cu siguranță va fi mai competitiv decât cel adus din afară, dacă producătorii se organizează, dacă se folosesc soiurile care trebuie, dacă se folosește tehnologia care trebuie. Și pe domeniul vinurilor, de

Calitatea vinurilor din Republica Moldova a crescut exponențial ...

exemplu, Republica Moldova a dovedit că poate să evolueze foarte repede. Calitatea vinurilor din Republica Moldova a crescut exponențial. Deci, așa cum a evoluat în sectorul de vinuri poate să evolueze și în alte domenii. Povestea asta că Uniunea Europeană vrea să-și vândă produsele aici, haideți să fim serioși. Uniunea Europeană e interesată de piața Republicii Moldova? Pe cât de mare e piața asta ca să fie interesată Uniunea Europeană să o domine? Uniunea Europeană e interesată de piața Japoniei, a Statelor Unite, Americii Latine, Australiei... Uitați-vă cu cine negociază acorduri comerciale Uniunea Europeană.

Când am negociat Acordul comercial pe produsele agricole, țin minte că eram comisar european când am finalizat negocierea aia și discutam cu colegii noștri de aici, de la Ministerul Agriculturii și Ministerul de Externe și le spuneam: „Haideți și spuneți-ne care sunt produsele sensibile și vă dăm perioadă de tranziție și vă lăsăm să vă protejați piața cu taxe și cu tarife vamale pe sectorul respectiv 3 ani, 5 ani, 7 ani de zile, 10 ani, cât considerați că e nevoie ca să vă puteți pregăti piața, dar pe perioada asta trebuie să faceți niște investiții, pentru că e interesul vostru să dezvoltați lucrul acesta”. Cât nu am insistat pe investițiile astea în domeniul sanitar, fitosanitar, sanitar-veterinar... Și le-am spus încă de când eram la Ministerul Agriculturii în România, că de aia am venit în vizită aici în 2007. Le-am spus: „Învățați din experiența României. Că o să negociați un acord comercial cu Uniunea Europeană și degeaba îl negociați, dacă n-o să aveți pregătite standardele, să puteți exporta”. Și am spus asta când eram ministru al Agriculturii, exact cu subiectul acesta m-am întâlnit când eram comisar european și le aminteam, le spuneam: „V-am spus acum 3 ani, 4 ani, 5 ani să facem investițiile astea?”... Am dat și bani.

Având în minte Republica Moldova, am propus când eram comisar european comisarului care se ocupa de politica de vecinătate și comisarului care se ocupa de relațiile externe un

Georgia a folosit mult mai bine programul acesta decât Republica Moldova ...

program pe dezvoltarea rurală cu fonduri europene pentru țările din vecinătate, gândindu-mă că putem da bani în felul acesta Republicii Moldova să se pregătească pentru piață. Din păcate zic, Georgia a folosit mult mai bine programul acesta decât Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dl Cioloș, dar totuși pentru o țară ca Republica Moldova contează doar fondurile sau și valorile europene?

Dacian Cioloș: „Nu, fondurile sunt doar un mijloc de a face niște lucruri, substanța, consistența vine de la oameni până la urmă și de la voința lor. De asta vă spuneam că înainte de orice cetățenii din Republica Moldova trebuie să știe ei ce vor și în ce direcție vor s-o ia.”

Europa Liberă: La Chișinău, după alegerile parlamentare din 24 februarie e mai mult o incertitudine politică, nu se poate crea o majoritate parlamentară. Se zice că, dacă ajung la un numitor comun socialiștii cu democrații, s-ar putea pierde din această integrare europeană. Pe cine să îngrijoreze acest lucru?

Dacian Cioloș: „Pe cetățenii Republicii Moldova în primul rând ar trebui să-i îngrijoreze, că dacă ei nu sunt îngrijorați, ceilalți

Spun ce vrem noi aici, pentru că mă simt atașat într-un anumit fel de Republica Moldova ...

degeaba se îngrijorează. Nu trebuie să ne pese atât de ce cred unii sau alții, ci de ce vrem noi aici. Și spun ce vrem noi aici, pentru că mă simt atașat într-un anumit fel de Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți ce vor autoritățile, pentru că merg la București, la Bruxelles și spun că vor să continue reformele...

Dacian Cioloș: „Eu nu știu ce vor autoritățile, sincer.”

Europa Liberă: ...au voință politică și vin acasă și nu se întâmplă.

