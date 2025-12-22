Danemarca cere SUA să-i respecte granițele, după ce președintele Trump și-a numit „emisar pentru Groenlanda”

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA au nevoie de insula bogată în resurse din motive de securitate și a refuzat să excludă utilizarea forței pentru a o aduce sub controlul țării sale.

Danemarca a protestat de mai multe ori față de declarațiile pe această temă ale lui Trump și altor lideri americani, încercând să-și consolideze legăturile cu teritoriul autonom, inclusiv în vederea unor drepturi sporite pentru locuitorii lui.

După o perioadă de tăcere pe această temă, Trump a anunțat luni dimineață că l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special al SUA în Groenlanda.

„Jeff înțelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră națională și va promova cu fermitate interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, de fapt, a întregii lumi”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Landry i-a răspuns direct lui Trump într-o postare pe X: „Este o onoare să vă servesc în această funcție voluntară pentru a face Groenlanda parte din SUA”.

Danemarca a anunțat luni că-l va convoca pe ambasadorul SUA.

„Sunt profund indignat de această numire și de această declarație, pe care le consider total inacceptabile”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen într-un interviu acordat postului de televiziune danez TV2, adăugând că ministerul de externe îl va convoca pe ambasadorul SUA în zilele următoare „pentru a cere o explicație”.

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc independența față de Danemarca, dar nu vor să devină parte a Statelor Unite, potrivit unui sondaj de opinie realizat în ianuarie.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat în repetate rânduri că cea mai mare insulă din lume nu este de vânzare și că își va decide singură viitorul.

„Numirea confirmă interesul continuu al Statelor Unite pentru Groenlanda”, a declarat luni ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, într-un comunicat trimis prin e-mail către AFP.

„Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să respecte integritatea teritorială a Regatului Danemarcei.”

Acoperită de gheață în proporție de patru cincimi, Groenlanda este situată strategic între America de Nord și Europa, într-o perioadă în care SUA, China și Rusia manifestă un interes crescut pentru Arctica, unde s-au deschis noi rute maritime din cauza schimbărilor climatice.

Poziția Groenlandei o plasează, de asemenea, pe cea mai scurtă rută pentru rachete între Rusia și Statele Unite.

În august, Danemarca l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al SUA după ce au apărut noi informații privind tentative americane de interferență în Groenlanda.

Cel puțin trei oficiali americani apropiați lui Trump au fost văzuți în capitala Groenlandei, Nuuk, încercând să identifice persoane care sunt pentru și împotriva unei apropieri de Statele Unite.

Statele Unite și-au deschis un consulat în Groenlanda în iunie 2020.

Cu informații de la AFP și dpa.

