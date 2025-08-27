Danemarca, gata să riposteze la „operațiuni secrete de influență” americane în Groenlanda

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a afirmat în repetate rânduri că America „are nevoie” de această insulă bogată în resurse și situată strategic și a refuzat să excludă utilizarea forței pentru a dobândi controlul asupra ei.



Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a Statelor Unite, potrivit unui sondaj de opinie realizat în ianuarie.

Danemarca, aliat NATO al Statelor Unite, și Groenlanda au declarat că insula nu este de vânzare și au condamnat relatările privind colectarea de informații de către SUA în această zonă.



Televiziunea publică daneză, DR, a relatat miercuri că cel puțin trei oficiali americani apropiați lui Trump au fost observați recent în Groenlanda încercând să adune informații despre probleme din trecut care au creat tensiuni între Groenlanda și Danemarca, inclusiv îndepărtarea forțată a copiilor groenlandezi de familiile lor și un scandal legat de contracepția forțată.

„Slăbirea relațiilor cu Danemarca în societate”

DR a afirmat că relatarea sa se bazează pe informații din opt surse, care consideră că scopul acțiounilor este acela de a slăbi relațiile cu Danemarca în interiorul societății groenlandeze.



DR a declarat că nu a putut clarifica dacă americanii acționau din proprie inițiativă sau la ordinul altcuiva.

Tot miercuri, serviciile de informații daneze au părut să confirme relatarea televiziunii DR, iar guvernul de la Copenhaga a protestat oficial.



„Suntem conștienți că actorii străini continuă să manifeste interes față de Groenlanda și poziția acesteia în Regatul Danemarcei. Prin urmare, nu este surprinzător dacă vom asista la încercări externe de a influența viitorul Regatului în perioada următoare”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen, citat de AFP.

„În acest context, am solicitat Ministerului Afacerilor Externe să convoace reprezentantul diplomatic al Statelor Unite pentru o întâlnire la minister.”

El a adăugat că cooperarea dintre guvernele Danemarcei și Groenlandei „este strânsă și se bazează pe încredere reciprocă.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te