Dacian Cioloș: „Nu o văd. Păi tocmai de asta spun: eu nu văd voința aia politică. Una e să spui niște lucruri și alta e să le și faci după aceea. Și autoritățile de aici știu foarte bine că s-au blocat niște fonduri care trebuiau să ajungă în Republica Moldova exact pentru că se spune, dar nu se face.”

Europa Liberă: Și cât de serios pare un partener care spune una la Bruxelles și face altceva acasă?

Dacian Cioloș: „Dar încă o dată: nu asta contează, contează ce

Mesajul meu este că, dacă cetățenii R. Moldova vor într-adevăr o apropiere de Uniunea Europeană, vor găsi în noi parteneri ...

vor oamenii de aici. Mesajul meu este că, dacă cetățenii Republicii Moldova vor într-adevăr o apropiere de Uniunea Europeană, vor găsi în noi parteneri și noi vom ști să găsim și alți parteneri în Uniunea Europeană ca să susținem proiectul acesta.”

Europa Liberă: Înțeleg că nu doriți să vă implicați în treburile interne ale Republicii Moldova. Dar totuși o guvernare democrato-socialistă cum ar arăta la Bruxelles, dacă s-ar duce și ar spune că parcursul european este ireversibil pentru Republica Moldova, iar la Moscova ar avea un alt mesaj?

Dacian Cioloș: „Dar nu e vorba doar de mesaje, ci e vorba și de ce face. Deci din ce face și din programul politic pe care îl prezintă eu nu văd nicăieri obiectivul acesta și ambiția aceasta de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, ci, dimpotrivă, de a o izola aici. Și Republica Moldova riscă să rămână izolată aici, dacă nu are parteneriatul acesta cu Uniunea Europeană, pentru că așa cum v-am spus: economic Republica Moldova e legată, acum nu mai are parte de Uniunea Europeană și ar putea beneficia de pe urma asta, dar dacă politic se izolează de Uniunea Europeană, păi, spuneam, 70 la sută din exporturile Republicii Moldova se duc pe piața europeană. Dacă relațiile politice nu sunt clare, riscă să se reducă procentul acesta de exporturi. Și atunci, mă întreb: unde o să se ducă valoarea adăugată care se creează aici?”

Europa Liberă: Și unde vedeți Republica Moldova în următorii ani sau peste cinci ani?

Dacian Cioloș: „Depinde de ce decizii o să se ia aici unde o văd, pentru că o pot vedea foarte bine în cinci ani de zile ca fiind un partener al Uniunii Europene, așa cum a fost în perioada respectivă, în 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, când eram prim-ministru al Guvernului României încă. Aveam atunci discuții aproape lunar cu comisari europeni pentru Republica Moldova și eram prim-ministru al Guvernului României, aveam discuții cu...”

Europa Liberă: Știți de când nu a mai fost un comisar european la Chișinău?

Dacian Cioloș: „Vedeți? Și știu, cu comisarul Hahn, care se ocupă de politica de vecinătate vorbesc frecvent. Și el ar veni, dar nu are pentru ce să vină, că nu se întâmplă mare lucru. Deci, până la urmă, cetățenii Republicii Moldova sunt cei care vor decide în ce direcție vor s-o ia și în măsura în care vor decide că vor să continue parcursul acesta european pe care l-au făcut o mare parte din cetățenii Republicii Moldova, dar care au plecat să muncească nu doar în România, dar și prin Italia, și prin Spania ș.a.m.d. și dacă vor decide că vor parcursul acesta european, ca să nu mai plece oamenii din Republica Moldova, să găsească loc de muncă aici, eu le spun că în noi, în Alianța 2020 USR PLUS, vor găsi un partener.

Noi avem o candidată care e de aici, din Republica Moldova,

Alianța 2020 USR PLUS Republica Moldova o să aibă un aliat și un susținător natural ...

Daniela Șerban, avem candidați care cunosc la fel ca și mine situația din Republica Moldova și care sunt atașați de ce se întâmplă aici și vor ajuta Republica Moldova. Deci, în Alianța 2020 USR PLUS Republica Moldova o să aibă un aliat și un susținător natural, firesc. O să facem lucrul acesta, pentru că ne simțim parte a ceea ce se întâmplă aici.”

Europa Liberă: Și pe câte mandate mizați?

Dacian Cioloș: „Pe minimum șase-opt mandate din 32. Îi invit pe ascultătorii Dvs. și cei care văd mesajul acesta să consulte pe site-ul nostru usrplus.ro și programul electoral, ca să vadă ce ne propunem să facem în Parlamentul European și să vadă că sunt multe lucruri pe care noi ne propunem să le facem acolo care vor fi benefice și pentru cetățenii Republicii Moldova.”